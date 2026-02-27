Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सस्ते MacBook, iPhone 17e के लिए हो जाओ तैयार, 2 मार्च से शुरू हो रहा ऐप्पल इवेंट

Feb 27, 2026 02:23 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Apple के सीईओ टिम कुक ने बिग लीक अहेड टीज किया है, और 2 मार्च से प्रोडक्ट अनाउंसमेंट का हिंट दिया है। जिन लॉन्च का सबसे ज्यादा इंतजार है, उनमें iPhone 17e, एक सस्ता MacBook, और लेटेस्ट ऐप्पल सिलिकॉन से चलने वाले नए MacBook Pro मॉडल शामिल हैं।

सस्ते MacBook, iPhone 17e के लिए हो जाओ तैयार, 2 मार्च से शुरू हो रहा ऐप्पल इवेंट

Apple फैन्स के लिए खुशखबरी है। ऐप्पल के अपकमिंग इवेंट की तारिख सामने आ गई है। खुद ऐप्पल के सीईओ टिम कुक ने "बिग लीक अहेड" टीज किया है, और 2 मार्च से प्रोडक्ट अनाउंसमेंट का हिंट दिया है। हालांकि, ऐप्पल ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि इस इवेंट में कौन-कौन से प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। जिन लॉन्च का सबसे ज्यादा इंतजार है, उनमें iPhone 17e, एक सस्ता MacBook, और लेटेस्ट ऐप्पल सिलिकॉन से चलने वाले नए MacBook Pro मॉडल शामिल हैं।

सम्बंधित सुझाव

discount

3% OFF

Apple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip, 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence, 35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display, 24GB Unified Memory, 1TB SSD Storage; Space Black

Apple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip, 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence, 35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display, 24GB Unified Memory, 1TB SSD Storage; Space Black

  • checkApple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip
  • check10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence
  • check35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display
amazon-logo

₹202990

₹209900

खरीदिये

discount

5% OFF

Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 512GB) - Starlight

Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 512GB) - Starlight

  • checkApple 2025 MacBook Air (15-inch
  • checkApple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
  • check16GB Unified Memory
amazon-logo

₹137990

₹144900

खरीदिये

discount

12% OFF

Apple MacBook Air Laptop with M2 chip: 34.46 cm (13.6-inch) Liquid Retina Display, 8GB RAM, 512GB SSD Storage, Backlit Keyboard, 1080p FaceTime HD Camera. Works with iPhone/iPad; Space Grey

Apple MacBook Air Laptop with M2 chip: 34.46 cm (13.6-inch) Liquid Retina Display, 8GB RAM, 512GB SSD Storage, Backlit Keyboard, 1080p FaceTime HD Camera. Works with iPhone/iPad; Space Grey

  • checkApple MacBook Air Laptop with M2 chip: 34.46 cm (13.6-inch) Liquid Retina Display
  • check8GB RAM
  • check512GB SSD Storage
amazon-logo

₹104990

₹119900

खरीदिये

discount

5% OFF

Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB Unified Memory, 512GB) - Sky Blue

Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB Unified Memory, 512GB) - Sky Blue

  • checkApple 2025 MacBook Air (13-inch
  • checkApple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
  • check24GB Unified Memory
amazon-logo

₹132990

₹139900

खरीदिये

discount

19% OFF

Apple 2024 MacBook Air 13″ Laptop with M3 chip: 34.46 cm (13.6″) Liquid Retina Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, Backlit Keyboard, 1080p FaceTime HD Camera, Touch ID- Midnight

Apple 2024 MacBook Air 13″ Laptop with M3 chip: 34.46 cm (13.6″) Liquid Retina Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, Backlit Keyboard, 1080p FaceTime HD Camera, Touch ID- Midnight

  • checkApple 2024 MacBook Air 13″ Laptop with M3 chip: 34.46 cm (13.6″) Liquid Retina Display
  • check16GB Unified Memory
  • check512GB SSD Storage
amazon-logo

₹124990

₹154900

खरीदिये

ऐप्पल सोमवार से लॉन्च करेगा

अपनी पोस्ट में, टिम कुक ने लिखा कि "big week ahead," जिससे पता चलता है कि ऐप्पल अगले हफ्ते की शुरुआत में अनाउंसमेंट करना शुरू कर देगा। यह पिछली रिपोर्ट्स से मेल खाता है, जिसमें बताया गया था कि टेक जायंट का "स्पेशल ऐप्पल एक्सपीरियंस" तीन दिनों में फैला होगा, जो 2 मार्च से शुरू होकर 4 मार्च तक चलेगा।

tim cook

बताया जा रहा है कि आखिरी दिन यह एक्सपीरियंस लंदन, न्यूयॉर्क और शंघाई में होगा, और इसमें आने वालों को नए लॉन्च को हैंड्स-ऑन करने का मौका मिल सकता है। ऐसा लग रहा है कि ऐप्पल पारंपरिक स्टेज इवेंट के बजाय, खासकर हार्डवेयर रिफ्रेश के लिए, प्रेस रिलीज और ऑनलाइन अपडेट के जरिए प्रोडक्ट लॉन्च करने का तरीका अपना रही है।

इन प्रोडक्ट्स के आने की संभावना

हालांकि उम्मीद की जा रही घोषणाएं अभी भी सीक्रेट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले प्रोडक्ट्स में से एक iPhone 17e है। कथित ऐप्पल हैंडसेट का डिजाइन अपने पिछले मॉडल जैसा ही हो सकता है, जबकि संभावित अपग्रेड में तेज नेटवर्किंग के लिए C1X मॉडेम और MagSafe चार्जिंग सपोर्ट शामिल हो सकता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

3% OFF

Apple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip, 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence, 35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display, 24GB Unified Memory, 1TB SSD Storage; Silver

Apple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip, 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence, 35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display, 24GB Unified Memory, 1TB SSD Storage; Silver

  • checkApple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip
  • check10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence
  • check35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display
amazon-logo

₹202990

₹209900

खरीदिये

discount

70% OFF

SwooK 13-13.3 inch Universal Laptop Compatible Sleeve Shoulder Bag Carrying Case for 13" MacBook Air, Pro, iPad 12.9, Surface Pro, ASUS Zenbook Vivobook,Dell Xps, Hp Envy Laptop Sleeves Bag

SwooK 13-13.3 inch Universal Laptop Compatible Sleeve Shoulder Bag Carrying Case for 13" MacBook Air, Pro, iPad 12.9, Surface Pro, ASUS Zenbook Vivobook,Dell Xps, Hp Envy Laptop Sleeves Bag

  • checkSwooK 13-13.3 inch Universal Laptop Compatible Sleeve Shoulder Bag Carrying Case for 13" MacBook Air
  • checkPro
  • checkiPad 12.9
amazon-logo

₹899

₹2999

खरीदिये

Xiaomi Notebook Pro 120G Long Term Review: The MacBook Competitor?

Xiaomi Notebook Pro 120G Long Term Review: The MacBook Competitor?

  • checkXiaomi Notebook Pro 120G Long Term Review: The MacBook Competitor?
amazon-logo

खरीदिये

discount

3% OFF

MacBook Pro M5 User Guide: The Essential Beginner-to-Advanced Manual for macOS, Performance Optimization, Tips, Tricks, and Everyday Productivity.

MacBook Pro M5 User Guide: The Essential Beginner-to-Advanced Manual for macOS, Performance Optimization, Tips, Tricks, and Everyday Productivity.

  • checkMacBook Pro M5 User Guide: The Essential Beginner-to-Advanced Manual for macOS
  • checkPerformance Optimization
  • checkTips
amazon-logo

₹1480

₹1526

खरीदिये

अगला प्रोडक्ट ऐप्पल का सस्ता MacBook हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे 1,000 डॉलर (लगभग 90,700 रुपये) के प्राइस बैंड में रखा जा सकता है, जिससे यह मार्केट में सबसे सस्ता मैकबुक बन जाएगा। कीमतें कम रखने के लिए, ऐप्पल कथित तौर पर मशीन में A18 Pro चिपसेट लगा रहा है, यह वही प्रोसेसर है जो iPhone 16 Pro मॉडल्स में है। इसके अलावा, कहा जा रहा है कि इसमें एयर और प्रो वेरिएंट्स के मुकाबले थोड़ा छोटा डिस्प्ले होगा, जो 13 इंच से थोड़ा कम होगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, टेक कंपनी M5 Pro और M5 Max चिपसेट वाले नए MacBook Pro मॉडल्स ला सकती है। M5 Max या Ultra-पावर्ड Mac Studio के बारे में भी अफवाहें हैं, जबकि इस बात की भी संभावना है कि Apple Studio Display को भी रिफ्रेश किया जा सकता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Apple Apple Iphone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।