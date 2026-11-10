iPhone यूजर्स को बड़ा झटका! अब Siri AI यूज करने के लिए देने पड़ सकते हैं पैसे
Apple अपने Siri AI और Apple Intelligence फीचर्स के इस्तेमाल पर डेली लिमिट लगाने की तैयारी में है। लिमिट पूरी होने के बाद ज्यादा AI एक्सेस के लिए यूजर्स को पैसे देने पड़ सकते हैं।
Apple अपने AI फीचर्स को लेकर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। कंपनी के नए AI असिस्टेंट Siri AI समेत कई Apple Intelligence फीचर्स का इस्तेमाल हमेशा फ्री नहीं रहने वाला है। यूजर्स को इन AI फीचर्स के लिए रोज यूजेस की एक लिमिट मिलेगी। इस लिमिट के खत्म होने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने के लिए उन्हें कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं, ज्यादा इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को एक्सट्रा एक्सेस के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं।
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PhoneArena की रिपोर्ट के मुताबिक, Apple ने अपनी आधिकारिक सपोर्ट वेबसाइट पर भी AI फीचर्स की यूज लिमिट और अतिरिक्त एक्सेस के लिए फीस की जानकारी दी है। कंपनी का कहना है कि सर्वर बेस्ड AI मॉडल पर चलने वाले फीचर्स के लिए रोजाना यूजेस की सीमा तय की जाएगी। यह बदलाव नए iPhone मॉडल्स के साथ आने वाले Siri AI तक भी लागू होगा।
इन Apple AI फीचर्स पर लगेगी लिमिट
Apple Intelligence के कई फीचर्स इस बदलाव की रेंज में आएंगे। इनमें Siri AI के अलावा Image Playground, Photos ऐप में AI इमेज एडिटिंग और Shortcuts ऐप के एडवांस AI फीचर्स शामिल हैं। यानी यूजर्स को AI की मदद से फोटोज बनाने, मौजूदा फोटोज में बदलाव करने और वॉइस या टेक्स्ट कमांड के जरिए एडवांस ऑटोमेशन तैयार करने के लिए भी एक तय लिमिट के अंदर रहना पड़ सकता है।
हालांकि, सभी फीचर्स की लिमिट एक जैसी नहीं होगी। Apple के मुताबिक, यह सीमा फीचर की कॉम्प्लेक्सिटी, यूजर की रिक्वेस्ट, सर्वर पर मौजूद लोड और दूसरी कंडीशंस के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। अगर कोई यूजर अपनी डेली लिमिट पूरी कर लेता है, तो उसे संबंधित फीचर दोबारा इस्तेमाल करने के लिए तय समय तक इंतजार करना होगा। इस दौरान Apple Intelligence के दूसरे फीचर्स यूज किए जा सकेंगे।
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ज्यादा इस्तेमाल के लिए देने होंगे पैसे
Apple ने साफ किया है कि यूजर्स को AI फीचर्स का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए एक्सट्रा एक्सेस फीस देनी पड़ सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि इसके लिए कितने रुपये खर्च करने होंगे या पेमेंट का सिस्टम कब शुरू होगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस एक्सट्रा एक्सेस को iCloud+ सब्सक्रिप्शन के साथ भी जोड़ा जा सकता है। हालांकि, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक कीमत या प्लान अनाउंस नहीं किया गया है। कंपनी पहले ही संकेत दे चुकी है कि भविष्य में कुछ AI फीचर्स के लिए ज्यादा एक्सेस पेड हो सकता है।
AI के बढ़ते खर्च को संभालने की तैयारी
दरअसल, AI फीचर्स को चलाने के लिए कंपनियों को बड़े सर्वर और कंप्यूटिंग कैपेसिटी की जरूरत होती है। खासकर जब यूजर्स की रिक्वेस्ट क्लाउड बेस्ड AI मॉडल पर प्रोसेस होती हैं, तो इसका खर्च भी बढ़ता है। ऐसे में Apple अब नॉर्मल यूजेस को लिमिटेड रखते हुए ज्यादा AI एक्सेस चाहने वाले यूजर्स से एक्सट्रा पैसे लेने की तैयारी कर रहा है।
इसका असर उन यूजर्स पर ज्यादा पड़ सकता है, जो Siri AI और दूसरे AI टूल्स का रोजाना बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल Apple ने कीमत और भुगतान से जुड़ी पूरी जानकारी शेयर नहीं की है। इसलिए यह देखना होगा कि कंपनी अपने AI फीचर्स को iCloud+ के साथ जोड़ती है या इसके लिए अलग सब्सक्रिप्शन प्लान पेश करती है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।