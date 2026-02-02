Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Apple Valentine Day sale starts get 10000 rupees cashback on iPhone 17 series macBook Watch iPad check all deals
Apple की Valentine डे सेल शुरू iPhone 17, MacBook, वॉच, पैड पर 10,000 रुपए तक की छूट

Apple की Valentine डे सेल शुरू iPhone 17, MacBook, वॉच, पैड पर 10,000 रुपए तक की छूट

संक्षेप:

Apple की Valentine Day सेल शुरू हो गई है। इस सेल में iPhone 17 सीरीज, MacBook Air, MacBook Pro, Apple Watch, AirPods और iPad पर बैंक और कैशबैक ऑफर्स दिए जा रहे हैं। जानिए कैसे करें बचत।

Feb 02, 2026 02:02 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

discount

7% OFF

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹64900

₹69900

खरीदिये

IPhone 16 Pro Max

IPhone 16 Pro Max

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
flipkart-logo

₹134900

खरीदिये

Valentine’s Day अब बस कुछ ही दिन दूर है। वैलेंटाइन डे के मौके पर Apple ने भारत में अपनी खास सेल शुरू कर दी है। ये छूट अब Apple की आधिकारिक भारतीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और इनमें iPhone 17 सीरीज, MacBook Air, MacBook Pro, iPad, AirPods और Apple Watch सहित कई डिवाइस शामिल हैं। इस सेल में भारी कैशबैक ऑफर्स मिल रहे हैं। इस सेल में सीधा प्राइस कट तो नहीं है, लेकिन जब आप बैंक कार्ड से पेमेंट करेंगे, तो आपको 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का कैशबैक मिल जाएगा। इस सेल में iPhone 17 सीरीज को 5000 रुपए का कैशबैक मिल रहा है। यही ऑफर MacBook Air M4 मॉडल और MacBook Pro पर भी लागू है। इसके अलावा Apple Watch, AirPods और iPad जैसे अन्य प्रोडक्ट्स पर भी अलग-अलग कैशबैक ऑफर्स उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहकों को और भी फायदेमंद डील मिल सकती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

discount

7% OFF

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹64900

₹69900

खरीदिये

IPhone 16 Pro Max

IPhone 16 Pro Max

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
flipkart-logo

₹134900

खरीदिये

Apple Valentine’s Day ऑफर्स की डिटेल्स

Apple के ऑफिशियल इंडिया स्टोर पर iPhone 17 सीरीज पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक दिया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप iPhone 17 खरीदते हैं, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 82,900 रुपए है, तो बैंक ऑफर के बाद यह 77,900 रुपए में ख़रीदा जा जाता है।

ये भी पढ़ें:सावधान! अगर की ये गलती की तो ब्लॉक हो जाएगा आपका Amazon अकाउंट, कंपनी की चेतावनी

वहीं iPhone 16 और iPhone 16 Plus पर भी 4,000 रुपए तक का ऑफर मिल रहा है। यह कैशबैक ICICI, Axis और American Express जैसे बैंक के कार्ड से मिल रहा है। इससे आप महंगे iPhone को सस्ते में खरीद सकेंगे।

MacBook Air, वॉच, पैड पर जबरदस्त ऑफर

अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो Valentine’s Day सेल में MacBook Air M4 पर 10,000 रुपए तक का कैशबैक मिल रहा है। Apple ने अपने वियरेबल और ऑडियो प्रोडक्ट्स पर भी वैलेंटाइन डे ऑफर जारी किए हैं। जिससे आप सिर्फ 89,900 रुपए में लैपटॉप को खरीद पाएंगे। वहीं Apple Watch Series 11 पर 4,000 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट है। Apple Watch SE 3 पर 2,000 रुपए ऑफ है। इसके साथ ही iPad Air के 11-inch और 13-inch मॉडल पर 4,000 रुपए का कैशबैक है। AirPods Pro (3rd generation) और AirPods 4 दोनों पर 1,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

6% OFF

Apple IPhone 16 Plus

Apple IPhone 16 Plus

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹74900

₹79900

खरीदिये

Apple iPhone 16 Pro

Apple iPhone 16 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹109900

खरीदिये

IPhone Fold

IPhone Fold

  • checkTitanium
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage

₹215000

और जाने

ये भी पढ़ें:₹12999 में खरीदें Redmi का प्रो ग्रेड 108MP कैमरा, 3 साल बिना हैंग चलने वाला फोन
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Apple Apple Iphone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।