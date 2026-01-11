Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़apple watch series 11 price drop in india first time via flipkart check deal
पहली बार Apple Watch Series 11 की कीमत में सबसे बड़ी गिरावट, मिल रहा ₹9000 का डिस्काउंट

पहली बार Apple Watch Series 11 की कीमत में सबसे बड़ी गिरावट, मिल रहा ₹9000 का डिस्काउंट

संक्षेप:

भारत में पहली बार, Apple Watch Series 11 कम कीमत में मिल रही है और यह सिर्फ Flipkart पर हो रहा है। इसकी कीमत 46,990 रुपये से घटकर सिर्फ 37,999 रुपये हो गई है, यानी करीब 9,000 रुपये का डिस्काउंट। चलिए डिटेल में बताते हैं इस डील के बारे में सबकुछ

Jan 11, 2026 02:39 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

Apple Watch Series 11 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L

Apple Watch Series 11 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L

  • checkApple Watch Series 11 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L
amazon-logo

₹49900

खरीदिये

Apple Watch Series 11 GPS 42mm Rose Gold Aluminium Case with Light Blush Sport Band - S/M

Apple Watch Series 11 GPS 42mm Rose Gold Aluminium Case with Light Blush Sport Band - S/M

  • checkApple Watch Series 11 GPS 42mm Rose Gold Aluminium Case with Light Blush Sport Band - S/M
amazon-logo

₹46900

खरीदिये

Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - S/M

Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - S/M

  • checkApple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - S/M
amazon-logo

₹59900

खरीदिये

Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L

Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L

  • checkApple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L
amazon-logo

₹59900

खरीदिये

Apple Watch Series 11 GPS 46mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band - M/L

Apple Watch Series 11 GPS 46mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band - M/L

  • checkApple Watch Series 11 GPS 46mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band - M/L
amazon-logo

₹49900

खरीदिये

Apple Watch Series 11 First Ever Price Drop in India: ऐप्पल फैन्स के लिए अच्छी खबर है। अगर आप ऐप्पल वॉच खरीदने का प्लान कर रहे हैं और किसी बड़े डिस्काउंट का इंतजार कर रहे हैं, तो शायद खरीदारी करने का सही समय आ गया है। भारत में पहली बार, ऐप्पल वॉच सीरीज 11 कम कीमत में मिल रही है और यह सिर्फ Flipkart पर हो रहा है। इसकी कीमत 46,990 रुपये से घटकर सिर्फ 37,999 रुपये हो गई है, यानी करीब 9,000 रुपये का डिस्काउंट। यह एक ऐसा मौका है जिसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जो लोग ऐप्पल की सबसे एडवांस्ड स्मार्टवॉच लेना चाहते थे लेकिन सही समय का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह खरीदारी करने का एकदम सही मौका है।

सम्बंधित सुझाव

Apple Watch Series 11 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L

Apple Watch Series 11 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L

  • checkApple Watch Series 11 GPS 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L
amazon-logo

₹49900

खरीदिये

Apple Watch Series 11 GPS 42mm Rose Gold Aluminium Case with Light Blush Sport Band - S/M

Apple Watch Series 11 GPS 42mm Rose Gold Aluminium Case with Light Blush Sport Band - S/M

  • checkApple Watch Series 11 GPS 42mm Rose Gold Aluminium Case with Light Blush Sport Band - S/M
amazon-logo

₹46900

खरीदिये

Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - S/M

Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - S/M

  • checkApple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - S/M
amazon-logo

₹59900

खरीदिये

Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L

Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L

  • checkApple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Jet Black Aluminium Case with Black Sport Band - M/L
amazon-logo

₹59900

खरीदिये

Apple Watch Series 11 GPS 46mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band - M/L

Apple Watch Series 11 GPS 46mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band - M/L

  • checkApple Watch Series 11 GPS 46mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band - M/L
amazon-logo

₹49900

खरीदिये

apple watch series 11 price drop in india

जो चीज इस ऑफर को और भी खास बनाती है, वह है इसका लिमिटेड टाइम ऑफर होना। डिस्काउंट वाली कीमत सिर्फ एक दिन यानी 11 जनवरी के लिए ही वैलिड है। कोई एक्सटेंशन नहीं। कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी यह उपलब्ध नहीं होगा। यह प्रीमियम टेक और लिमिटेड-टाइम एक्सेस का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है, जो ऐप्पल वॉच सीरीज 11 को फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे सेल की सबसे रोमांचक डील्स में से एक बनाता है। बदा दें कि बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। बैंक ऑफर की डिटेल आप फ्लिपकार्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

apple watch series 11 price drop in india
ये भी पढ़ें:Motorola ने दिया सरप्राइस, इन 8 फोन के लिए भी लाया Android 16, तुरंत करें अप्लाई

Apple Watch Series 11 की खासियत

ऐप्पल वॉच सीरीज 11, वियरेबल्स को रोजमर्रा की जरूरी चीजें बनाने की ऐप्पल की विरासत को आगे बढ़ाती है। पहली नजर में, यह ऐप्पल के आइकॉनिक, क्लीन डिजाइन, स्लिम प्रोफाइल, प्रीमियम फिनिश और एक ऐसे डिस्प्ले को आगे बढ़ाती है जो एलिगेंट और प्रैक्टिकल दोनों लगता है। लेकिन उस जानी-पहचानी लुक के नीचे एक ऐसी स्मार्टवॉच है जो पहले से ज्यादा स्मार्ट, तेज और हेल्थ पर ज्यादा फोकस्ड है।

ऑलवेज-ऑन रेटिना डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट और शार्प है, जिससे सीधे धूप में भी नोटिफिकेशन, वर्कआउट या हेल्थ स्टेटस देखना आसान हो जाता है। चाहे आप दौड़ रहे हों, ट्रैफिक में फंसे हों, या मीटिंग के दौरान जल्दी से अपनी कलाई पर देख रहे हों, स्क्रीन साफ और रिस्पॉन्सिव रहती है।

सम्बंधित सुझाव

Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band - M/L

Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band - M/L

  • checkApple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band - M/L
amazon-logo

₹59900

खरीदिये

Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Gold Titanium Case with Gold Milanese Loop - M/L

Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Gold Titanium Case with Gold Milanese Loop - M/L

  • checkApple Watch Series 11 GPS + Cellular 46mm Gold Titanium Case with Gold Milanese Loop - M/L
amazon-logo

₹89900

खरीदिये

discount

33% OFF

Spigen Tough Armor for Apple Watch Series 11 46mm Case, Series 10 46mm Full Cover Case with Tempered Glass - Black

Spigen Tough Armor for Apple Watch Series 11 46mm Case, Series 10 46mm Full Cover Case with Tempered Glass - Black

  • checkSpigen Tough Armor for Apple Watch Series 11 46mm Case
  • checkSeries 10 46mm Full Cover Case with Tempered Glass - Black
amazon-logo

₹999

₹1499

खरीदिये

discount

37% OFF

Spigen Thin Fit for Apple Watch Series 11 46mm Case, Series 10 46mm Lightweight Hard Cover Case - Black

Spigen Thin Fit for Apple Watch Series 11 46mm Case, Series 10 46mm Lightweight Hard Cover Case - Black

  • checkSpigen Thin Fit for Apple Watch Series 11 46mm Case
  • checkSeries 10 46mm Lightweight Hard Cover Case - Black
amazon-logo

₹999

₹1580

खरीदिये

discount

33% OFF

VEMIGON Tempered Glass Case Compatible for Apple Watch Series 11/ Series 10 46mm, Hard PC Screen Protector Overall Protection Ultra-Thin Lightweight Scratch-Resistant Cover for iWatch, Jet Black

VEMIGON Tempered Glass Case Compatible for Apple Watch Series 11/ Series 10 46mm, Hard PC Screen Protector Overall Protection Ultra-Thin Lightweight Scratch-Resistant Cover for iWatch, Jet Black

  • checkVEMIGON Tempered Glass Case Compatible for Apple Watch Series 11/ Series 10 46mm
  • checkHard PC Screen Protector Overall Protection Ultra-Thin Lightweight Scratch-Resistant Cover for iWatch
  • checkJet Black
amazon-logo

₹399

₹598

खरीदिये

परफॉर्मेंस के मामले में, सीरीज 11 ऐप्पल के लेटेस्ट चिपसेट से लैस है, जो पूरे दिन स्मूथ ऐप लॉन्च, तेज नेविगेशन और बेहतर एफिशिएंसी सुनिश्चित करता है। मैसेज का जवाब देने से लेकर फिटनेस मोड के बीच स्विच करने तक, सब कुछ तुरंत होता है, और बैटरी भी जल्दी खत्म नहीं होती।

ये भी पढ़ें:गजब का ब्रॉडबैंड, रॉकेट जैसी 300Mbps स्पीड, 16 OTT और 1TB डेटा, FREE सर्विस भी

लोग ऐप्पल वॉच इसलिए भी खरीदते हैं क्योंकि इसमें हेल्थ ट्रैकिंग की सुविधा है, और सीरीज 11 इस मामले में और भी बेहतर है। यह सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं करती, बल्कि उसे समझने में भी आपकी मदद करती है। लगातार हार्ट रेट मॉनिटरिंग और एडवांस्ड स्लीप ट्रैकिंग से लेकर ब्लड ऑक्सीजन (SpO₂) रीडिंग और ECG मापने की क्षमता तक, सीरीज 11 आपकी पूरी सेहत पर नजर रखती है। सबसे खास बात यह है कि यह जानकारी कितनी आसानी से दिखाई जाती है। आपको ढेर सारे नंबरों से परेशान करने के बजाय, यह वॉच साफ जानकारी और ट्रेंड्स दिखाती है, जिससे आपको रोजाना बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है, चाहे वह नींद सुधारना हो, स्ट्रेस मैनेज करना हो या एक्टिव रहना हो।

इस वॉच में बेहतर एक्टिविटी ट्रैकिंग भी शामिल है, जो जिम सेशन और योगा से लेकर आउटडोर रनिंग और साइकिलिंग तक, कई तरह की वर्कआउट को सपोर्ट करती है। ऑटोमैटिक वर्कआउट डिटेक्शन यह सुनिश्चित करता है कि आप अपनी मेहनत को लॉग करना कभी न भूलें, भले ही आप सेशन को मैन्युअल रूप से शुरू करना भूल जाएं।

फिटनेस और हेल्थ से परे, ऐप्पल वॉच सीरीज 11 को रोजाना की जिंदगी को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। नोटिफिकेशन ज्यादा स्मार्ट और इस्तेमाल करने में आसान हैं, जिससे आप सीधे अपनी कलाई से टेक्स्ट का जवाब दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं और रिमाइंडर चेक कर सकते हैं। फॉल डिटेक्शन और इमरजेंसी SOS जैसे सेफ्टी फीचर्स भरोसे की एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ते हैं, खासकर उन यूजर्स के लिए जो अकेले रहते हैं, अक्सर यात्रा करते हैं। यह एक ऐसी स्मार्टवॉच है जो बिना ध्यान खींचे चुपचाप आपका ख्याल रखती है।

ऐप्पल इकोसिस्टम के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन का मतलब है कि सीरीज 11 आपके iPhone, AirPods और दूसरे Apple डिवाइस के साथ आसानी से काम करती है। सब कुछ स्मूथली सिंक होता है, जिससे घड़ी सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि आपकी डिजिटल जिंदगी का एक नेचुरल हिस्सा लगती है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Apple

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।