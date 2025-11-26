जमकर चला 'मोजे' जैसे iPhone कवर का जादू, लॉन्च होने के कुछ ही दिन में ही हुआ Sold Out
Apple के iPhone Pocket ने भारी ट्रोलिंग के बावजूद धमाकेदार सेल दर्ज की है। इस 3D-knitted “मोजे” की कीमत 20,300 रुपए है और यह दुनियाभर में लॉन्च के सिर्फ कुछ दिनों में ही सोल्ड आउट हो गया।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही आप सोचते हैं, “यह क्या!” लेकिन वो चीज़ें कभी-कभी सबसे ज़्यादा बिक जाती हैं। ऐसा ही हुआ है जब Apple ने अपने नए “iPhone Pocket” को लॉन्च किया ये एक ऐसा फैशनेबल, knitted “मोजा/सॉक्स” जैसा एक्सेसरी, जिसमें आपका iPhone snugly फिट हो जाता है। इसकी कीमत 20,300 रुपए है। लेकिन फिर भी iPhone Pocket दुनियाभर में तुरंत sold out हो गया।
iPhone Pocket क्या है ये चीज?
जब Apple ने इस नए एक्सेसरी को पेश किया, तो नाम था: iPhone Pocket। यह एक 3D-knitted स्ट्रेचेबल फैब्रिक का “पाउच/मोजा” है जो आपके iPhone को पूरी तरह से पैक कर लेता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं इसे पहनने या बैग से जोड़ने की भी सुविधा है, यानी यह एक मिनिमलिस्टिक फैशन एक्सेसरी भी है। iPhone Pocket दो वेरिएंट में आता है: शॉर्ट स्ट्रैप वर्जन और लॉन्ग स्ट्रैप वर्जन। शॉर्ट स्ट्रैप वाले में आठ रंग होते थे, जबकि लॉन्ग स्ट्रैप सिर्फ तीन रंगों में उपलब्ध था।
iPhone Pocket हुआ Sold-Out
iPhone Pocket लॉन्च के तुरंत बाद सिर्फ कुछ ही दिनों में दुनियाभर के मार्केट्स में stocks “sold out” हो गए। यह सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोप तक सीमित नहीं रहा फ्रांस, जापान, चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया सहित कई देशों में iPhone Pocket disappear हो गया।
एप्पल आईफोन पॉकेट की कीमत
अब बात कर लेते हैं एप्पल आईफोन पॉकेट की कीमत के बारे में तो यह पॉकेट एक लग्जरी पॉकेट है। ऐसे में इसकी कीमत भी आईफोन की ही तरह ज्यादा है। इस एप्पल आईफोन पॉकेट की शुरूआती कीमत 149.95 डॉलर यानी लगभग 12,900 रुपये है। वहीं इस एप्पल आईफोन पॉकेट की कीमत 229.95 डॉलर यानी लगभग 20,300 रुपये तक है।
