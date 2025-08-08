ऐप्पल यूजर्स की मौज, iPhone, iPad में आ रहा GPT-5 का सपोर्ट, जानिए कब से मिलेगी सुविधा apple to bring gpt 5 support in iphone ipad and macbook in september, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़

ऐप्पल यूजर्स की मौज, iPhone, iPad में आ रहा GPT-5 का सपोर्ट, जानिए कब से मिलेगी सुविधा

Apple अपने iPhone, iPad में GPT-5 का सपोर्ट देने की तैयारी में है। एरिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल iOS 26, iPadOS 26 और macOS Tahoe 26 के फाइनल रिलीज के साथ-साथ लेटेस्ट GPT-5 मॉडल को Apple Intelligence में इंटीग्रेट करना शुरू कर सकता है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 08:11 PM
Apple के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। नए अपडेट के साथ ऐप्पल के आईफोन, आईपैड समेत अन्य डिवाइस में ग्राहकों को GPT-5 का सपोर्ट मिलने वाला है। बता दें कि ऐप्पल वर्तमान में iOS 26, iPadOS 26 और macOS Tahoe 26 सहित अपने नए सॉफ्टवेयर वर्जन की पब्लिकली टेस्टिंग कर रहा है। इन सॉफ्टवेयर अपडेट के फाइनल वर्जन की आईफोन 17 सीरीज के लॉन्च के बाद अगले महीने आने की उम्मीद है। अब, एक नई रिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल iOS 26, iPadOS 26 और macOS Tahoe 26 के फाइनल रिलीज के साथ-साथ ओपनएआई के लेटेस्ट GPT-5 मॉडल को Apple Intelligence में इंटीग्रेट करना भी शुरू कर सकता है।

ऐप्पल डिवाइस में आ रहा GPT-5 सपोर्ट

ओपनएआई ने हाल ही में GPT-5 लॉन्च किया, जो रीजनिंग, कोडिंग सपोर्ट, वॉयस इंटरेक्शन और वीडियो अंडरस्टैंडिंग में सुधार लाता है। 9to5Mac के अनुसार, ऐप्पल मुश्किल या बड़े कामों को संभालने के लिए GPT-5 को इंटीग्रेट करने की योजना बना रहा है, जिन्हें उसके ऑन-डिवाइस मॉडल मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए कंपनी वर्तमान GPT-4o मॉडल से हट जाएगी और उम्मीद है कि वह एडवांस यूजर रिक्वेस्ट पर सिरी और अन्य ऐप्पल सर्विसेस की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार करेगी।

फिलहाल, ऐप्पल इंटेलिजेंस, सपोर्टेड डिवाइस में सीमित तरीके से GPT-4o का उपयोग करता है। यूजर द्वारा इनेबल किए जाने पर, चैटजीपीटी डॉक्यूमेंट्स की समरी तैयार करने, मैसेज लिखने, सिरी के माध्यम से सवालों का जवाब देने और कैमरे का उपयोग करके चीजों की पहचान करने जैसे कामों में मदद कर सकता है।

रिपोर्ट बताती है कि GPT-5 का इंटीग्रेशन उन्हीं प्राइवेसी प्रोटेक्शन्स का पालन करेगा जो ऐप्पल वर्तमान में प्रदान करता है। चैटजीपीटी के माध्यम से भेजी गई रिक्वेस्ट के आईपी एड्रेस छिपे रहेंगे और उन्हें ओपनएआई द्वारा स्टोर नहीं किया जाएगा। जो यूजर अपने ओपनएआई अकाउंट को ऐप्पल इंटेलिजेंस से लिंक करना चुनते हैं, उन्हें अतिरिक्त फीचर्स तक एक्सेस मिलेगा, लेकिन उन मामलों में ओपनएआई की डेटा पॉलिसी लागू होंगी।

इस बीच, फ्लैगशिप GPT-5 के साथ, OpenAI ने दो ओपन-वेट लार्ज लैंग्वेज मॉडल की भी घोषणा की है, जिनमें से एक Apple Silicon Macs पर चलने के लिए ऑप्टमाइज है। हालांकि ऐप्पल ने इन मॉडल्स के लिए आधिकारिक तौर पर सपोर्ट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह रिलीज भविष्य में ऐप्पल डिवाइसेस में ऑफलाइन AI फंक्शनैलिटी लाने की संभावना का संकेत देती है।

ओपनएआई के सबसे शक्तिशाली मॉडल तक पहुंच के साथ, सितंबर में जारी होने वाले ऐप्पल के सॉफ्टवेयर अपडेट कई नए ऐप्पल इंटेलिजेंस फीचर भी पेश करेंगे। इनमें से एक है लाइव ट्रांसलेशन, जो फेसटाइम, मैसेज और फोन कॉल में रियल-टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन की सुविधा देता है। एक अन्य फीचर है विजुअल इंटेलिजेंस, जो यूजर्स को ऐप्स और सर्विसेस में ऑन-स्क्रीन कंटेंट को पहचानने और उससे इंटरैक्ट करने में मदद करता है।

iOS 26, iPadOS 26 और macOS Tahoe 26 के सितंबर में iPhone 17 के लॉन्च के साथ आने की उम्मीद है। उपलब्ध होने के बाद, सपोर्टेड ऐप्पल डिवाइस स्पेसिफिक ऐप्पल इंटेलिजेंस कामों के लिए GPT-5 का उपयोग करना शुरू कर देंगे। हालांकि यह सुविधा केवल उन यूजर्स के लिए ही उपलब्ध होगी जो मैन्युअली अपने iPhone को ChatGPT तक पहुंच प्रदान करेंगे।



