पहली बार Apple Watch Series 11 की कीमत में सबसे बड़ी गिरावट, मिल रहा ₹9000 का डिस्काउंट
भारत में पहली बार, Apple Watch Series 11 कम कीमत में मिल रही है और यह सिर्फ Flipkart पर हो रहा है। इसकी कीमत 46,990 रुपये से घटकर सिर्फ 37,999 रुपये हो गई है, यानी करीब 9,000 रुपये का डिस्काउंट। चलिए डिटेल में बताते हैं इस डील के बारे में सबकुछ
सम्बंधित सुझाव
Apple Watch Series 11 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L
- Apple Watch Series 11 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L
₹49900
खरीदिये
Apple Watch Series 11 GPS 42mm Rose Gold Aluminium Case with Light Blush Sport Band - S/M
- Apple Watch Series 11 GPS 42mm Rose Gold Aluminium Case with Light Blush Sport Band - S/M
₹46900
खरीदिये
Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - S/M
- Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - S/M
₹59900
खरीदिये
Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L
- Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L
₹59900
खरीदिये
Apple Watch Series 11 First Ever Price Drop in India: ऐप्पल फैन्स के लिए अच्छी खबर है। अगर आप ऐप्पल वॉच खरीदने का प्लान कर रहे हैं और किसी बड़े डिस्काउंट का इंतजार कर रहे हैं, तो शायद खरीदारी करने का सही समय आ गया है। भारत में पहली बार, ऐप्पल वॉच सीरीज 11 कम कीमत में मिल रही है और यह सिर्फ Flipkart पर हो रहा है। इसकी कीमत 46,990 रुपये से घटकर सिर्फ 37,999 रुपये हो गई है, यानी करीब 9,000 रुपये का डिस्काउंट। यह एक ऐसा मौका है जिसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जो लोग ऐप्पल की सबसे एडवांस्ड स्मार्टवॉच लेना चाहते थे लेकिन सही समय का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह खरीदारी करने का एकदम सही मौका है।
सम्बंधित सुझाव
Apple Watch Series 11 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L
- Apple Watch Series 11 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L
₹49900
खरीदिये
Apple Watch Series 11 GPS 42mm Rose Gold Aluminium Case with Light Blush Sport Band - S/M
- Apple Watch Series 11 GPS 42mm Rose Gold Aluminium Case with Light Blush Sport Band - S/M
₹46900
खरीदिये
Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - S/M
- Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - S/M
₹59900
खरीदिये
Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L
- Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L
₹59900
खरीदिये
जो चीज इस ऑफर को और भी खास बनाती है, वह है इसका लिमिटेड टाइम ऑफर होना। डिस्काउंट वाली कीमत सिर्फ एक दिन यानी 11 जनवरी के लिए ही वैलिड है। कोई एक्सटेंशन नहीं। कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी यह उपलब्ध नहीं होगा। यह प्रीमियम टेक और लिमिटेड-टाइम एक्सेस का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है, जो ऐप्पल वॉच सीरीज 11 को फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे सेल की सबसे रोमांचक डील्स में से एक बनाता है। बदा दें कि बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। बैंक ऑफर की डिटेल आप फ्लिपकार्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं।
Apple Watch Series 11 की खासियत
ऐप्पल वॉच सीरीज 11, वियरेबल्स को रोजमर्रा की जरूरी चीजें बनाने की ऐप्पल की विरासत को आगे बढ़ाती है। पहली नजर में, यह ऐप्पल के आइकॉनिक, क्लीन डिजाइन, स्लिम प्रोफाइल, प्रीमियम फिनिश और एक ऐसे डिस्प्ले को आगे बढ़ाती है जो एलिगेंट और प्रैक्टिकल दोनों लगता है। लेकिन उस जानी-पहचानी लुक के नीचे एक ऐसी स्मार्टवॉच है जो पहले से ज्यादा स्मार्ट, तेज और हेल्थ पर ज्यादा फोकस्ड है।
ऑलवेज-ऑन रेटिना डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट और शार्प है, जिससे सीधे धूप में भी नोटिफिकेशन, वर्कआउट या हेल्थ स्टेटस देखना आसान हो जाता है। चाहे आप दौड़ रहे हों, ट्रैफिक में फंसे हों, या मीटिंग के दौरान जल्दी से अपनी कलाई पर देख रहे हों, स्क्रीन साफ और रिस्पॉन्सिव रहती है।
सम्बंधित सुझाव
Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band - M/L
- Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band - M/L
₹59900
खरीदिये
Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Gold Titanium Case with Gold Milanese Loop - M/L
- Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Gold Titanium Case with Gold Milanese Loop - M/L
₹89900
खरीदिये
33% OFF
Spigen Tough Armor for Apple Watch Series 11 46mm Case, Series 10 46mm Full Cover Case with Tempered Glass - Black
- Spigen Tough Armor for Apple Watch Series 11 46mm Case
- Series 10 46mm Full Cover Case with Tempered Glass - Black
₹999₹1499
खरीदिये
37% OFF
Spigen Thin Fit for Apple Watch Series 11 46mm Case, Series 10 46mm Lightweight Hard Cover Case - Black
- Spigen Thin Fit for Apple Watch Series 11 46mm Case
- Series 10 46mm Lightweight Hard Cover Case - Black
₹999₹1580
खरीदिये
33% OFF
VEMIGON Tempered Glass Case Compatible for Apple Watch Series 11/ Series 10 46mm, Hard PC Screen Protector Overall Protection Ultra-Thin Lightweight Scratch-Resistant Cover for iWatch, Jet Black
- VEMIGON Tempered Glass Case Compatible for Apple Watch Series 11/ Series 10 46mm
- Hard PC Screen Protector Overall Protection Ultra-Thin Lightweight Scratch-Resistant Cover for iWatch
- Jet Black
₹399₹598
खरीदिये
परफॉर्मेंस के मामले में, सीरीज 11 ऐप्पल के लेटेस्ट चिपसेट से लैस है, जो पूरे दिन स्मूथ ऐप लॉन्च, तेज नेविगेशन और बेहतर एफिशिएंसी सुनिश्चित करता है। मैसेज का जवाब देने से लेकर फिटनेस मोड के बीच स्विच करने तक, सब कुछ तुरंत होता है, और बैटरी भी जल्दी खत्म नहीं होती।
लोग ऐप्पल वॉच इसलिए भी खरीदते हैं क्योंकि इसमें हेल्थ ट्रैकिंग की सुविधा है, और सीरीज 11 इस मामले में और भी बेहतर है। यह सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं करती, बल्कि उसे समझने में भी आपकी मदद करती है। लगातार हार्ट रेट मॉनिटरिंग और एडवांस्ड स्लीप ट्रैकिंग से लेकर ब्लड ऑक्सीजन (SpO₂) रीडिंग और ECG मापने की क्षमता तक, सीरीज 11 आपकी पूरी सेहत पर नजर रखती है। सबसे खास बात यह है कि यह जानकारी कितनी आसानी से दिखाई जाती है। आपको ढेर सारे नंबरों से परेशान करने के बजाय, यह वॉच साफ जानकारी और ट्रेंड्स दिखाती है, जिससे आपको रोजाना बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है, चाहे वह नींद सुधारना हो, स्ट्रेस मैनेज करना हो या एक्टिव रहना हो।
इस वॉच में बेहतर एक्टिविटी ट्रैकिंग भी शामिल है, जो जिम सेशन और योगा से लेकर आउटडोर रनिंग और साइकिलिंग तक, कई तरह की वर्कआउट को सपोर्ट करती है। ऑटोमैटिक वर्कआउट डिटेक्शन यह सुनिश्चित करता है कि आप अपनी मेहनत को लॉग करना कभी न भूलें, भले ही आप सेशन को मैन्युअल रूप से शुरू करना भूल जाएं।
फिटनेस और हेल्थ से परे, ऐप्पल वॉच सीरीज 11 को रोजाना की जिंदगी को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। नोटिफिकेशन ज्यादा स्मार्ट और इस्तेमाल करने में आसान हैं, जिससे आप सीधे अपनी कलाई से टेक्स्ट का जवाब दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं और रिमाइंडर चेक कर सकते हैं। फॉल डिटेक्शन और इमरजेंसी SOS जैसे सेफ्टी फीचर्स भरोसे की एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ते हैं, खासकर उन यूजर्स के लिए जो अकेले रहते हैं, अक्सर यात्रा करते हैं। यह एक ऐसी स्मार्टवॉच है जो बिना ध्यान खींचे चुपचाप आपका ख्याल रखती है।
ऐप्पल इकोसिस्टम के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन का मतलब है कि सीरीज 11 आपके iPhone, AirPods और दूसरे Apple डिवाइस के साथ आसानी से काम करती है। सब कुछ स्मूथली सिंक होता है, जिससे घड़ी सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि आपकी डिजिटल जिंदगी का एक नेचुरल हिस्सा लगती है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।