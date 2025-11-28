Amazon-Flipkart नहीं यहां पूरे ₹13,000 सस्ता मिल रहा Apple का सबसे पतला iPhone, आकाश अंबानी भी करते हैं यूज

संक्षेप: Black Friday 2025 के मौके पर iPhone Air पर भारी डिस्काउंट 256GB, 512GB और 1TB वेरिएंट पर 10,000 से 13,000 रुपए तक की कटौती। जानें अब इसकी सेल में कीमत और क्या है iPhone Air में खास।

Fri, 28 Nov 2025 02:02 PM

iPhone Air Price Drop: अगर आप लंबे समय से iPhone खरीदने की सोच रहे थे, तो यह आपके लिए बेस्ट मौका हो सकता है। इस Black Friday 2025 के दौरान, Apple iPhone Air पर जबरदस्त छूट दी जा रही है। Reliance Digital Sale में Apple का स्लिम फोन 10,000 रुपए से लेकर 13,000 रुपए तक की भारी कटौती कर पर बेचा जा रहा है। iPhone Air सिर्फ discounts की वजह से नहीं, बल्कि अपनी ख़ासियतों की वजह से भी चर्चा में है यह Apple का अब तक का सबसे पतला और हल्का iPhone है, जिसमें शानदार डिस्प्ले, तेज चिप, प्रीमियम कैमरा, और आधुनिक फीचर्स हैं। अगर आप कुछ समय से iPhone खरीदने का इंतज़ार कर रहे थे, तो यह Black Friday Sale आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है। आइए, ज़रूर जानें इस ऑफर के बारे में:

iPhone Air की Black Friday सेल में कीमतें Black Friday Sale 2025 में Reliance Digital ने iPhone Air पर अब तक की सबसे बड़ी कीमत कटौती की है। कंपनी ने इसके तीनों वेरिएंट 256GB, 512GB और 1TB—पर ₹10,000 से 13,000 रुपए तक की भारी छूट लागू की है। लॉन्च के समय 256GB वेरिएंट की कीमत 1,19,900 रुपए थी, लेकिन Black Friday Offer में यह अब 10,000 के डिस्काउंट के बाद सिर्फ 1,09,990 रुपए में उपलब्ध है। इसी तरह 512GB वेरिएंट की कीमत 1,39,900 रुपए से घटाकर 1,28,990 रुपए कर दी गई है, यानी लगभग 11,000 रुपए की बचत। सबसे बड़ा डिस्काउंट 1TB मॉडल पर है, जिसकी कीमत ₹1,59,900 से घटकर ₹1,46,990 हो गई है, यानी 13,000 रुपए की सीधी छूट। इसके साथ ही बैंक और एक्सचेंज छूट से फोन और सस्ता जो जायेगा।

iPhone Air की बड़ी खासियात iPhone Air अपनी अल्ट्रा-स्लिम डिज़ाइन और हल्के वजन के कारण Apple के सबसे प्रीमियम मॉडलों में शामिल है। इसमें 6.5-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz ProMotion रिफ्रेश रेट और 3000 nits पीक ब्राइटनेस के साथ बेहद स्मूद और ब्राइट विजुअल अनुभव देता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Apple का A19 Pro चिपसेट दिया गया है, जो तेज़ ऐप लोडिंग, स्मूद गेमिंग और AI-बेस्ड टास्क्स को आसानी से संभाल लेता है।

कैमरा सेटअप भी खास है 48MP फ्यूज़न मेन कैमरा sensor-shift OIS और 2× टेलीफोटो सपोर्ट के साथ आता है, जो डे-लाइट और नाइट मोड दोनों में शानदार फोटो देता है। फ्रंट में 18MP Centre-Stage कैमरा दिया गया है, जो वीडियो कॉलिंग और सेल्फी दोनों के लिए बेहतरीन क्वालिटी प्रदान करता है।