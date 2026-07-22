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iPhone खरीदना हो सकता है और सस्ता! Apple ला सकती है नया 'Apple Upgrade' प्रोग्राम

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Apple जल्द ही नया Apple Upgrade Program लॉन्च कर सकती है, जिसके साथ ग्राहक कम मासिक भुगतान में iPhone इस्तेमाल कर सकेंगे और नए मॉडल आने पर आसानी से अपग्रेड भी कर पाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह प्रोग्राम शुरुआत में अमेरिका में आ सकता है।

iPhone खरीदना हो सकता है और सस्ता! Apple ला सकती है नया 'Apple Upgrade' प्रोग्राम

अगर आप हर साल नया iPhone खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत आपकी जेब पर भारी पड़ती है, तो जल्द ही Apple इसका सॉल्यूशन लेकर आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी एक नया Apple Upgrade Program लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस प्रोग्राम के तहत यूजर्स कम मंथली पेमेंट करके iPhone इस्तेमाल कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर नए मॉडल में आसानी से अपग्रेड भी कर पाएंगे। माना जा रहा है कि यह कदम iPhone की सेल बढ़ाने और ग्राहकों को Apple के इकोसिस्टम से लंबे समय तक जोड़े रखने की स्ट्रेटजी का हिस्सा है।

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रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple इस प्रोग्राम को फिनटेक कंपनी Klarna के साथ मिलकर शुरू कर सकती है। यह ट्रेडिशनल EMI से थोड़ा अलग होगा। इसमें ग्राहक डिवाइस को लीज पर लेंगे और हर महीने तय रकम का भुगतान करेंगे। लीज पीरियड के दौरान यदि नया iPhone लॉन्च होता है, तो यूजर्स पुराने फोन को वापस करके नए मॉडल में अपग्रेड कर सकेंगे। वहीं, अगर वे चाहें तो बाकी रकम पे करते हुए उसी डिवाइस के मालिक भी बन सकते हैं।

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बाकी डिवाइसेज के लिए भी मिलेगा फायदा

बताया जा रहा है कि Apple केवल iPhone तक ही इस ऑफर को सीमित नहीं रखेगी। कंपनी अपने दूसरे प्रीमियम डिवाइस जैसे Mac, iPad और Apple Watch को भी इस प्रोग्राम में शामिल कर सकती है। हालांकि, शुरुआती दौर में कुछ बजट या एंट्री-लेवल मॉडल इसका हिस्सा नहीं होंगे।

यह नया प्रोग्राम Apple के मौजूदा iPhone Upgrade Program और अन्य फाइनेंसिंग ऑप्शंस की जगह ले सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी नए ग्राहकों के लिए पुराने पेमेंट ऑप्शंस को धीरे-धीरे बंद कर सकती है और Apple Upgrade को प्राइमरी ऑप्शन के तौर पर पेश करेगी। इससे ग्राहकों के लिए अपग्रेड प्रक्रिया पहले से अधिक आसान हो जाएगी।

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इन ग्राहकों को मिलेगा ऑफर का फायदा

योजना का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो हर साल या हर दो साल में नया iPhone खरीदना पसंद करते हैं। उन्हें एकमुश्त बड़ी रकम खर्च नहीं करनी पड़ेगी। कम मंथली पेमेंट भुगतान के साथ वे लेटेस्ट iPhone इस्तेमाल कर सकेंगे और नए मॉडल आने पर आसानी से अपग्रेड भी कर पाएंगे। इससे हाई-एंड iPhone खरीदना पहले की तुलना में ज्यादा अफॉर्डेबल फील हो सकता है।

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस प्रोग्राम के साथ AppleCare डिफॉल्ट रूप से शामिल नहीं होगा। यानी अगर ग्राहक एक्सटेंडेड वारंटी या डैमेज प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से भुगतान करना पड़ सकता है। फिलहाल Apple ने इस नए Upgrade Program की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी शुरुआत पहले अमेरिका में की जा सकती है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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