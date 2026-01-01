Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़apple tipped to launch iphone fold affordable macbook and ai glasses in 2026 check list
2026 में होगा Apple का जलवा: लॉन्च करेगा इतना सारे डिवाइस, लिस्ट में iPhone fold भी

2026 में होगा Apple का जलवा: लॉन्च करेगा इतना सारे डिवाइस, लिस्ट में iPhone fold भी

संक्षेप:

Apple के लिए 2025 काफी बिजी साल रहा। कंपनी ने कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे नया MacBook Pro, लेटेस्ट Apple Watch Ultra 3, और नए iPhones शामिल हैं। ऐप्पल के लिए 2026 और भी बिजी हो सकता है, क्योंकि कंपनी अपने प्रोडक्ट लाइनअप में कई अपग्रेड प्लान कर रही है।

Jan 01, 2026 03:14 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
flipkart-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

discount

4% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹114900

₹119900

खरीदिये

IPhone Fold

IPhone Fold

  • checkTitanium
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage

₹215000

और जाने

Apple के लिए 2025 काफी बिजी साल रहा। कंपनी ने कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे नया MacBook Pro, लेटेस्ट Apple Watch Ultra 3, और नए iPhones शामिल हैं। iPhone 17 सीरीज में बड़े अपग्रेड और प्रो मॉडल्स के लिए कुछ बड़े डिजाइन बदलाव किए गए, साथ ही ऐप्पल ने अब तक का सबसे पतला iPhone, iPhone Air भी लॉन्च किया। हालांकि, अगर आपको लगता है कि इतने बिजी साल के बाद ऐप्पल आराम करने वाला है, तो आप गलत हो सकते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
flipkart-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

discount

4% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹114900

₹119900

खरीदिये

IPhone Fold

IPhone Fold

  • checkTitanium
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage

₹215000

और जाने

इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल के लिए 2026 और भी बिजी हो सकता है, क्योंकि कंपनी अपने प्रोडक्ट लाइनअप में कई अपग्रेड प्लान कर रही है। आइए देखते हैं कि ऐप्पल इस साल अपने फैन्स के लिए क्या लेकर आ सकती है।

1. iPhone fold

ऐप्पल एकमात्र बड़ी फोन बनाने वाली कंपनी है जो अभी तक फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में नहीं आई है। और 2026 में, उम्मीद है कि कंपनी आखिरकार इस रेस में शामिल हो जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, पहला फोल्डेबल आईफोन 2026 के स्प्रिंग सीजन में लॉन्च होगा, और यह दो आईफोन एयर डिवाइस को एक के ऊपर एक रखने जैसा दिख सकता है। अंदर से, फोल्डेबल आईफोन में शायद अभी तक लॉन्च न हुआ A20 Pro चिपसेट होगा और आप टॉप-टियर परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। अफवाहें यह भी बताती हैं कि डिवाइस में आईफोन के लिए अब तक की सबसे बड़ी बैटरी हो सकती है, जो 5,500mAh से ज्यादा होगी। आईफोन फोल्ड की कीमत यूएस में 2,400 डॉलर (लगभग 2,15,000 रुपये) होने की उम्मीद है।

2. OLED MacBook

मैकबुक प्रो सबसे पावरफुल मशीनों में से एक है। लेकिन एक चीज थी जिसमें ऐप्पल पीछे रह रहा था, वो है डिस्प्ले। मैकबुक प्रो में अभी भी आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले आता है, और ऐप्पल इस साल इसे बदल सकता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, अगली पीढ़ी के मैकबुक प्रो डिवाइस में आईफोन्स की तरह टच सपोर्ट वाले OLED डिस्प्ले मिल सकते हैं। हालांकि, माना जा रहा है कि मैकबुक प्रो के सिर्फ M6 Pro और M6 Max वेरिएंट में ही नई OLED स्क्रीन मिलेगी, जबकि बेस M6 मैकबुक में अभी भी IPS पैनल का इस्तेमाल हो सकता है। OLED मैकबुक प्रो मॉडल के 2026 के आखिर में लॉन्च होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:2026 में दुनियाभर में तहलका मचाएंगे Elon Musk, न्यूरालिंक को लेकर की बड़ी घोषणा
ये भी पढ़ें:2026 में नए हो जाएंगे ये पुराने OnePlus फोन और टैब, देखें लिस्ट और तुरंत करें अप

3. AI glasses

पिछले कुछ सालों में AI ग्लास काफी पॉपुलर हो गए हैं, और अब ऐप्पल भी इस मार्केट में आना चाहता है। अफवाहों के मुताबिक ऐप्पल के AI ग्लास Meta Ray-Bans को टक्कर देंगे। उम्मीद है कि इस हेडसेट में बिल्ट-इन कैमरे, AI इंटीग्रेशन वाले स्पीकर होंगे। आप शायद इससे फोन कॉल कर पाएंगे, तस्वीरें खींच पाएंगे और वॉयस कमांड से जवाब पा सकेंगे। हालांकि, इसमें शायद डिस्प्ले नहीं होगा। उम्मीद है कि ऐप्पल इस साल के आखिर तक AI ग्लास पेश कर देगा। लेकिन यह 2027 तक ही रिलीज हो सकता है।

4. iPhone 17e

अब, आइए उस डिवाइस को देखते हैं जिसे ऐप्पल इस साल सबसे पहले लॉन्च कर सकता है, iPhone 17e। आईफोन 17e कंपनी की आईफोन्स की e-सीरीज का दूसरा डिवाइस होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस डिवाइस में आईफोन 17 का नया A19 चिपसेट और डिस्प्ले के लिए पतले बेजल होंगे। हालांकि, यह साफ नहीं है कि ऐप्पल अपने पिछले मॉडल वाला नॉच रखेगा या नहीं। हालांकि, आईफोन 17e में मैगसेफ सपोर्ट होने की संभावना है, जो iPhone 16e में नहीं था। उम्मीद है कि ऐप्पल इस साल फरवरी में आईफोन 17e लॉन्च करेगा। आईफोन 17e की कीमत आईफोन 16e जितनी ही रह सकती है, जिसे भारत में 59,900 रुपये में लॉन्च किया गया था।

5. iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max

आईफोन 17 प्रो मॉडल बड़े डिजाइन बदलावों और परफॉर्मेंस सुधारों के साथ आए थे। अगले प्रो मॉडल के लिए, ऐप्पल से इतने बड़े अपग्रेड देने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ आने वाला है। आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स शायद नए कलर्स में एक यूनिफाइड डिजाइन के साथ आएंगे, न कि अपने पिछले मॉडल के डुअल-टोन लुक के साथ। हालिया लीक से यह भी पता चलता है कि ऐप्पल फेस आईडी के लिए अंडर-डिस्प्ले स्कैनर का इस्तेमाल कर सकता है और डायनामिक आइलैंड को हटा सकता है। आईफोन 18 प्रो मॉडल के मेन कैमरे में वेरिएबल अपर्चर होने की उम्मीद है, जिससे यूजर्स मैन्युअल रूप से डेप्थ ऑफ फील्ड को एडजस्ट कर पाएंगे। परफॉर्मेंस के लिए, ऐप्पल नया A20 Pro चिपसेट लाएगा। आईफोन 18 Pro मॉडल शायद सितंबर 2026 में आईफोन फोल्ड के साथ लॉन्च होंगे।

6. OLED iPad Mini

आईपैड प्रो के बाद, iPad Mini अगला आईपैड डिवाइस होगा जिसमें OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। डिस्प्ले के साथ, आईपैड मिनी 8 में वॉटर-रेजिस्टेंट डिजाइन भी हो सकता है। परफॉर्मेंस के मामले में, नए आईपैड मिनी में आईफोन 18 प्रो मॉडल का A20 Pro चिपसेट मिलने की उम्मीद है, जिससे पता चलता है कि यह 2026 के आखिर में लॉन्च होगा। हालांकि, आईपैड मिनी 8 की कीमत यूएस में लगभग $100 (लगभग 9,000 रुपये) बढ़ सकती है। मौजूदा आईपैड मिनी भारत में 49,900 रुपये में लॉन्च हुआ था।

7. किफायती MacBook

जो लोग मैकबुक खरीदना चाहते हैं लेकिन उनका बजट कम है, उनके लिए ऐप्पल कथित तौर पर अगले साल एक नया सस्ता मैकबुक लॉन्च करने की योजना बना रहा है। उम्मीद है कि नया कम कीमत वाला मैकबुक लागत कम करने के लिए आईफोन चिपसेट के साथ आएगा, शायद आईफोन 16 प्रो मॉडल का A18 Pro चिपसेट। रिपोर्ट्स के अनुसार, सस्ते मैकबुक में 13-इंच का LCD डिस्प्ले होने की संभावना है। ऐप्पल इस कम कीमत वाले मैकबुक के साथ स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है, जिसकी कीमत यूएस में लगभग 599 डॉलर (लगभग 54,000 रुपये) बताई जा रही है।

अन्य प्रोडक्ट्स जिन्हें ऐप्पल 2026 में लॉन्च कर सकता है -

ये वे प्रोडक्ट्स हैं जिनके 2026 में ऐप्पल द्वारा लॉन्च किए जाने की उम्मीद है:

- आईपैड 12th जेनरेशन

- आईपैड एयर M4

- मैकबुक एयर M5

- मैकबुक M5 प्रो, M5 मैक्स

- मैक मिनी M5

- मैक स्टूडियो M5 अल्ट्रा

- ऐप्पल स्टूडियो डिस्प्ले 2

- आईमैक M5, M5 मैक्स

- मैक प्रो M5 अल्ट्रा

- ऐप्पल होम हब

- ऐप्पल होमपॉड मिनी

- ऐप्पल टीवी 4K

- ऐप्पल एयरटैग 2

- ऐप्पल सिक्योरिटी कैमरे

- ऐप्पल वॉच सीरीज 12

- एयरपॉड्स प्रो 3 अपडेट

- सिरी ओवरहॉल के साथ iOS 26.4

- iOS 27, MacOS 27

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News IPhone Apple Iphone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।