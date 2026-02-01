Hindustan Hindi News
इस साल Apple मचाएगा धमाल, ला रहा 20 से ज्यादा प्रोडक्ट, देखें आपका फेवरेट कौनसा

संक्षेप:

Apple इस साल 20 से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें iPhones और iPads से लेकर Macs, वियरेबल्स और यहां तक कि नए स्मार्ट होम डिवाइस भी शामिल हैं। लिस्ट में देखें आपका फेवरेट कौन सा…

Feb 01, 2026 04:38 pm IST
Apple इस साल अपनी प्रोडक्ट लाइनअप में ढेर सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल इस साल 20 से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें iPhones और iPads से लेकर Macs, वियरेबल्स और यहां तक कि नए स्मार्ट होम डिवाइस भी शामिल हैं। लिस्ट में देखें आप किस डिवाइस को खरीदना पसंद करेंगे।

iPhone 17e करेगा डेब्यू

साल की शुरुआत जाने-पहचाने डिवाइस के टाइम पर अपग्रेड के साथ होने की उम्मीद है। ऐप्पल 2026 के पहले हाफ में iPhone 17e पेश कर सकता है, जो iPhone 16e का एक अपडेटेड वर्जन होगा जिसमें A19 चिप होगी। मैगसेफ सपोर्ट और डायनामिक आइलैंड की भी उम्मीद है, जिससे यह फोन पिछले "e" मॉडल के मुकाबले ऐप्पल की प्रीमियम लाइनअप के ज्यादा मिलता-जुलता लगेगा। इसी समय के आसपास, iPad Air M3 से M4 चिप पर जा सकता है, जबकि रेगुलर iPad या तो A18 या A19 प्रोसेसर पर जा सकता है।

सस्ता मैकबुक भी लाइनअप में

मैक यूजर्स के लिए भी साल की शुरुआत में बहुत कुछ नया आने वाला है। कहा जा रहा है कि MacBook Air में M5 चिप होगी, जबकि MacBook Pro लाइनअप में M5 Pro और M5 Max प्रोसेसर के साथ-साथ तेज स्टोरेज स्पीड के लिए PCIe 5.0 सपोर्ट मिल सकता है। ऐप्पल के बारे में यह भी अफवाह है कि वह A18 Pro चिप वाला एक सस्ता MacBook बना रहा है, जिसमें 12.9-इंच का डिस्प्ले और ज्यादा ब्राइट कलर ऑप्शन होंगे, जो शायद स्टूडेंट्स और आम यूजर्स के लिए होगा।

ये भी पढ़ें:iPhone फैन्स खुशखबरी, लॉन्च से सीधे ₹25000 सस्ता हुआ यह स्लिम मॉडल

रिफ्रेश मैक स्टूडियो

डेस्कटॉप हार्डवेयर और डिस्प्ले भी ऐप्पल की प्लानिंग का हिस्सा हैं। M5 Max और M5 Ultra चिप्स के साथ एक रिफ्रेश Mac Studio आने की उम्मीद है, और Studio Display को आखिरकार लंबे समय से मांगे जा रहे अपग्रेड मिल सकते हैं, जैसे मिनी-LED बैकलाइटिंग, 120Hz तक रिफ्रेश रेट के साथ ProMotion, HDR सपोर्ट, और अंदर एक नई A-सीरीज चिप।

अपडेटेड स्मार्ट होम हब

साल के बीच में आने वाले सबसे दिलचस्प लॉन्च में से एक ऐप्पल का स्मार्ट होम हब है। कहा जा रहा है कि इस डिवाइस में 6 से 7 इंच का डिस्प्ले होगा जिसे टेबल पर रखा जा सकता है या दीवार पर लगाया जा सकता है, यह A18 चिप से चलेगा और इसे Siri के ज्यादा पर्सनलाइज्ड वर्जन के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसमें फेसटाइम सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही, ऐप्पल अपना होमकिट-इनेबल्ड सिक्योरिटी कैमरा भी पेश कर सकता है, जिसे नए हब के साथ मिलकर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।

आईफोन 18 सीरीज

2026 का दूसरा हाफ ज्यादा रोमांचक हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल नए A20 Pro चिप के साथ iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max तैयार कर रहा है। इन मॉडल्स में पतला डायनामिक आइलैंड, एक आसान कैमरा कंट्रोल सेटअप और कम से कम एक रियर कैमरे के लिए वेरिएबल अपर्चर हो सकता है। दूसरे खास फीचर्स में, सैटेलाइट के जरिए वेब ब्राउजिंग और 5G के लिए ऐप्पल का इन-हाउस C2 मॉडेम शामिल हैं। Pro Max वेरिएंट थोड़ा मोटा हो सकता है, शायद बैटरी या कैमरे में बदलाव के कारण।

ये भी पढ़ें:रोज ₹5 से कम में 300 दिन चलने वाला सबसे सस्ता रिचार्ज, पैसा वसूल हैं ये 6 प्लान

फोल्डेबल आईफोन

फिर आता है लंबे समय से चर्चा में रहा फोल्डेबल iPhone। उम्मीद है कि यह इस साल के आखिर में आएगा, इस डिवाइस में 7.7-इंच का अंदर का डिस्प्ले होगा जिसका डिजाइन लगभग क्रीज-फ्री होगा और 5.3-इंच की बाहरी स्क्रीन होगी। इसमें दो रियर कैमरे, एक सिंगल फ्रंट कैमरा और फेस आईडी के बजाय टच आईडी पावर बटन हो सकता है, जिससे पता चलता है कि ऐप्पल अपने पहले फोल्डेबल फोन में फॉर्म और सिक्योरिटी के साथ सावधानी से एक्सपेरिमेंट कर रहा है।

अपडेटेड वॉच और ईयरबड्स

उम्मीद है कि साल के दूसरे हाफ में ऐप्पल के वियरेबल्स में भी अपडेट देखने को मिलेंगे। Apple Watch Series 12 और Apple Watch Ultra 4 में नए चिप्स, डिजाइन में बदलाव और यहां तक कि टच आईडी भी आ सकती है। हाई-एंड AirPods Pro 3 में AI-ड्रिवन फीचर्स के लिए एक इंफ्रारेड कैमरा शामिल हो सकता है।

मैकबुक प्रो यूजर्स को किसी बड़ी चीज के लिए साल के आखिर तक इंतजार करना पड़ सकता है। एक बड़े रीडिजाइन की अफवाह है, जिसमें M6 प्रो और M6 मैक्स चिप्स, OLED डिस्प्ले, टच सपोर्ट, पतली बॉडी और ऐप्पल के C2 मॉडेम का इस्तेमाल करके बिल्ट-इन सेलुलर कनेक्टिविटी शामिल होगी।

कुछ प्रोडक्ट्स के लिए अभी तक कोई साफ लॉन्च विंडो नहीं है। इनमें ऑगमेंटेड रियलिटी फीचर्स वाले Apple Glasses, Face आईडी वाला स्मार्ट डोरबेल, OLED डिस्प्ले और बेहतर ड्यूरेबिलिटी वाला नया iPad mini, और M5 चिप्स वाले नए Mac mini मॉडल शामिल हैं। जो डिवाइस 2025 में अपडेट नहीं हुए थे, जैसे कि ऐप्पल टीवी और होमपॉड मिनी, उन्हें भी इस साल आखिरकार अपडेट मिलने की उम्मीद है।

