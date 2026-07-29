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काम की बात: अब 'किराए' पर लें iPhone, MacBook, हर महीने इतना रेंट; पसंद न आए तो करें वापस

By Arpit Soni
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Apple Upgrade Programme के तहत, यूएस में ग्राहक नया iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max हर महीने 17.99 डॉलर (लगभग 1,720 रुपये) के शुरुआती लीज पर खरीद सकते हैं।

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Apple Upgrade Programme अभी अमेरिका में उपलब्ध है। इसमें चुनिंदा iPhone मॉडल के लिए 12 और 24 महीने के लीजिंग ऑप्शन मिलते हैं।

अब हर किसी के जेब में iPhone होगा! ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐप्पल अब अपने डिवाइस किराए पर भी देगी। ग्राहक मंथली भुगतान कर इस इस्तेमाल कर सकेंगे। दरअसल, ऐप्पल ने हाल ही में अपने ज्यादातर डिवाइस की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिनमें MacBook Air, MacBook Pro, iPad, iPad Air, iPad Pro, HomePod और दूसरे Mac मॉडल शामिल हैं। यह कीमत बढ़ोतरी तब हुई जब कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि सप्लाई चेन के दबाव और रैम की कमी के कारण मैन्युफैक्चरिंग की लागत बढ़ रही है, इसलिए बाजार में बने रहने के लिए कीमतें बढ़ाना जरूरी है। कीमतें बढ़ने से iPhone समेत अन्य डिवाइस कई लोगों के बजट से बाहर हो गए हैं।

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अब ऐप्पल ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए 'Apple Upgrade' नाम का एक नया लीजिंग प्रोग्राम शुरू किया है। कंपनी ने डिजिटल पेमेंट और शॉर्ट-टर्म क्रेडिट देने वाली एक कंपनी के साथ मिलकर कई डिवाइस के लिए मंथली पेमेंट का ऑप्शन पेश किया है, जिनमें लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज, MacBook मॉडल और स्मार्टवॉच शामिल हैं। हर महीने कितना देना होगा किराया, चलिए जानते हैं...

ग्राहक 36 महीने तक की लीज पर ले सकेंगे डिवाइस

एक प्रेस रिलीज में, ऐप्पल ने घोषणा की कि वह 'ऐप्पल अपग्रेड' (Apple Upgrade) नाम का अपना नया डिवाइस लीजिंग प्रोग्राम शुरू करने के लिए शॉर्ट-टर्म कंज्यूमर क्रेडिट देने वाली कंपनी 'क्लार्ना' (Klarna) के साथ हाथ मिला रही है। 'ऐप्पल अपग्रेड' अभी अमेरिका में उपलब्ध है और इसमें चुनिंदा iPhone और Apple Watch मॉडल के लिए 12 और 24 महीने के लीजिंग ऑप्शन मिलते हैं, जबकि चुनिंदा Mac और iPad मॉडल के लिए 24 और 36 महीने के लीजिंग ऑप्शन दिए जाते हैं।

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इतना है अलग-अलग प्रोडक्ट का मंथली रेंट

ऐप्पल अपग्रेड प्रोग्राम के तहत, यूएस में ग्राहक नया iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max हर महीने 17.99 डॉलर (लगभग 1,720 रुपये) के शुरुआती लीज पर खरीद सकते हैं। इसी तरह, फ्लैगशिप ऐप्पल वॉच सीरीज 11 और ऐप्पल वॉच अल्ट्रा 3 मॉडल हर महीने 11.99 डॉलर (लगभग 1,148 रुपये) के शुरुआती लीज पर उपलब्ध हैं।

Mac मॉडल की बात करें तो, ऐप्पल अपग्रेड प्रोग्राम में M5 चिप वाले MacBook Air; M5, M5 Pro और M5 Max प्रोसेसर वाले MacBook Pro; M4 चिपसेट वाले iMac; और M4 Max और M3 Ultra प्रोसेसर वाले Mac Studio के लिए लीज की सुविधा मिलती है। Mac मॉडल पर लीज 24.99 डॉलर (लगभग 2,400 रुपये) प्रति माह से शुरू होती है। आखिर में, iPad Air, iPad Mini और iPad Pro मॉडल को भी इस प्रोग्राम के तहत 11.99 डॉलर (लगभग 1,148 रुपये) प्रति माह की शुरुआती लीज पर खरीदा जा सकता है।

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ट्रेड-इन और कैशबैक की सुविधा भी

ऐप्पल का कहना है कि जब ग्राहक ऐप्पल कार्ड से अपना लीज पेमेंट करते हैं, तो वे 3 प्रतिशत 'डेली कैशबैक' पा सकते हैं। यह टेक कंपनी ग्राहकों को ऐप्पल अपग्रेड प्रोग्राम में पहली बार शामिल होने पर अपने पुराने डिवाइस को ट्रेड-इन करने की सुविधा भी देती है, ताकि उनके महीने के लीज पेमेंट कम हो सके। इसके अलावा, कंपनी यह भी बताती है कि लीज मंजूर होने से पहले हर आवेदक की 'सॉफ्ट क्रेडिट इंक्वायरी' की जाएगी। लीज की अवधि खत्म होने पर, वे अपने डिवाइस को अपग्रेड कर सकते हैं, एक बार में पेमेंट करके उसे खरीद सकते हैं, या प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए डिवाइस को वापस कर सकते हैं।

सभी आवेदकों की सॉफ्ट क्रेडिट इंक्वायरी की जाएगी, जिससे उनके क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मंजूरी मिलने के बाद, वे सामान्य रूप से अपना ट्रांजैक्शन पूरा कर सकते हैं। जब ग्राहक पहली बार ऐप्पल अपग्रेड के लिए एनरोल करते हैं, तो वे ऐप्पल ट्रेड-इन के जरिए अपने मौजूदा डिवाइस को ट्रेड-इन करके अपने मंथली लीज पेमेंट को और कम कर सकते हैं। ऐप्पल कार्ड से लीज पेमेंट करने पर ग्राहक 3 प्रतिशत डेली कैश बैक भी पा सकते हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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