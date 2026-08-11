आधी से कम कीमत में मिलेगा Apple Watch जैसा मज़ा! AMOLED स्क्रीन और GPS वाली इस स्मार्टवॉच ने मचाया तहलका
अगर आप एप्पल वॉच जैसा प्रीमियम लुक, शानदार AMOLED डिस्प्ले, इन-बिल्ट GPS और एडवांस्ड Health Monitoring फीचर्स चाहते हैं, लेकिन बजट कम है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अमेज़न सेल में एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के साथ काम करने वाली यह फ्लैगशिप-लेवल स्मार्टवॉच अब तक की सबसे भारी छूट पर मिल रही है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
स्मार्टवॉच सेगमेंट में आज भी Apple Watch को स्टाइल और परफॉर्मेंस का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन इसकी भारी-भरकम कीमत हर किसी के बजट में नहीं बैठती। अगर आप भी लंबे समय से एक ऐसी स्मार्टवॉच की तलाश में थे जो दिखने में बिल्कुल एप्पल वॉच जैसी प्रीमियम हो और फीचर्स के मामले में भी कोई समझौता न करे, तो यह अमेज़न डील आपके लिए ही बनी है।
अमेज़न की स्पेशल सेल के दौरान AMOLED डिस्प्ले, सटीक इन-बिल्ट GPS, और 24/7 एडवांस्ड हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स से लैस एंड्रॉइड-फ्रेंडली स्मार्टवॉच पर अब तक का सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप देखा जा रहा है। वाइब्रेंट ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले, हर्ट-रेट, SpO2 और स्लीप मॉनिटरिंग जैसी क्षमताओं के साथ आने वाली यह वॉच न सिर्फ आपके फिटनेस गोल्स को पूरा करती है, बल्कि आपके स्टाइल स्टेटमेंट को भी कई गुना बढ़ा देती है। बैंक ऑफर्स, कूपन डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI का फायदा उठाकर आप इसे अपनी सोच से भी काफी कम कीमत में अपने घर ला सकते हैं।
1. Amazfit T-Rex 3 Pro Outdoor Smart Watch 44mm Sapphire AMOLED Display with Flashlight, Dual Band GPS, Offline Maps, 25 Days Battery, 10 ATM, 180+ Sports Mode for Android & iPhone, Tactical Black
Amazfit T-Rex 3 Pro (44mm) एक एक्सट्रीम आउटडोर और टैक्टिकल रग्ड स्मार्टवॉच है। इसमें स्क्रैच-रेसिस्टेंट Sapphire Glass, टाइटेनियम एलॉय बेजल और 3000 nits की सुपर ब्राइट AMOLED डिस्प्ले दी गई है। दो रंगों वाली इन-बिल्ट LED फ्लैशलाइट, डुअल-बैंड GPS, ऑफलाइन मैप्स, 10 ATM वाटर रेजिस्टेंस और 180+ स्पोर्ट्स मोड के साथ आने वाली यह वॉच ट्रैकर्स, एथलीट्स और एडवेंचर लवर्स के लिए एक परफेक्ट ऑल-इन-वन कंपैनियन है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-ड्यूरेबल और प्रीमियम बिल्ड
सुपर ब्राइट डिस्प्ले 3000-nit
इन-बिल्ट LED फ्लैशलाइट
सटीक GPS और ऑफलाइन मैप्स
डाइविंग सर्टिफिकेशन (10 ATM)
क्यों खोजें विकल्प
44mm मॉडल में कम बैटरी
कीमत थोड़ी ज्यादा
2. Samsung Galaxy Watch8 (40mm, LTE, Graphite) with 3nm Processor | Dual GPS | Sapphire Glass & Armor Aluminum | 5ATM & IP68 | BP, ECG, IHRN & Vascular Load Monitoring | Anti-oxidant Index
Samsung Galaxy Watch8 (40mm, LTE) सैमसंग की अगली पीढ़ी की प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टवॉच है। इसमें पहली बार 3nm प्रोसेसर, 3000 nits की सुपर ब्राइट Super AMOLED डिस्प्ले और ऑन-रिस्ट Google Gemini AI का सपोर्ट दिया गया है। Sapphire Glass और Armor Aluminum बॉडी के साथ आने वाली यह वॉच ECG, ब्लड प्रेशर (BP), Vascular Load और एंटी-ऑक्सीडेंट इंडेक्स जैसी मेडिकल-ग्रेड स्वास्थ्य ट्रैकिंग क्षमताओं से लैस है। स्टैंडअलोन 4G LTE कनेक्टिविटी के कारण आप फोन पास में रखे बिना भी कॉल, मैसेज और म्यूजिक स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-फास्ट 3nm प्रोसेसर
ऑन-रिस्ट Google Gemini AI
3000 nits ब्राइटनेस व Sapphire Glass
एडवांस मेडिकल हेल्थ ट्रैकिंग
इंडिपेंडेंट 4G LTE कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
प्रतिदिन चार्जिंग की जरूरत
केवल एंड्रॉइड से कंपैटिबल
3. Huawei Watch GT 6 Pro Smart Watch, 46mm, Upto 21 Days Battery Life, Smart Watches with 100+ Sports Mode, Cycling, iOS & Android Compatible, Health Monitoring (Black)
Huawei Watch GT 6 Pro (46mm, Black) एक फ्लैगशिप-लेवल प्रीमियम फिटनेस और आउटडोर स्मार्टवॉच है। इसमें 1.47-इंच की Ultra-Bright AMOLED डिस्प्ले (3000 nits) दी गई है, जो कड़कती धूप में भी एकदम साफ दिखती है। हाई-सिलिकॉन बैटरी तकनीक के कारण यह वॉच एक बार चार्ज करने पर 21 दिनों तक का बैटरी बैकअप देती है। टाइटेनियम एलॉय बॉडी, सैफायर ग्लास, प्रोफेशनल साइक्लिंग ट्रैकिंग, ECG, 100+ स्पोर्ट्स मोड और iOS व Android दोनों के साथ पूरी कंपैटिबिलिटी इसे वर्कआउट और एडवेंचर लवर्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय 21 दिनों की बैटरी
सुपर-प्रीमियम टाइटेनियम बिल्ड
3000 nits डिस्प्ले
प्रो-लेवल साइक्लिंग & वाटर स्पोर्ट्स
Android और iOS दोनों में स्मूथ
क्यों खोजें विकल्प
लिमिटेड ऐप इकोसिस्टम
कोई LTE / eSIM सपोर्ट नहीं
4. Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 (47mm, LTE, Titanium Silver)| Upto 100h Battery| 3nm Processor| Dual GPS| Quick Button/Siren| Sapphire Glass| 10ATM and IP68| BP and ECG Monitor| Energy Score and Ages
Samsung Galaxy Watch Ultra (47mm, LTE) सैमसंग की सबसे पावरफुल, रग्ड और प्रीमियम आउटडोर स्मार्टवॉच है। एयरो-ग्रेड एयरोस्पेस टाइटेनियम बॉडी, सेफायर ग्लास और 10ATM + IP68 + MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ यह घड़ी समंदर की गहराइयों से लेकर पहाड़ों की ऊंचाइयों तक हर एक्सट्रीम कंडीशन को आसानी से झेल सकती है। इसमें 3nm प्रोसेसर, 100 घंटे तक का बैटरी बैकअप, इमरजेंसी सायरन वाला Quick Button, डुअल-फ्रीक्वेंसी GPS और इंडिपेंडेंट 4G LTE सपोर्ट दिया गया है। अमेजन फ्रीडम सेल में 47% डिस्काउंट के साथ यह आउटडोर एथलीटों के लिए अल्टिमेट फ्लैगशिप वॉच है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-ड्यूरेबल टाइटेनियम बिल्ड
इमर्जेंसी सायरन और क्विक बटन
लंबी बैटरी लाइफ
64 GB की विशाल स्टोरेज
सटीक ट्रैकिंग और 4G LTE
क्यों खोजें विकल्प
बल्की और भारी डिजाइन
केवल एंड्रॉइड सपोर्ट
5. Garmin Forerunner 265 Music GPS Running Smartwatch,Amoled Touchscreen, Battery Upto 13 Days, HRV Status & Advanced Sleep Monitoring, SPO2,Morning Report, Track Running, Cross Training with Black Band
Garmin Forerunner 265 Music विशेष रूप से रनर्स, ट्राइएथलीटों और फिटनेस फ्रीक्स के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रीमियम GPS स्पोर्ट्स स्मार्टवॉच है। इसमें एक शानदार और वाइब्रेंट AMOLED टचस्क्रीन डिस्प्ले दी गई है। स्मार्टवॉच मोड में 13 दिनों तक की लंबी बैटरी लाइफ, HRV Status, Training Readiness Score, Morning Report, और इन-बिल्ट म्यूजिक स्टोरेज (Offline Music) के साथ आने वाली यह वॉच एथलीटों को अपने ट्रेनिंग और रिकवरी को वैज्ञानिक तरीके से ट्रैक करने में मदद करती है। अमेज़न फ्रीडम सेल में 43% डिस्काउंट के साथ यह रनिंग लवर्स के लिए एक बेहतरीन डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
वाइब्रेंट AMOLED टचस्क्रीन + बटन कंट्रोल
इंडस्ट्री-लीडिंग फिटनेस व रिकवरी मेट्रिक्स
मल्टी-बैंड GPS (SatIQ)
ऑफलाइन म्यूजिक प्लेबैक
क्यों खोजें विकल्प
माइक और स्पीकर का अभाव
मैप्स की कमी
6. Garmin Instinct® 3 45mm, AMOLED Display, Rugged Outdoor GPS Smartwatch, Metal-Reinforced Bezel, Built-in Flashlight, Up to 18 Days of Battery Life, Neo Tropic
Garmin Instinct® 3 (45mm, Neo Tropic) गार्मिन की बेहद लोकप्रिय रग्ड आउटडोर सीरीज की नेक्स्ट-जनरेशन GPS स्मार्टवॉच है। पहली बार इंस्टिंक्ट सीरीज में एक ब्राइट 1.2-इंच AMOLED टचस्क्रीन डिस्प्ले और मेटल-रीइन्फोर्स्ड बेजेल का कॉम्बिनेशन दिया गया है। 100 मीटर वॉटर-रेसिस्टेंस, इन-बिल्ट 24/7 LED फ्लैशलाइट, 18 दिनों की बैटरी लाइफ, SatIQ टेक्नोलॉजी के साथ मल्टी-बैंड GPS और गार्मिन की एडवांस्ड हेल्थ एंड स्लीप मॉनिटरिंग के साथ आने वाली यह वॉच एक्सट्रीम एडवेंचरर्स और ट्रेकर्स के लिए बनाई गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
ब्राइट AMOLED + रग्ड डिजाइन
इन-बिल्ट LED फ्लैशलाइट:
अल्ट्रा-टफ मिलिट्री ग्रेड बिल्ड
18 दिनों की तगड़ी बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
काफी प्रीमियम कीमत
स्मार्ट फीचर्स की कमी
सोलर चार्जिंग नहीं
7. OnePlus Watch 2R with Wear OS 4 by Google,Snapdragon W5 Chipset,Upto 100hrs Battery Life,1.43’’ AMOLED Display,100+ Sports Mode,Dual Frequency GPS,5 ATM,IP68 & BT Calling [Gunmetal Gray]
OnePlus Watch 2R (Gunmetal Gray) गूगल के Wear OS 4 पर चलने वाली एक बेहतरीन और बजट-फ्रेंडली प्रीमियम स्मार्टवॉच है। इसमें Snapdragon W5 + BES2700 डुअल-चिपसेट आर्किटेक्चर दिया गया है, जिससे यह स्मार्ट मोड में 100 घंटे (4 दिन) तक का बैटरी बैकअप और पावर सेवर मोड में 12 दिन तक की बैटरी लाइफ देती है। एल्यूमीनियम चेसिस की वजह से यह OnePlus Watch 2 की तुलना में 25% हल्की है। इसमें 1.43-इंच की AMOLED डिस्प्ले, Dual Frequency GPS (L1+L5), VOOC फास्ट चार्जिंग और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। ₹11,461 की कीमत में यह एंड्रॉइड यूज़र्स के लिए सबसे बेहतरीन 'वैल्यू फॉर मनी' Wear OS वॉच है।
Specifications
क्यों खरीदें
Wear OS में सबसे लंबी बैटरी लाइफ
VOOC फास्ट चार्जिंग
हल्का और आरामदायक डिज़ाइन
गूगल इकोसिस्टम का पूरा सपोर्ट
सटीक डुअल-बैंड GPS
क्यों खोजें विकल्प
केवल एंड्रॉइड के साथ कंपैटिबल
ECG या ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग नहीं
प्रश्न 1: इंटरनेट कैसे काम करता है?
उत्तर: इंटरनेट पूरी दुनिया में बिछे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स (Optical Fiber Cables), सर्वर्स और राउटर्स का एक विशाल नेटवर्क है। जब आप अपने फोन या कंप्यूटर पर कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो आपका डिवाइस केबल या वायरलेस नेटवर्क के ज़रिए सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर उस डेटा को छोटे-छोटे 'पैकेट्स' में तोड़कर वापस आपके डिवाइस तक पहुंचाता है, और आपको स्क्रीन पर जानकारी दिखती है।
प्रश्न 2: सौर ऊर्जा (Solar Energy) क्या है और इसके क्या फायदे हैं?
उत्तर: सूर्य से मिलने वाली रोशनी और गर्मी से उत्पन्न की जाने वाली बिजली को सौर ऊर्जा कहते हैं। इसे सोलर पैनल की मदद से बिजली में बदला जाता है। इसके मुख्य फायदे यह हैं कि यह कभी न खत्म होने वाला (नवीकरणीय) ऊर्जा स्रोत है, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान या प्रदूषण नहीं होता और इससे बिजली के बिल में भारी बचत होती है।
प्रश्न 3: अच्छी नींद हमारी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है?
उत्तर: अच्छी और पर्याप्त नींद (7 से 8 घंटे) लेने से हमारा शरीर और दिमाग खुद को रिपेयर (मरम्मत) करता है। सही नींद लेने से इम्यून सिस्टम (रोग प्रतिरोधक क्षमता) मजबूत होता है, मानसिक तनाव कम होता है, दिनभर ऊर्जा बनी रहती है और दिल व दिमाग से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
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