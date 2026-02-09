बिना स्क्रीन वाला गैजेट बना रहा है Apple, हाथ लगाए बगैर ही कर देगा आपके सारे काम

संक्षेप: Apple एक ऐसे AI-पावर्ड वियरेबल डिवाइस पर काम कर रहा है, जो AirTag जैसे छोटे आकार में हैंड्स-फ्री स्मार्ट असिस्टेंस दे सकता है। अपग्रेडेड Siri और गहरी Apple इकोसिस्टम इंटीग्रेशन के साथ यह डिवाइस बड़ा मार्केट-स्पेस अपना बना सकता है।

कैलिफोर्निया की टेक कंपनी Apple एक ऐसे AI-पावर्ड वियरेबल डिवाइस पर काम कर रही है, जो हमारी रोज की जिंदगी में टेक्नोलॉजी से इंटरैक्शन का तरीका बदल सकता है। यह डिवाइस आकार और डिजाइन में AirTag जैसा छोटा और कॉम्पैक्ट बताया जा रहा है, लेकिन इसकी क्षमताएं दमदार हो सकती हैं। Apple इसे अपने इकोसिस्टम के साथ डीपली जोड़ने की योजना बना रहा है, जिससे यूजर्स को हैंड्स-फ्री AI असिस्टेंस का आसान एक्सपीरियंस मिल सके।

रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple का यह AI वियरेबल स्लीक और मिनिमलिस्ट डिजाइन के साथ आ सकता है। इसे एल्यूमिनियम और ग्लास से तैयार किया जाएगा, जो Apple के सिग्नेचर डिजाइन लैंग्वेज को दिखाता है। छोटे आकार के बावजूद, इसमें कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर और फिजिकल बटन जैसे जरूरी हार्डवेयर फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट इसे रोज इस्तेमाल के लिए आसान बना सकता है।

AI होगा इसकी सबसे बड़ी ताकत वियरेबल की असली ताकत इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट होगा। इसमें Siri का एक अपग्रेडेड और ज्यादा स्मार्ट वर्जन देखने को मिल सकता है, जो रियल-टाइम में वॉइस कमांड की मदद से काम करेगा। यूजर बिना फोन निकाले फोटो क्लिक करने, जानकारी जुटाने करना या डेली टास्क मैनेज करने जैसे काम कर सकेंगे। Apple का फोकस इस डिवाइस को इतना आसान बनाने पर है कि टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में रहकर खुद काम करे।

Apple इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेशन यह AI वियरेबल Apple के अन्य प्रोडक्ट्स जैसे iPhone और Apple Watch के साथ मिलकर काम कर सकता है। माना जा रहा है कि यह डिवाइस स्टैंडअलोन भी होगा और जरूरत पड़ने पर दूसरे Apple डिवाइसेज का एक्सटेंशन भी बन सकेगा। इसका AI आसपास के माहौल को समझकर सुझाव दे सकता है, जैसे शोर वाले माहौल में जरूरी नोटिफिकेशन देना या यूजर की आदतों के हिसाब से रिमाइंडर सेट करना।

मार्केट में जगह बनाना होगी चुनौती Apple के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस डिवाइस की सही मार्केट पोजिशनिंग होगी। वियरेबल और AI डिवाइस का मार्केट पहले से ही तेजी से बढ़ रहा है, जहां Google और OpenAI जैसी कंपनियां भी नए कॉन्सेप्ट्स पर काम कर रही हैं। ऐसे में Apple को यह साफ दिखाना होगा कि उसका AI वियरेबल दूसरों से अलग कैसे है और यूजर्स के लिए इसके रियल-लाइफ यूजेस क्या होंगे।