Apple फैन्स खुशखबरी, इस हफ्ते तीन नए डिवाइस होंगे लॉन्च, लिस्ट में 14 इंच मैकबुक भी

Apple फैन्स के लिए अच्छी खबर है। ऐप्पल इस हफ्ते अपने यूजर्स के लिए एक और सरप्राइज लेकर आ सकता है। ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन के मुताबिक, कंपनी iPad Pro, Vision Pro हेडसेट और 14-इंच वाले MacBook Pro के नए वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

Apple फैन्स के लिए अच्छी खबर है। ऐप्पल इस हफ्ते अपने यूजर्स के लिए एक और सरप्राइज लेकर आ सकता है। ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन के मुताबिक, कंपनी iPad Pro, Vision Pro हेडसेट और 14-इंच वाले MacBook Pro के नए वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये सभी डिवाइस नए M5 चिप से लैस होंगे। अपने हाई-प्रोफाइल लॉन्च इवेंट्स के उलट, ऐप्पल इन प्रोडक्ट्स को किसी बड़े स्टेज शो के बजाय ऑनलाइन अनाउंसमेंट्स और छोटे प्रमोशनल क्लिप्स के जरिए चुपचाप पेश करेगा। हालांकि, लॉन्च टाइम अभी सामने नहीं आया है। सोमवार को अमेरिका और कनाडा में छुट्टी है, जिससे ऐप्पल प्रेस रिलीज को हफ्ते के अंत तक रोक सकता है। इसलिए, भारतीय इस हफ्ते किसी भी समय घोषणाओं की उम्मीद कर सकते हैं।

iPad Pro M5 दिलचस्प बात यह है कि अगले iPad Pro को ऐप्पल द्वारा इसकी घोषणा से पहले ही सार्वजनिक रूप से देखा जा चुका है। रूस से आए अनबॉक्सिंग वीडियो से इसकी खास जानकारी सामने आई है। यह टैबलेट M5 प्रोसेसर और कम से कम 12GB रैम के साथ आएगा। बाहरी रूप से, एक छोटे से बदलाव को छोड़कर, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। अब पीछे की तरफ "iPad Pro" ब्रांडिंग नहीं है।

हालांकि, परफॉर्मेंस ही सबसे बड़ी बात लगती है। शुरुआती बेंचमार्क टेस्ट से स्पीड में अच्छी बढ़ोतरी का पता चलता है, जिसमें M4 वेरिएंट की तुलना में 12 प्रतिशत तक तेज मल्टी-कोर CPU आउटपुट और 36 प्रतिशत तक बेहतर ग्राफिक्स हैं। आसान वीडियो कॉल के लिए डुअल फ्रंट-कैमरा अरेंजमेंट की अफवाहों ने उम्मीदें जगाई थीं, लेकिन लीक हुई यूनिट्स में ऐसा कोई फीचर नहीं दिखा, जिससे इस बात को लेकर संशय बना हुआ है कि क्या यह अंतिम डिजाइन का हिस्सा होगा।

रिफ्रेश् Apple Vision Pro ऐप्पल के हेडसेट, विजन प्रो, को भी अपडेट मिलने की खबर है। गुरमन का मानना ​​है कि इस वर्जन में नए आईपैड प्रो की तरह ही M5 चिप होगी। पहले की रिपोर्ट्स में M4 अपग्रेड की ओर इशारा किया गया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऐप्पल अपने सभी प्रीमियम डिवाइस को लेटेस्ट सिलिकॉन पर ही रखना चाहता है।

बेहतर कंफर्ट के लिए नए विजन प्रो में एक नया "डुअल निट बैंड" भी हो सकता है और यह स्पेस ब्लैक फिनिश में आ सकता है। रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि हेडसेट वाई-फाई 6E या वाई-फाई 7 के बजाय वाई-फाई 6 के साथ ही आएगा। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि कंपनी ने एक सस्ते "विजन एयर" मॉडल पर काम रोक दिया है, और स्मार्ट ग्लास पर फोकस कर रही है।

नए चिप के साथ आ रहा MacBook Pro इस हफ्ते लॉन्च होने वाला तीसरा संभावित प्रोडक्ट एंट्री-लेवल 14-इंच मैकबुक प्रो है। गुरमन के न्यूजलेटर में बताया गया है कि यह मॉडल M5 प्रोसेसर के साथ "लॉन्च के लिए तैयार" है। M5 प्रो और M5 मैक्स चिप्स वाले ज्यादा पावरफुल वर्जन 2026 में ही आने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि ऐप्पल अपने नई चिप फैमिली को चरणबद्ध तरीके से लॉन्च कर रहा है।

फिलहाल, मैकबुक प्रो का डिजाइन और फीचर्स जाने-पहचाने ही रहेंगे। OLED डिस्प्ले, टचस्क्रीन सपोर्ट, पतले फ्रेम, बिल्ट-इन 5G, और अंततः TSMC के 2nm प्रोसेस पर बेस्ड M6 प्रोसेसर जैसे बड़े बदलाव अपकमिंग जनरेशन्स के लिए सुरक्षित रखे गए हैं।

पाइपलाइन ने ढेर सारे प्रोडक्ट्स इन अपडेट्स के सुर्खियों में रहने के बावजूद, ऐप्पल का प्रोडक्ट रोडमैप अभी भी भरा हुआ है। गुरमन ने हिंट दिया है कि नए AirTags, Apple TV और HomePod मिनी अभी भी डेवलपमेंट फेज में हैं। आने वाले साल में एंट्री-लेवल iPad, iPad Air, MacBook Air और यहां तक कि एक नए iPhone 17e के नए वर्जन भी आ सकते हैं।