Apple Watch सीरीज 11 और SE 3 लॉन्च, फीचर्स इतने कि खत्म नहीं होती लिस्ट; जानें कीमत
ऐपल ने अपनी नई स्मार्टवॉच Apple Watch सीरीज 11 लॉन्च कर दी है और इसे खास इनोवेटिव हेल्थ फीचर्स के साथ पेश किया गया है। इसके अलावा अफॉर्डेबल SE3 के अलावा रगेड Watch Ultra 3 भी पेश की गई है।
ऐपल ने अपने बड़े एनुअल इवेंट ‘Awe dropping’ में नए Apple Watch मॉडल्स से पर्दा उठाया और अपने मौजूदा लाइनअप को अपग्रेड किया है। कंपनी Apple Watch Series 11 के अलावा अफॉर्डेबल Apple Watch SE 3 लेकर आई है। साथ ही सबसे प्रीमियम Apple Watch Ultra 3 भी खास इनोवेशंस और बेहतर डिजाइन अपग्रेड्स के साथ मार्केट का हिस्सा बनाई गई है। आइए आपको इन नए वियरेबल्स और इनके खास फीचर्स के बारे में बताते हैं।
Apple Watch SE 3
अफॉर्डेबल Apple Watch SE को तीन साल बाद अपडेट किया गया है। पिछला मॉडल SE (2nd Generation) साल 2022 में आया था। नई Apple Watch SE (3rd Generation) की शुरुआती कीमत भारत में 25,900 रुपये रखी गई है। यह वॉच Midnight और Starlight Aluminium Cases में उपलब्ध होगी। इसमें ऑलवेज-ऑन-डिस्प्ले दिया गया है और स्लीप स्कोर मिलता है। इससे 18 घंटे तक की बैटरी लाइफ यूजर्स को मिलेगी।
सम्बंधित सुझाव
59% OFF
VEMIGON Compatible With Apple Watch Straps 46MM 45MM 44MM 42MM 49MM, Soft Silicone Magnetic Buckle Sport Bands for iWatch Series 10 9 8 7 6 5 SE/SE2 4 3 2 1 Ultra, Black (Watch Not Included)
- VEMIGON Compatible With Apple Watch Straps 46MM 45MM 44MM 42MM 49MM
- Soft Silicone Magnetic Buckle Sport Bands for iWatch Series 10 9 8 7 6 5 SE/SE2 4 3 2 1 Ultra
- Black (Watch Not Included)
₹497₹1199
खरीदिये
APPLE WATCH ULTRA 2 USER GUIDE: A Complete User Manual with Step By Step Instruction For Beginners And Seniors To Learn How To Use The Apple Watch Ultra ... & Tricks (Clark's Smart Device Manuals)
- APPLE WATCH ULTRA 2 USER GUIDE: A Complete User Manual with Step By Step Instruction For Beginners And Seniors To Learn How To Use The Apple Watch Ultra ... & Tricks (Clark's Smart Device Manuals)
₹436
खरीदिये
14% OFF
VEMIGON Stretchy Band Compatible with Apple Watch Straps 46mm 45mm 44m 42mm 49mm 41mm 40mm 38mm, Adjustable Nylon Braided Solo Loop for iWatch Series 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 SE Ultra (Watch Not Included)
- VEMIGON Stretchy Band Compatible with Apple Watch Straps 46mm 45mm 44m 42mm 49mm 41mm 40mm 38mm
- Adjustable Nylon Braided Solo Loop for iWatch Series 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 SE Ultra (Watch Not Included)
₹598₹699
खरीदिये
Apple Watch Series 11
Apple Watch Series 11 को Series 10 का सक्सेसर बताया गया है और भारत में इसकी शुरुआती कीमत 46,900 रुपये रखी गई है। यह वॉच 42mm और 46mm साइज ऑप्शंस में मिलेगी। डिजाइन के लिए इसमें Jet Black, Rose Gold, Silver और Space Gray aluminium cases दिए गए हैं। इसके अलावा, एक Titanium Case भी पेश किया गया है, जो Natural, Gold और Slate कलर में उपलब्ध होगा। खास बात यह है कि कंपनी ने Apple Watch Hermes वेरिएंट भी उतारा है, जो सिल्वर टाइटेनियम केस में मिलेगा।
Apple Watch Ultra 3
कंपनी की प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टवॉच धांसू बिल्ड-क्वॉलिटी और फीचर्स ऑफर करती है। इसकी कीमत भारतीय मार्केट में 89,900 रुपये रखी गई है। भारत में भी यह हाई-एंड सेगमेंट को टारगेट करती है। यह वॉच Natural और Black Titanium केस ऑप्शन में आती है। साथ ही कंपनी ने इसके लिए नए Watch Bands भी पेश किए हैं। इनमें Ocean Band और Alpine Loop के नए कलर शामिल हैं, जबकि Hermes कलेक्शन की En Mer Band भी दो नए कलर वेरिएंट्स में उपलब्ध होगी।