Apple to Expand iPhone Manufacturing in India Despite Trumps Opposition

धरी रह गई ट्रंप की धमकी, ऐपल का करारा जवाब; सारी दुनिया में बेचेगा भारत में बने iPhone

ऐपल ने साफ कर दिया है कि भारत में iPhone उत्पादन और निवेश की योजनाओं पर कोई रोक नहीं लगेगी। ट्रंप के मना करने के बावजूद कंपनी कोई बदलाव नहीं करने वाली और भारत में प्रोडक्शन जारी रखेगी। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 08:37 PM
धरी रह गई ट्रंप की धमकी, ऐपल का करारा जवाब; सारी दुनिया में बेचेगा भारत में बने iPhone

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि ऐपल भारत में iPhone की मैन्युफैक्चरिंग करे लेकिन Apple ने साफ कर दिया है कि भारत में उसकी iPhone मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट की योजनाओं पर कोई रोक नहीं लगेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने भारतीय सरकार को भरोसा दिया है कि वह यहां अपने विस्तार से जुड़ी योजना को और तेज करेगी।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि Apple करीब 2.5 बिलियन डॉलर का निवेश कर भारत में अपनी iPhone प्रोडक्शन क्षमता को 40 मिलियन यूनिट से बढ़ाकर 60 मिलियन यूनिट सालाना करने की तैयारी में है। इस अतिरिक्त प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाएगा। कंपनी ने पहले ही भारत में iPhone 17 की असेंबली शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:iPhone 17 लॉन्च से पहले iPhone 16 सीरीज पर बंपर डिस्काउंट, ये रहीं टॉप डील्स

iPhone मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भारत

सरकारी सूत्रों का कहना है कि Apple ने साफ से बताया है कि भारत में उसकी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी योजनाओं में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। बता दें, भारत में Apple के विस्तार में उसके बड़े वेंडर Foxconn और Tata Group अहम भूमिका निभा रहे हैं। Tata ने हाल ही में Wistron की फैक्ट्रियां और Pegatron के ऑपरेशंस में कंट्रोलिंग स्टेक हासिल किया है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, Apple भारत के मैन्युफैक्चरिंग माहौल को लेकर बेहद पॉजिटिव है। यहां की फैक्ट्रियों, प्रोडक्शन क्वॉलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपनी दुनिया में बेस्ट मानती है। यही वजह है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद Apple अपने एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर डटा हुआ है।

ट्रंप ने बदलाव को लेकर जताई थी नाराजगी

ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से Apple की भारत में बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग पर नाराजगी जताई थी। मई में कतर दौरे के दौरान उन्होंने कहा था कि उन्होंने Tim Cook से कहा है कि ‘मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा बिहेव किया है, लेकिन अब सुन रहा हूं कि तुम भारत में बहुत बड़ा सेटअप खड़ा कर रहे हो, जो मुझे पसंद नहीं है।’

ये भी पढ़ें:हो जाओ तैयार! iPhone 17 से लेकर Galaxy S25 FE तक, अगले महीने आ रहे हैं ये फोन

हालांकि, ऐपल CEO Tim Cook का रवैया बिल्कुल अलग है। 31 जुलाई को पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद उन्होंने एनालिस्ट्स से कहा कि पिछले क्वॉर्टर में अमेरिका में बिके iPhones का ज्यादातर हिस्सा भारत में बना था। वहीं चीन अब मुख्य रूप से नॉन-US मार्केट की सप्लाई करता है।

बता दें, भारत ना केवल एक्सपोर्ट के लिहाज से बल्कि घरेलू सेल में भी Apple के लिए मजबूत मार्केट बन रहा है। ऐसे में कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग बरकरार रखते हुए चीन पर निर्भरता लगातार कम कर रही है और आगे भी यही योजना है। ऐपल पहली बार सभी नए iPhone मॉडल्स की भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है।

