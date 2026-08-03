Apple का सबसे पतला iPhone करेगा बड़ा धमाका, iPhone Air 2 में मिल सकते हैं 2 बड़े 48MP के कैमरे और A20 Pro चिप

Apple iPhone Air 2 को लेकर नई लीक सामने आई है। फोन में A20 Pro चिप, डुअल 48MP कैमरा, बड़ी बैटरी और छोटा Face ID मिल सकता है।

iPhone Air 2 में मिलेंगे अपग्रेड जो बदल देंगे पूरा एक्सपीरियंस

Apple के आने वाले iPhone Air 2 को लेकर एक बार फिर नई जानकारी सामने आई है। नई रिपोर्ट के मुताबिक Apple अपने अगले स्लिम iPhone में कई बड़े बदलाव कर सकता है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा डुअल 48 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप, नई A20 Pro चिप और पहले से बेहतर बैटरी की हो रही है। iPhone Air सीरीज को Apple ने उन यूजर्स के लिए पेश किया था जो हल्का और बेहद पतला iPhone चाहते हैं। हालांकि पहले मॉडल में सिंगल रियर कैमरा और बैटरी लाइफ को लेकर कई यूजर्स ने शिकायत की थी। अब माना जा रहा है कि कंपनी Air 2 में इन्हीं कमियों को दूर करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स की मानें तो iPhone Air 2 सिर्फ कैमरा ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस, डिस्प्ले डिजाइन और नेटवर्किंग के मामले में भी पहले से बेहतर हो सकता है। हालांकि फिलहाल यह सारी जानकारी लीक और सप्लाई चेन रिपोर्ट्स पर आधारित है, इसलिए लॉन्च तक इनमें बदलाव संभव है।

iPhone Air 2 में मिल सकता है डुअल 48MP कैमरा नई लीक के मुताबिक Apple इस बार iPhone Air 2 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दे सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फोन में 48MP का मेन कैमरा और 48MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह मौजूदा iPhone Air की तुलना में बड़ा अपग्रेड माना जाएगा, क्योंकि मौजूदा मॉडल में केवल एक रियर कैमरा मिलता है। डुअल कैमरा मिलने से अल्ट्रा-वाइड फोटो और बेहतर लैंडस्केप शॉट्स लेना आसान हो सकता है।

A20 Pro चिप से मिलेगी तेज परफॉर्मेंस लीक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि iPhone Air 2 में Apple की नई A20 Pro चिप दी जा सकती है। यह चिप TSMC की 2nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर आधारित होने की उम्मीद है। इससे फोन की स्पीड के साथ-साथ पावर एफिशिएंसी भी बेहतर हो सकती है। नई चिप की वजह से AI फीचर्स, गेमिंग और मल्टीटास्किंग का अनुभव पहले से ज्यादा स्मूद हो सकता है। पहले iPhone Air मॉडल की सबसे बड़ी आलोचना उसकी बैटरी लाइफ को लेकर हुई थी। अब रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि Apple दूसरी पीढ़ी के Air मॉडल में बड़ी बैटरी दे सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन में 3500mAh तक की बैटरी है।

Face ID, डिस्प्ले और डिजाइन भी बदलेगा लीक के मुताबिक iPhone Air 2 में छोटा Face ID मॉड्यूल देखने को मिल सकता है। इससे फोन के फ्रंट डिजाइन में थोड़ा बदलाव आ सकता है और कैमरे के लिए अतिरिक्त जगह मिल सकती है। Apple इस बार और पतला OLED पैनल इस्तेमाल कर सकता है। इससे फोन की मोटाई कम रखते हुए बैटरी के लिए अतिरिक्त जगह बनाई जा सकती है। हालांकि स्क्रीन साइज में बड़े बदलाव की संभावना फिलहाल कम बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार iPhone Air 2 में Apple का नया वायरलेस नेटवर्किंग चिप और अगली पीढ़ी का 5G मॉडेम भी दिया जा सकता है। इससे Wi-Fi, Bluetooth और 5G कनेक्टिविटी पहले से बेहतर हो सकती है।