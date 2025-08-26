कन्फर्म! 9 सितंबर को लॉन्च होगी iPhone 17 सीरीज, होगा ऐपल का सबसे बड़ा एनुअल इवेंट

ऐपल अगले महीने अपने मेगा इवेंट में iPhone 17 सीरीज, Apple Watch Series 11 और नए AirPods पेश करने वाला है। इस इवेंट की आधिकारिक डेट 9 सितंबर कन्फर्म हो गई है।

कैलिफोर्निया की प्रीमियम टेक कंपनी ऐपल ने आधिकारिक घोषणा कर दी है कि उसका एनुअल आईफोन लॉन्च इवेंट इस साल 9 सितंबर, 2025 को होगा। यह ग्रैंड इवेंट क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया में ऐपल पार्क के स्टीव जॉब्स थिएटर में आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट का टाइटल ‘Awe Dropping’ रखा गया है और इसमें iPhone 17 सीरीज के अलावा अन्य डिवाइसेज लॉन्च हो सकते हैं।

कंपनी इस बार एनुअल इवेंट में कई बड़े ऐलान करने वाली है। सबसे ज्यादा चर्चा iPhone 17 सीरीज को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार ऐपल एक नया सुपर-स्लिम मॉडल iPhone 17 Air भी लॉन्च कर सकता है, जो अब तक के सबसे पतले आईफोन में से एक होगा। इसके अलावा iPhone 17 Pro और Pro Max मॉडल भी कई अपग्रेड्स के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है।

ऐपल वॉच भी हो सकती हैं लॉन्च नए डिवाइसेज में अपग्रेडेड कैमरा सिस्टम, बेहतर बैटरी और AI-बेस्ड फीचर्स शामिल हो सकते हैं। इवेंट में ऐपल वॉच का भी बड़ा अपडेट आने वाला है। इस बार कंपनी Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 और नया SE वर्जन भी लॉन्च कर सकती है। इनके डिजाइन और हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स को पहले से बेहतर बनाया जाएगा।

वहीं, ऑडियो प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में भी सरप्राइज मिल सकता है। ऐपल इस साल AirPods Pro 3 पेश कर सकता है, जिसमें बेहतर नॉइस कैंसलेशन और स्पेशल ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही, Vision Pro हेडसेट के लिए भी कुछ नए अपडेट और फीचर अनाउंस किए जा सकते हैं।