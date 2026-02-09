बिना स्क्रीन वाला गैजेट बना रहा है Apple, हाथ लगाए बगैर ही कर देगा आपके सारे काम
Apple एक ऐसे AI-पावर्ड वियरेबल डिवाइस पर काम कर रहा है, जो AirTag जैसे छोटे आकार में हैंड्स-फ्री स्मार्ट असिस्टेंस दे सकता है। अपग्रेडेड Siri और गहरी Apple इकोसिस्टम इंटीग्रेशन के साथ यह डिवाइस बड़ा मार्केट-स्पेस अपना बना सकता है।
सम्बंधित सुझाव
11% OFF
Apple Watch SE 3 GPS 40mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band - M/L
- Apple Watch SE 3 GPS 40mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band - M/L
₹22999₹25900
खरीदिये
Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm Black Titanium Case with Black Ocean Band
- Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm Black Titanium Case with Black Ocean Band
₹89900
खरीदिये
Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L
- Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L
₹59900
खरीदिये
Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 42mm Gold Titanium Case with Gold Milanese Loop
- Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 42mm Gold Titanium Case with Gold Milanese Loop
₹84900
खरीदिये
कैलिफोर्निया की टेक कंपनी Apple एक ऐसे AI-पावर्ड वियरेबल डिवाइस पर काम कर रही है, जो हमारी रोज की जिंदगी में टेक्नोलॉजी से इंटरैक्शन का तरीका बदल सकता है। यह डिवाइस आकार और डिजाइन में AirTag जैसा छोटा और कॉम्पैक्ट बताया जा रहा है, लेकिन इसकी क्षमताएं दमदार हो सकती हैं। Apple इसे अपने इकोसिस्टम के साथ डीपली जोड़ने की योजना बना रहा है, जिससे यूजर्स को हैंड्स-फ्री AI असिस्टेंस का आसान एक्सपीरियंस मिल सके।
सम्बंधित सुझाव
11% OFF
Apple Watch SE 3 GPS 40mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band - M/L
- Apple Watch SE 3 GPS 40mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band - M/L
₹22999₹25900
खरीदिये
Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm Black Titanium Case with Black Ocean Band
- Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm Black Titanium Case with Black Ocean Band
₹89900
खरीदिये
Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L
- Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L
₹59900
खरीदिये
Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 42mm Gold Titanium Case with Gold Milanese Loop
- Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 42mm Gold Titanium Case with Gold Milanese Loop
₹84900
खरीदिये
रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple का यह AI वियरेबल स्लीक और मिनिमलिस्ट डिजाइन के साथ आ सकता है। इसे एल्यूमिनियम और ग्लास से तैयार किया जाएगा, जो Apple के सिग्नेचर डिजाइन लैंग्वेज को दिखाता है। छोटे आकार के बावजूद, इसमें कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर और फिजिकल बटन जैसे जरूरी हार्डवेयर फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट इसे रोज इस्तेमाल के लिए आसान बना सकता है।
AI होगा इसकी सबसे बड़ी ताकत
वियरेबल की असली ताकत इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट होगा। इसमें Siri का एक अपग्रेडेड और ज्यादा स्मार्ट वर्जन देखने को मिल सकता है, जो रियल-टाइम में वॉइस कमांड की मदद से काम करेगा। यूजर बिना फोन निकाले फोटो क्लिक करने, जानकारी जुटाने करना या डेली टास्क मैनेज करने जैसे काम कर सकेंगे। Apple का फोकस इस डिवाइस को इतना आसान बनाने पर है कि टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में रहकर खुद काम करे।
सम्बंधित सुझाव
Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm Natural Titanium Case with Anchor Blue Ocean Band
- Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm Natural Titanium Case with Anchor Blue Ocean Band
₹89900
खरीदिये
Apple Watch Series 11 GPS 42mm Rose Gold Aluminium Case with Light Blush Sport Band - M/L
- Apple Watch Series 11 GPS 42mm Rose Gold Aluminium Case with Light Blush Sport Band - M/L
₹46900
खरीदिये
Apple Watch Series 11 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - S/M
- Apple Watch Series 11 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - S/M
₹49900
खरीदिये
Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 42mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band - S/M
- Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 42mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band - S/M
₹56900
खरीदिये
Apple इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेशन
यह AI वियरेबल Apple के अन्य प्रोडक्ट्स जैसे iPhone और Apple Watch के साथ मिलकर काम कर सकता है। माना जा रहा है कि यह डिवाइस स्टैंडअलोन भी होगा और जरूरत पड़ने पर दूसरे Apple डिवाइसेज का एक्सटेंशन भी बन सकेगा। इसका AI आसपास के माहौल को समझकर सुझाव दे सकता है, जैसे शोर वाले माहौल में जरूरी नोटिफिकेशन देना या यूजर की आदतों के हिसाब से रिमाइंडर सेट करना।
मार्केट में जगह बनाना होगी चुनौती
Apple के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस डिवाइस की सही मार्केट पोजिशनिंग होगी। वियरेबल और AI डिवाइस का मार्केट पहले से ही तेजी से बढ़ रहा है, जहां Google और OpenAI जैसी कंपनियां भी नए कॉन्सेप्ट्स पर काम कर रही हैं। ऐसे में Apple को यह साफ दिखाना होगा कि उसका AI वियरेबल दूसरों से अलग कैसे है और यूजर्स के लिए इसके रियल-लाइफ यूजेस क्या होंगे।
बता दें, प्रोजेक्ट अभी शुरुआती डेवलपमेंट स्टेज में बताया जा रहा है और इसके 2027 के आसपास लॉन्च होने की अटकलें हैं। इस दौरान Apple को बैटरी लाइफ, परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर-हार्डवेयर इंटीग्रेशन जैसी चुनौतियों पर काम करना होगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।