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खतरे में iPhone के करोड़ों यूजर्स, खुद ऐप्पल ने किया अलर्ट, हैकर्स ऐसे बना रहे निशाना

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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iPhone mercenary spyware: दुनियाभर के करोड़ों iPhone यूजर्स पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खुद ऐप्पल ने कन्फर्म किया कि उसने उन सभी यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजे हैं, जिन्हें लगभग 110 देशों में निशाना बनाया गया था। हैकर्स भाड़े के स्पाईवेयर से लोगों को निशाना बना रहे हैं। 

iPhone mercenary spyware
हैकर्स दुनियाभर के iPhone यूजर्स को Mercenary Spyware (भाड़े के स्पाइवेयर) से निशाना बना रहे हैं।

Apple warned iPhone users about mercenary spyware attacks: दुनियाभर के करोड़ों iPhone यूजर्स पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खुद Apple ने कंफर्म किया कि उसने कई देशों में उन ग्राहकों को नोटिफिकेशन भेजा है जिनके डिवाइस को स्पाइवेयर से निशाना बनाए जाने की आशंका है। ऐप्पल ने कई पब्लिकेशन को कन्फर्म किया कि उसने गुरुवार को उन सभी यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजे, जिन्हें लगभग 110 देशों में निशाना बनाया गया था। इन अलर्ट्स के जरिए, कंपनी ने यूजर्स को आज के समय के सबसे खतरनाक डिजिटल खतरों में से एक - 'मर्सिनरी स्पाईवेयर' (mercenary spyware) - से सावधान रहने के लिए कहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए डिटेल में बताते हैं…

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'भाड़े के स्पाईवेयर' से लोगों को निशाना बना रहे हैकर

रिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल थ्रेट नोटिफिकेशन उन यूजर्स की मदद के लिए होते हैं जिन्हें शायद स्पाइवेयर अटैक का निशाना बनाया गया हो और इस बार यह ‘भाड़े के स्पाईवेयर’ के लिए था। ये ऑपरेशन रेगुलर साइबर क्राइम के मुकाबले बहुत एडवांस्ड होते हैं और अटैकर लोगों के एक ग्रुप और उनके डिवाइस को नुकसान पहुंचाने के लिए भारी रिसोर्स लगाते हैं। ऐप्पल ने यह भी कहा कि इन अटैक को करने और थोड़े समय के लिए चलाने में लाखों डॉलर खर्च होते हैं, जिससे ये लगभग अनट्रेसेबल हो जाते हैं।

ये भी पढ़ें:खराब हुआ तो 'कबाड़' बन जाएगा यह iPhone, नहीं होगा रिपेयर; देखें आपके पास तो नहीं

हैकर्स के टारगेट पर इन प्रोफेशन के लोग

साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स, पत्रकारों और पब्लिक रिपोर्टिंग का हवाला देते हुए, ऐप्पल ने कहा कि ये हमले सरकारी लोगों, प्राइवेट फर्मों और दूसरे लोगों से जुड़े हैं। और इस तरह के हमलों का टारगेट पत्रकार, नेता, एक्टिविस्ट, डिप्लोमैट जैसे बड़े लोग और दूसरे लोग होते हैं।

सेफ रहने के लिए क्या करें

अगर आपको कभी ऐप्पल थ्रेट नोटिफिकेशन मिलता है, तो आप अपने डिवाइस पर लॉकडाउन मोड चालू करें और ऐप्पल के बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें। फर्म मदद के लिए एक्सपर्ट ऑर्गनाइजेशन से संपर्क करने की भी सलाह देती है, जैसे कि नॉन-प्रॉफिट एक्सेस नाउ द्वारा चलाई जाने वाली डिजिटल सिक्योरिटी हेल्पलाइन।

यूजर्स को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने डिवाइस को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से अपडेट रख सकते हैं ताकि वे नए सिक्योरिटी पैच से कवर रहें, और उन्हें पासकोड, टच ID, या फेस ID से लॉक रखें। इसके अलावा, आपके ऐप्पल अकाउंट के लिए एक मजबूत पासवर्ड के साथ टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू होना चाहिए, और टेंशन फ्री रहने के लिए स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन चालू करना चाहिए।

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Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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