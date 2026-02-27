सस्ते MacBook, iPhone 17e के लिए हो जाओ तैयार, 2 मार्च से शुरू हो रहा ऐप्पल इवेंट

Feb 27, 2026 02:23 pm IST

Apple फैन्स के लिए खुशखबरी है। ऐप्पल के अपकमिंग इवेंट की तारिख सामने आ गई है। खुद ऐप्पल के सीईओ टिम कुक ने "बिग लीक अहेड" टीज किया है, और 2 मार्च से प्रोडक्ट अनाउंसमेंट का हिंट दिया है। हालांकि, ऐप्पल ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि इस इवेंट में कौन-कौन से प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। जिन लॉन्च का सबसे ज्यादा इंतजार है, उनमें iPhone 17e, एक सस्ता MacBook, और लेटेस्ट ऐप्पल सिलिकॉन से चलने वाले नए MacBook Pro मॉडल शामिल हैं।

ऐप्पल सोमवार से लॉन्च करेगा अपनी पोस्ट में, टिम कुक ने लिखा कि "big week ahead," जिससे पता चलता है कि ऐप्पल अगले हफ्ते की शुरुआत में अनाउंसमेंट करना शुरू कर देगा। यह पिछली रिपोर्ट्स से मेल खाता है, जिसमें बताया गया था कि टेक जायंट का "स्पेशल ऐप्पल एक्सपीरियंस" तीन दिनों में फैला होगा, जो 2 मार्च से शुरू होकर 4 मार्च तक चलेगा।

बताया जा रहा है कि आखिरी दिन यह एक्सपीरियंस लंदन, न्यूयॉर्क और शंघाई में होगा, और इसमें आने वालों को नए लॉन्च को हैंड्स-ऑन करने का मौका मिल सकता है। ऐसा लग रहा है कि ऐप्पल पारंपरिक स्टेज इवेंट के बजाय, खासकर हार्डवेयर रिफ्रेश के लिए, प्रेस रिलीज और ऑनलाइन अपडेट के जरिए प्रोडक्ट लॉन्च करने का तरीका अपना रही है।

इन प्रोडक्ट्स के आने की संभावना हालांकि उम्मीद की जा रही घोषणाएं अभी भी सीक्रेट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले प्रोडक्ट्स में से एक iPhone 17e है। कथित ऐप्पल हैंडसेट का डिजाइन अपने पिछले मॉडल जैसा ही हो सकता है, जबकि संभावित अपग्रेड में तेज नेटवर्किंग के लिए C1X मॉडेम और MagSafe चार्जिंग सपोर्ट शामिल हो सकता है।

अगला प्रोडक्ट ऐप्पल का सस्ता MacBook हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे 1,000 डॉलर (लगभग 90,700 रुपये) के प्राइस बैंड में रखा जा सकता है, जिससे यह मार्केट में सबसे सस्ता मैकबुक बन जाएगा। कीमतें कम रखने के लिए, ऐप्पल कथित तौर पर मशीन में A18 Pro चिपसेट लगा रहा है, यह वही प्रोसेसर है जो iPhone 16 Pro मॉडल्स में है। इसके अलावा, कहा जा रहा है कि इसमें एयर और प्रो वेरिएंट्स के मुकाबले थोड़ा छोटा डिस्प्ले होगा, जो 13 इंच से थोड़ा कम होगा।