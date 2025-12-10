डिजिटल पेमेंट का बदला अंदाज, कमाल का है ऐपल का यह नया फीचर, बहुत कुछ खास
डिजिटल पेमेंट के लिए ऐपल तगड़ा फीचर लाया है। इस नए फीचर का नाम Tap to Pay है। टैप टू पे की मदद से आईफोन पर ऐपल पे, कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ दूसरे डिजिटल वॉलेट के जरिए पेमेंट अक्सेप्ट किए जा सकते हैं।
डिजिटल पेमेंट के लिए ऐपल तगड़ा फीचर लाया है। इस नए फीचर का नाम Tap to Pay है। कंपनी ने इसे करीब एक हफ्ते पहले सिंगापुर में शुरू किया था और अब यह हॉन्ग कॉन्ग में भी एंट्री कर चुका है। इससे इंडिपेंडेंट सेलर, छोटे मर्चेंट्स और बड़े रिटेलर्स को पेमेंट टर्मिनल के तौर पर आईफोन का यूजर करने की सुविधा मिल गई है। टैप टू पे की मदद से आईफोन पर ऐपल पे, कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ दूसरे डिजिटल वॉलेट के जरिए पेमेंट अक्सेप्ट किए जा सकते हैं। खास बात है कि ये सभी ट्रांजैक्शन एन्क्रिप्टेड होते हैं और ऐपल को इस बात की कोई जानकारी नहीं होती कि क्या खरीदा गया या किसने खरीदा है।
एक्सट्रा हार्डवेयर या क्रेडिट कार्ड मशीन की जरूरत नहीं
आईफोन पर टैप टू पे इस्तेमाल करने के लिए किसी एक्सट्रा हार्डवेयर या क्रेडिट कार्ड मशीन की जरूरत नहीं है। यह फीचर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को सुरक्षित रूप से वेरिफाइ करने के लिए एनएफसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। साथ ही यह पिन एंट्री को भी सपोर्ट करता है, जिसमें एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन भी शामिल हैं।
फरवरी 2022 में यूएस में हुई थी शुरुआती
हॉन्ग कॉन्ग में एडियन, ग्लोबल पेमेंट्स, KPay और SoéPay पहले पेमेंट प्लेटफॉर्म हैं, जो आईफोन पर टैप टू पे की सुविधा दे रहे हैं। ऐपल का कहना है कि यह सुविधा टैक्सी, रिटेल, फूड और बेवरेजेस समेज प्रोफेश्ननल सर्विसेज सहित प्रमुख क्षेत्रों में शुरू की गई है। ऐपल के टैप टू पे फीचर को यूज करने के लिए जरूरी है कि यूजर्स के पास आईफोन 11 या इससे बाद का आईफोन होना चाहिए। साथ ही यह भी जरूरी है कि आईफोन ऐप के लेटेस्ट ओएस पर काम करे ताकि वह एनएफसी टेक्नोलॉजी के जरिए पेमेंट ले सके।
बताते चलें कि iPhone पर टैप टू पे को यूएसए में फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया था और तब से अब यह दुनिया भर के 50 से अधिक देशों में पहुंच चुका है। उम्मीद है कि यह जल्द भारत में भी उपलब्ध होगा।
(Photo: Mac Rumors)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।