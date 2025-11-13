लॉन्च होते ही सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा यह iPhone, इस खूबी के साथ लॉन्च कर रहा Apple

संक्षेप: Apple अपने नेक्स्ट जनरेशन iPhone के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। टिप्स्टर इंस्टेंट डिजिटल ने हिंट दिया है कि टॉप-ऑफ-द-लाइन iPhone 18 Pro Max, ऐप्पल का अब तक का सबसे भारी फ्लैगशिप डिवाइस बन सकता है।

Thu, 13 Nov 2025 03:52 PM

Apple अपने नेक्स्ट जनरेशन iPhone के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल, Apple के नेक्स्ट-जेनरेशन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च से पहले ही सुर्खियों में हैं। टिप्स्टर इंस्टेंट डिजिटल ने हिंट दिया है कि टॉप-ऑफ-द-लाइन iPhone 18 Pro Max, ऐप्पल का अब तक का सबसे भारी फ्लैगशिप डिवाइस बन सकता है।

iPhone 18 Pro Max कितना भारी होगा? रिपोर्ट के अनुसार, कथित तौर पर इसका वजन 240 ग्राम से ज्यादा बताया जा रहा है, जो मौजूदा और पिछले प्रो मैक्स मॉडल की तुलना में काफी ज्यादा है। इन संभावित बदलावों के साथ, ऐसा लगता है कि ऐप्पल अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन लाइनअप में एक और बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है।

इंस्टेंट डिजिटल ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर एक पोस्ट शेयर किया है। टिप्स्टर के अनुसार, iPhone 18 Pro Max का वजन 240 ग्राम से ज्यादा हो सकता है, जो iPhone 17 Pro Max से ज्यादा है, जिसका वजन 233 ग्राम है। अगली पीढ़ी का यह डिवाइस iPhone 17 Pro Max से लगभग 10 ग्राम ज्यादा भारी होने की उम्मीद है। अगर यह सही है, तो यह हाल के वर्षों में किसी भी ऐप्पल स्मार्टफोन के वजन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी।

इसके अलावा, यह iPhone 18 Pro Max को iPhone 14 Pro Max और iPhone 13 Pro Max से भी भारी बना देगा। दोनों डिवाइस का वजन 240 ग्राम था। iPhone 18 Pro Max का संभावित वजन डिजाइन में बदलाव और हार्डवेयर में सुधार के कारण है। यह अतिरिक्त वजन मोटे चेसिस के कारण हो सकता है, जिसकी मोटाई लगभग 9 एमएम होने की उम्मीद है - जो iPhone 17 Pro Max के 8.8 एमएम प्रोफाइल से थोड़ा ज्यादा है।

iPhone 18 Pro Max ज्यादा भारी क्यों हो सकता है? पआईफोन 18 प्रो मैक्स के वजन और मोटाई में बढ़ोतरी की अफवाह अपकमिंग इंटरनल हार्डवेयर अपग्रेड्स की वजह से है। iPhone 18 Pro सीरीज में अंडर-डिस्प्ले फेस आईडी सिस्टम और नए कैमरा कंपोनेंट्स शामिल होने की उम्मीद है। स्टील से बनी बैटरी का भी जिक्र है, हालांकि ऐप्पल ने अभी तक इसकी क्षमता बढ़ाने की पुष्टि नहीं की है। ये अपग्रेड आमतौर पर डिवाइस का वजन बढ़ा देते हैं, जो संभवतः बढ़े हुए वजन और मोटाई की वजह हो सकता है।

कहा जा रहा है कि इसमें सौंदर्य संबंधी बदलाव भी किए जा सकते हैं। एक अफवाह यह भी है कि ऐप्पल एल्युमीनियम फ्रेम के कलर को रीइन्फोर्स्ड ग्लास रियर पैनल से मैच कर सकता है, जिससे iPhone 17 Pro सीरीज में देखे गए डुअल-टोन फिनिश का ध्यान रखा जा सके।

iPhone 18 Pro Max का लॉन्च और कीमत (संभावित) ऐप्पल द्वारा आईफोन 18 सीरीज के लॉन्च को विभाजित करने की उम्मीद है। iPhone 18 Pro, 18 Pro Max और कथित iPhone Fold के सितंबर 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है। वहीं, बेस आईफोन 18, किफायती आईफोन 18e के साथ 2027 की शुरुआत में लॉन्च होने की संभावना है।

पहले, माना जा रहा था कि सेकंड जनरेशन का iPhone Air, iPhone 18 Pro मॉडल के साथ लॉन्च होगा। हालांकि, उम्मीद से कम बिक्री के कारण डिवाइस के लॉन्च में देरी हो रही है। यह साफ नहीं है कि iPhone Air 2 कब लॉन्च होगा। हालांकि, इसे 2027 की शुरुआत में बेस आईफोन 18 के साथ लॉन्च किया जा सकता है।