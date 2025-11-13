Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़apple will set new record with iphone 18 pro max rumoured to be the heaviest flagship device
लॉन्च होते ही सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा यह iPhone, इस खूबी के साथ लॉन्च कर रहा Apple

लॉन्च होते ही सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा यह iPhone, इस खूबी के साथ लॉन्च कर रहा Apple

संक्षेप: Apple अपने नेक्स्ट जनरेशन iPhone के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। टिप्स्टर इंस्टेंट डिजिटल ने हिंट दिया है कि टॉप-ऑफ-द-लाइन iPhone 18 Pro Max, ऐप्पल का अब तक का सबसे भारी फ्लैगशिप डिवाइस बन सकता है।

Thu, 13 Nov 2025 03:52 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
IPhone 18 Pro Max

IPhone 18 Pro Max

  • check12GB RAM
  • check512GB/1TB/2TB Storage
  • check6.9-inch Display Size

₹169990

और जाने

Apple iPhone 18 Air

Apple iPhone 18 Air

  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.3-inch Display Size

₹119900

और जाने

Apple iPhone 18 Pro

Apple iPhone 18 Pro

  • check12GB RAM
  • check128GB/512GB/1TB Storage
  • check6.2 inch Display Size

₹143990

और जाने

Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage

₹134999

और जाने

Apple अपने नेक्स्ट जनरेशन iPhone के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल, Apple के नेक्स्ट-जेनरेशन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च से पहले ही सुर्खियों में हैं। टिप्स्टर इंस्टेंट डिजिटल ने हिंट दिया है कि टॉप-ऑफ-द-लाइन iPhone 18 Pro Max, ऐप्पल का अब तक का सबसे भारी फ्लैगशिप डिवाइस बन सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
IPhone 18 Pro Max

IPhone 18 Pro Max

  • check12GB RAM
  • check512GB/1TB/2TB Storage
  • check6.9-inch Display Size

₹169990

और जाने

Apple iPhone 18 Air

Apple iPhone 18 Air

  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.3-inch Display Size

₹119900

और जाने

Apple iPhone 18 Pro

Apple iPhone 18 Pro

  • check12GB RAM
  • check128GB/512GB/1TB Storage
  • check6.2 inch Display Size

₹143990

और जाने

Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage

₹134999

और जाने

iPhone 18 Pro Max कितना भारी होगा?

रिपोर्ट के अनुसार, कथित तौर पर इसका वजन 240 ग्राम से ज्यादा बताया जा रहा है, जो मौजूदा और पिछले प्रो मैक्स मॉडल की तुलना में काफी ज्यादा है। इन संभावित बदलावों के साथ, ऐसा लगता है कि ऐप्पल अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन लाइनअप में एक और बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है।

इंस्टेंट डिजिटल ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर एक पोस्ट शेयर किया है। टिप्स्टर के अनुसार, iPhone 18 Pro Max का वजन 240 ग्राम से ज्यादा हो सकता है, जो iPhone 17 Pro Max से ज्यादा है, जिसका वजन 233 ग्राम है। अगली पीढ़ी का यह डिवाइस iPhone 17 Pro Max से लगभग 10 ग्राम ज्यादा भारी होने की उम्मीद है। अगर यह सही है, तो यह हाल के वर्षों में किसी भी ऐप्पल स्मार्टफोन के वजन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी।

ये भी पढ़ें:खुशी से झूम उठेंगे ग्राहक, इस महीने इतने सारे ओप्पो फोन में आ रहा Android 16
ये भी पढ़ें:ग्राहकों की मौज, FREE में होगी स्मार्टफोन की सर्विस, मुफ्त मिलेंगी एक्सेसरीज

इसके अलावा, यह iPhone 18 Pro Max को iPhone 14 Pro Max और iPhone 13 Pro Max से भी भारी बना देगा। दोनों डिवाइस का वजन 240 ग्राम था। iPhone 18 Pro Max का संभावित वजन डिजाइन में बदलाव और हार्डवेयर में सुधार के कारण है। यह अतिरिक्त वजन मोटे चेसिस के कारण हो सकता है, जिसकी मोटाई लगभग 9 एमएम होने की उम्मीद है - जो iPhone 17 Pro Max के 8.8 एमएम प्रोफाइल से थोड़ा ज्यादा है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage

₹149900

और जाने

Apple IPhone 14

Apple IPhone 14

  • checkBlue
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹61490

और जाने

Apple IPhone 14 Plus

Apple IPhone 14 Plus

  • checkBlue
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹66999

और जाने

discount

8% OFF

Apple IPhone 14 Pro

Apple IPhone 14 Pro

  • checkGold
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹124200

₹134900

खरीदिये

Apple iPhone 18 Fold

Apple iPhone 18 Fold

  • check12 GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check5.8/7.8-inch Display Size

₹199990

और जाने

iPhone 18 Pro Max ज्यादा भारी क्यों हो सकता है?

पआईफोन 18 प्रो मैक्स के वजन और मोटाई में बढ़ोतरी की अफवाह अपकमिंग इंटरनल हार्डवेयर अपग्रेड्स की वजह से है। iPhone 18 Pro सीरीज में अंडर-डिस्प्ले फेस आईडी सिस्टम और नए कैमरा कंपोनेंट्स शामिल होने की उम्मीद है। स्टील से बनी बैटरी का भी जिक्र है, हालांकि ऐप्पल ने अभी तक इसकी क्षमता बढ़ाने की पुष्टि नहीं की है। ये अपग्रेड आमतौर पर डिवाइस का वजन बढ़ा देते हैं, जो संभवतः बढ़े हुए वजन और मोटाई की वजह हो सकता है।

कहा जा रहा है कि इसमें सौंदर्य संबंधी बदलाव भी किए जा सकते हैं। एक अफवाह यह भी है कि ऐप्पल एल्युमीनियम फ्रेम के कलर को रीइन्फोर्स्ड ग्लास रियर पैनल से मैच कर सकता है, जिससे iPhone 17 Pro सीरीज में देखे गए डुअल-टोन फिनिश का ध्यान रखा जा सके।

iPhone 18 Pro Max का लॉन्च और कीमत (संभावित)

ऐप्पल द्वारा आईफोन 18 सीरीज के लॉन्च को विभाजित करने की उम्मीद है। iPhone 18 Pro, 18 Pro Max और कथित iPhone Fold के सितंबर 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है। वहीं, बेस आईफोन 18, किफायती आईफोन 18e के साथ 2027 की शुरुआत में लॉन्च होने की संभावना है।

पहले, माना जा रहा था कि सेकंड जनरेशन का iPhone Air, iPhone 18 Pro मॉडल के साथ लॉन्च होगा। हालांकि, उम्मीद से कम बिक्री के कारण डिवाइस के लॉन्च में देरी हो रही है। यह साफ नहीं है कि iPhone Air 2 कब लॉन्च होगा। हालांकि, इसे 2027 की शुरुआत में बेस आईफोन 18 के साथ लॉन्च किया जा सकता है।

आईफोन 18 सीरीज की कीमतों के बारे में अभी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। ऐप्पल आईफोन 17 लाइनअप की कीमतों में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। बेस आईफोन 17 को 82,900 रुपये में लॉन्च किया गया था, जबकि आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स क्रमशः 1,34,900 रुपये और 1,49,900 रुपये में लॉन्च हुए थे।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Apple IPhone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।