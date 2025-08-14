Apple का बड़ा तोहफा! iPhone की कीमत में ला सकता MacBook, जल्द ₹52,000 में मिलेगा Apple का लैपटॉप Apple to launch low cost MacBook production soon Reports Price to start under 53000 rupees check details now, Gadgets Hindi News - Hindustan
Apple का बड़ा तोहफा! iPhone की कीमत में ला सकता MacBook, जल्द ₹52,000 में मिलेगा Apple का लैपटॉप

Apple जल्द ही अपना एक नया बजट MacBook लॉन्च कर सकता है, जिसमें iPhone 16 Pro वाला A18 Pro चिप और 12.9 इंच डिस्प्ले मिलेगा। इस लैपटॉप की कीमत 52,000 रुपये हो सकती है। जानें पूरी डिटेल।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 08:05 AM
Apple का बड़ा तोहफा! iPhone की कीमत में ला सकता MacBook, जल्द ₹52,000 में मिलेगा Apple का लैपटॉप

अगर आप हमेशा से MacBook लेना चाहते थे लेकिन इसके बहुत महंगे होने के कारण रुक जाते थे, तो अब खुश होने का वक्त आ गया है। टेक दुनिया में चर्चा है कि Apple अपना अब तक का सबसे सस्ता MacBook लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी शुरुआती कीमत सिर्फ $599 यानी लगभग 52,000 रुपये होगी। ये नया MacBook उन लोगों के लिए है जो स्कूल, कॉलेज, या ऑफिस के लिए एक भरोसेमंद और स्टाइलिश लैपटॉप चाहते हैं, लेकिन बजट में रहकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 12.9 इंच का डिस्प्ले होगा जो देखने में कॉम्पैक्ट और ले जाने में आसान होगा। सबसे खास बात इसमें वही A18 Pro चिप होगा जो आने वाले iPhone 16 Pro में मिलने वाला है। यानी परफॉर्मेंस जबरदस्त होगी, चाहे आप वीडियो एडिट करें, डॉक्यूमेंट बनाएं, या ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करें।

Apple का ये कदम Chromebook और बजट Windows लैपटॉप को सीधी चुनौती देगा। लॉन्च इसी साल के आखिर में या 2026 की शुरुआत में हो सकता है। अगर ये सच हुआ, तो MacBook लेना अब सपने से हकीकत बन सकता है।

₹7000 से कम में खरीदें 32 इंच स्क्रीन, DJ जैसे साउंड, शानदार पिक्चर Smart TV

Apple Macbook की खास बातें

1. कीमत और लॉन्च टाइमलाइन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस MacBook की शुरुआती कीमत $599 (₹52,000) रखी जा सकती है। कुछ वेरिएंट्स $699 (₹61,000) तक के भी हो सकते हैं। उम्मीद है कि Apple इसका प्रोडक्शन 2025 की तीसरी तिमाही में शुरू करेगा और साल के आखिर या 2026 की शुरुआत में इसे मार्केट में उतारेगा।

2. डिस्प्ले और डिजाइन

इसमें 12.9 इंच का डिस्प्ले होगा जो MacBook Air (13 इंच) से थोड़ा छोटा है। इसका फायदा यह है कि लैपटॉप हल्का और कैरी करने में आसान होगा।

3. प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

सबसे खास बात इसमें Apple का नया A18 Pro चिप दिया जाएगा, जो iPhone 16 Pro में भी इस्तेमाल होगा। यह चिप तेज़, पावर-इफिशियंट और मल्टीटास्किंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। पहली बार MacBook इतने कम दाम पर iPhone लेवल का प्रोसेसर कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल साइज MacOS का भरोसेमंद और सुरक्षित सिस्टम ऑफर करने वाला है।

4. टारगेट मार्केट

Apple का यह MacBook खास तौर पर स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स और उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जा सकता है जो बजट में प्रीमियम क्वालिटी चाहते हैं।

Aadhaar Card पर लगी 'बेकार' फोटो अब सिर्फ ₹100 में होगी चेंज, ये है आसान तरीका
