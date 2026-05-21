सांस की गंभीर बीमारी से बचाएगी Apple Watch, 'स्लीप एपनिया' के लक्षण दिखते ही मिलेगा अलर्ट

Apple के भारतीय यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। Apple Watch में sleep apnea डिटेक्शन फीचर आ गया है। इसके अलावा, ऐप्पल AirPods Pro में 'Hearing Tests' नाम का एक बेहद काम का फीचर भी लेकर आया है।

Apple अब अपने भारतीय ग्राहकों के लिए दो बेहद काम के फीचर्स लेकर आया है। यह फीचर Apple Watch और AirPods Pro में आए हैं। Apple Watch दुनियाभर में सबसे पॉपुलर स्मार्टवॉच में से एक बनी हुई है, और कंपनी लगातार ऐसे नए फीचर्स ला रही है जिनका मकसद इसे रोजाना की हेल्थ मॉनिटरिंग में ज्यादा उपयोगी बनाना है। 2024 में, ऐप्पल को Apple Watch पर स्लीप एपनिया (sleep apnea) डिटेक्शन फीचर के लिए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) से मंजूरी मिली थी। अब, कंपनी ने भारत में Apple Watch यूजर्स के लिए आधिकारिक तौर पर स्लीप एपनिया नोटिफिकेशन पेश किया है, जिससे इसके वियरेबल इकोसिस्टम में हेल्थ से जुड़ा एक और फीचर जुड़ गया है। इसके साथ ही, ऐप्पल AirPods Pro में 'Hearing Tests' नाम का एक बेहद काम का फीचर भी लेकर आया है। Apple लोगों को नींद और सुनने से जुड़ी समस्याओं का जल्दी पता लगाने में मदद करना चाहता है, और यह सब वह एन्क्रिप्टेड, ऑन-डिवाइस स्टोरेज के जरिए पर्सनल डेटा को प्राइवेट रखते हुए करेगा। कैसे काम करेंगे नए फीचर, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

ऐप्पल का स्लीप एपनिया फीचर, यूजर्स को सोने के दौरान सांस लेने में होने वाली दिक्कतों का विश्लेषण करके, मध्यम से गंभीर स्लीप एपनिया के संभावित लक्षणों की पहचान करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। कंपनी का कहना है कि अगर समय के साथ सांस लेने के अनियमित पैटर्न बार-बार पाए जाते हैं, तो यह फीचर यूजर्स को अलर्ट कर सकता है, जिससे उन्हें आगे की जांच के लिए डॉक्टर से सलाह लेने का प्रोत्साहन मिलेगा।

स्लीप एपनिया क्या है? स्लीप एपनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें सोते समय किसी व्यक्ति की सांस बार-बार रुकती और चलती रहती है। इन रुकावटों से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है और नींद की कुल गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। और हैरानी की बात यह है कि लोगों को शायद पता भी न चले कि उन्हें यह समस्या है। ऐप्पल के अनुसार, स्लीप एपनिया दुनिया भर में एक अरब से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है और अक्सर इसका पता ही नहीं चल पाता। अगर इसका इलाज न किया जाए, तो इससे हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज, दिल से जुड़ी समस्याओं और दूसरी लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।

Apple Watch स्लीप एपनिया के लक्षणों का पता कैसे लगाती है ऐप्पल का कहना है कि यह नया फीचर ऐप्पल वॉच के बिल्ट-इन एक्सेलेरोमीटर का इस्तेमाल करके नींद के दौरान सांस रुकने से जुड़ी कलाई की छोटी-छोटी हलचलों का पता लगाता है। यह घड़ी उन चीजों का विश्लेषण करती है जिन्हें Apple "सांस लेने में गड़बड़ी" (Breathing Disturbances) कहता है, यानी सांस लेने के सामान्य तरीके में होने वाली कुछ समय की रुकावटें। यह फीचर दो चरणों में काम करता है। सबसे पहले, जब यूजर सो रहा होता है, तो ऐप्पल वॉच रात भर सांस लेने में होने वाली गड़बड़ी का डेटा रिकॉर्ड करती है। फिर, 30 दिनों की अवधि में, यह सिस्टम इकट्ठा किए गए डेटा का विश्लेषण करके यह जांचता है कि क्या सांस लेने में बार-बार ज्यादा गड़बड़ी हो रही है, जो मध्यम से गंभीर स्लीप एपनिया के लक्षण हो सकते हैं। अगर लगातार ऐसे लक्षण मिलते हैं, तो यूजर को हेल्थ ऐप के जरिए स्लीप एपनिया का नोटिफिकेशन मिलता है। ऐप्पल का कहना है कि स्लीप एपनिया नोटिफिकेशन एल्गोरिदम को एडवांस्ड मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके बनाया गया था और इसे बड़े पैमाने पर किए गए क्लिनिकल-ग्रेड स्लीप एपनिया टेस्ट के डेटा पर प्रशिक्षित किया गया था। कंपनी यह भी दावा करती है कि इस फीचर की पुष्टि एक बड़े पैमाने पर किए गए क्लिनिकल अध्ययन के जरिए की गई थी।

AirPods Pro में आया Hearing Test फीचर ऐप्पल सिर्फ नींद तक ही नहीं रुक रहा है। भारत में AirPods Pro (दूसरी और तीसरी जेनरेशन) इस्तेमाल करने वाले अब iPhone और iPad पर 'Hearing Help' सेक्शन के जरिए एक इन-बिल्ट हियरिंग टेस्ट कर सकते हैं। यह टेस्ट काफी आसान है; आपको बस लगभग 5 मिनट निकालकर 250Hz से लेकर 8000Hz तक की अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पर अपनी सुनने की क्षमता की जांच करनी होती है।

सुनने की क्षमता की जांच कैसे करें? आप अपने एयरपॉड्स के जरिए कई तरह की आवाजें सुनेंगे और जब भी आपको कोई आवाज सुनाई दे, तो अपनी स्क्रीन पर टैप करें। हर आवाज तीन बार बजती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके नतीजे एकदम सही हैं। शुरू करने से पहले, आपका फोन आस-पास के शोर की जांच करता है और ईयरबड को ठीक से फिट करने के लिए 'ईयर टिप फिट टेस्ट' चलाता है। जब आप यह कर लेंगे, तो आपको अपनी सुनने की क्षमता के नतीजों (dBHL में मापे गए) और एक ऑडियोग्राम वाली रिपोर्ट मिलेगी, जो 'हेल्थ' ऐप में सुरक्षित रूप से सेव रहती है।

प्राइवेसी सबसे जरूरी है ऐप्पल यूजर्स की प्राइवेसी पर हमेशा जोर देता रहा है। आपके हेल्थ डेटा का हर छोटा-बड़ा हिस्सा—चाहे वह आपके डिवाइस पर हो या iCloud में, एन्क्रिप्टेड होता है, और उसकी चाबी सिर्फ आपके पास होती है। कंपनी आपकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं देखती। अभी, ऐप्पल का इकोसिस्टम iPhone, Apple Watch और AirPods पर हेल्थ से जुड़ी 18 अलग-अलग कैटेगरी को कवर करता है।