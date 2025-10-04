समुद्र में डूब रहे युवक की Apple Watch ने बचा ली जान, टिम कुक ने दिया रिएक्शन
समुद्र में डूबने से एक युवक की जान Apple Watch ने अपने Emergency SOS फीचर की मदद से बचा ली। यह घटना वायरल होने के बाद Apple के CEO टिम कुक ने खुद प्रतिक्रिया दी और उसके सुरक्षित होने पर खुशी जताई।
एडवांस टेक्नोलॉजी कई बार जिंदगी बचाने का तरीका भी बन जाती है और हाल ही में इसका एक उदाहरण सामने आया है। अब Apple Watch ने एक युवक की जान ने बचा ली। दरअसल, वह युवक समुद्र में डूबने वाला था, लेकिन वॉच में मौजूद Emergency SOS फीचर ने समय रहते मदद पहुंचा दी। इस घटना ने सोशल मीडिया पर लोगों को इमोशनल कर दिया है और खुद Apple के CEO टिम कुक ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना ऑस्ट्रेलिया के एक समुद्री तट की है। युवक अचानक लहरों में फंस गया और बाहर निकल नहीं पा रहा था। उसने अपनी Apple Watch से तुरंत Emergency SOS कॉल की, जिसने सीधे लोकल इमरजेंसी सर्विसेज को लोकेशन के साथ इन्फॉर्मेशन भेज दी। कुछ ही मिनटों में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और युवक को सेफ बाहर निकाल लिया गया।
टिम कुक ने भी दी प्रतिक्रिया
घटना के बाद उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी साझा करते हुए लिखा,'अगर मेरे पास Apple Watch नहीं होती, तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता।' यह पोस्ट वायरल हो गई, और इस पर खुद टिम कुक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा,'हमें बहुत खुशी है कि आप सुरक्षित हैं। आपकी कहानी हमारे लिए शेयर करने के लिए धन्यवाद।'
Apple Watch पहले भी कई बार हार्ट अटैक, एक्सीडेंट और गिरने जैसी आपात स्थितियों में लोगों की जान बचा चुकी है। यह डिवाइस लगातार यूजर की हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन और मूवमेंट मॉनिटर करती है और खतरा महसूस होने पर तुरंत अलर्ट या कॉल भेज सकती है।
घटना एक बार फिर साबित करती है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। खास हेल्थ सेविंग और SOS फीचर्स के साथ Apple Watch केवल एक स्मार्ट डिवाइस नहीं, बल्कि आज के समय में एक डिजिटल लाइफसेवर बन चुकी है। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं, जिनमें आपात स्थिति में ऐपल वॉच ने यूजर्स की जान बचाई है।