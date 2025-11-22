Hindustan Hindi News
ऐपल का कैशबैक ऑफर को लेकर बड़ा फैसला, भारतीय यूजर्स को लगेगा तगड़ा झटका

ऐपल का कैशबैक ऑफर को लेकर बड़ा फैसला, भारतीय यूजर्स को लगेगा तगड़ा झटका

संक्षेप:

रिपोर्ट के अनुसार ऐपल अपनी नई iPhone 17 सीरीज पर बैंक कैशबैक ऑफर में भारी कटौती कर रहा है। अब ऑफर 6 हजार रुपये से घटाकर सिर्फ 1 हजार रुपये कर दिया गया है। इससे इंडियन बायर्स के लिए ये नए मॉडल और भी महंगे हो गए हैं।

Sat, 22 Nov 2025 01:16 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹154900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage

₹149900

और जाने

discount

14% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51499

₹59900

खरीदिये

discount

16% OFF

Apple IPhone 16

Apple IPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹66900

₹79900

खरीदिये

ऐपल ने इंडियन यूजर्स को तगड़ा झटका दिया है। अगर आप iPhone 17 सीरीज के किसी आईफोन को खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको अब पहले वाला बैंक कैशबैक ऑफर नहीं मिलेगा। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार ऐपल अपनी नई iPhone 17 सीरीज पर बैंक कैशबैक ऑफर में भारी कटौती कर रहा है। अब ऑफर 6 हजार रुपये से घटाकर सिर्फ 1 हजार रुपये कर दिया गया है। इससे इंडियन बायर्स के लिए ये नए मॉडल और भी महंगे हो गए हैं। यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब iPhone 17 का बेस मॉडल ग्लोबल सप्लाई की भारी कमी के कारण ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर या तो काफी हद तक स्टॉक से बाहर है या स्टॉक लिमिटेड है।

रिवाइज्ड कैशबैक स्ट्रक्चर 22 नवंबर से लागू
रिवाइज्ड कैशबैक स्ट्रक्चर 22 नवंबर से लागू होगा। रिपोर्ट के अनुसार जीरो-कॉस्ट ईएमआई प्लान में भी बदलाव किए जाएंगे। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में कई सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कैशबैक कम करने का ऐपल का फैसला सीधे तौर पर सप्लाई-चेन की मौजूदा बाधाओं से जुड़ा है, जिसने भारत सहित दुनिया भर में डिमांड और सप्लाई में असंतुलन पैदा कर दिया है। थैंक्सगिविंग सेल के दौरान अमेरिका और लूनर न्यू ईयर से पहले चीन जैसे प्रमुख बाजारों में फेस्टिव डिमांड बढ़ने के साथ ऐपल के इन क्षेत्रों में और अधिक इन्वेंट्री भेजने की उम्मीद है।

दिवाली सीजन में थी एक्सट्रा सप्लाई
यही कारण है कि बेस iPhone 17 खास तौर से 256GB और 512GB वाले वेरिएंट को ऑफलाइन रिटेल चैनल्स के साथ फ्लिपकार्ट और अमेजन पर भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले से वाकिफ एक व्यक्ति ने मनी कंट्रोल से कहा, 'सप्लाई-चेन की समस्याओं के कारण ग्लोबल शॉर्टेज के बावजूद दिवाली सीजन के लिए एक्सट्रा सप्लाई थी।

ये भी पढ़ें:गीकबेंच पर दिखा गैलेक्सी A सीरीज का नया स्मार्टफोन, जल्द हो सकता है लॉन्च

अब, उन अन्य बाजारों को प्राथमिकता दी जा रही है जहा त्योहारी मौसम शुरू हो रहा है। दिसंबर तक आपूर्ति की स्थिति स्थिर होने की उम्मीद है।' ऐपल ने कैशबैक ऑफर बारे में अभी कोई बयान नहीं दिया है।। हालांकि, कंपनी की वेबसाइट पर लिखा है, 'ऐपल बिना किसी सूचना के किसी भी समय इन नियमों और शर्तों को बदलने, संशोधित करने, विस्तारित करने या इंस्टेंट कैशबैक ऑफर को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।'

