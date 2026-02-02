Apple की Valentine डे सेल शुरू iPhone 17, MacBook, वॉच, पैड पर 10,000 रुपए तक की छूट

संक्षेप: Apple की Valentine Day सेल शुरू हो गई है। इस सेल में iPhone 17 सीरीज, MacBook Air, MacBook Pro, Apple Watch, AirPods और iPad पर बैंक और कैशबैक ऑफर्स दिए जा रहे हैं। जानिए कैसे करें बचत।

Feb 02, 2026 02:02 pm IST

Valentine’s Day अब बस कुछ ही दिन दूर है। वैलेंटाइन डे के मौके पर Apple ने भारत में अपनी खास सेल शुरू कर दी है। ये छूट अब Apple की आधिकारिक भारतीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और इनमें iPhone 17 सीरीज, MacBook Air, MacBook Pro, iPad, AirPods और Apple Watch सहित कई डिवाइस शामिल हैं। इस सेल में भारी कैशबैक ऑफर्स मिल रहे हैं। इस सेल में सीधा प्राइस कट तो नहीं है, लेकिन जब आप बैंक कार्ड से पेमेंट करेंगे, तो आपको 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का कैशबैक मिल जाएगा। इस सेल में iPhone 17 सीरीज को 5000 रुपए का कैशबैक मिल रहा है। यही ऑफर MacBook Air M4 मॉडल और MacBook Pro पर भी लागू है। इसके अलावा Apple Watch, AirPods और iPad जैसे अन्य प्रोडक्ट्स पर भी अलग-अलग कैशबैक ऑफर्स उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहकों को और भी फायदेमंद डील मिल सकती है।

Apple Valentine’s Day ऑफर्स की डिटेल्स Apple के ऑफिशियल इंडिया स्टोर पर iPhone 17 सीरीज पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक दिया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप iPhone 17 खरीदते हैं, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 82,900 रुपए है, तो बैंक ऑफर के बाद यह 77,900 रुपए में ख़रीदा जा जाता है।

वहीं iPhone 16 और iPhone 16 Plus पर भी 4,000 रुपए तक का ऑफर मिल रहा है। यह कैशबैक ICICI, Axis और American Express जैसे बैंक के कार्ड से मिल रहा है। इससे आप महंगे iPhone को सस्ते में खरीद सकेंगे।