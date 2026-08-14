Apple ने दुनियाभर के iPhone यूजर्स को भेजा Security Alert! तुरंत चेक करें फोन, गलती से भी न करें ये काम

Apple ने 110 देशों में iPhone यूजर्स को Spyware अटैक को लेकर Threat Notification भेजी है। अगर आपके फोन पर भी Alert आया है तो जानें इसे कैसे चेक करें और तुरंत क्या करना चाहिए।

iPhone यूजर्स तुरंत चेक करें फोन, गलती से भी न करें ये काम

iPhone Spyware Alert: अगर आप iPhone इस्तेमाल करते हैं और अचानक Apple की तरफ से Threat Notification दिखाई दे तो इसे सामान्य मैसेज समझकर नजरअंदाज न करें। Apple ने 13 अगस्त को 110 देशों में कुछ यूजर्स को ऐसे अलर्ट भेजे हैं, जिनके डिवाइस को कंपनी के मुताबिक Mercenary Spyware के जरिए निशाना बनाए जाने का शक है। Apple के अनुसार ऐसे हमले बेहद चुनिंदा लोगों को टारगेट करते हैं और काफी एडवांस हो सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसा Alert मिलने का मतलब यह पक्का नहीं है कि आपका iPhone हैक हो चुका है। Apple इसे हाई-कॉन्फिडेंस चेतावनी के तौर पर देता है कि कंपनी को आपके डिवाइस को टारगेट करने वाली गतिविधि के संकेत मिले हैं। इसलिए घबराने के बजाय सही कदम उठाना जरूरी है।

Apple अब ऐसे यूजर्स को iPhone की Lock Screen और Settings में सीधे Threat Notification दिखा सकता है। साथ ही Apple Account में लॉगिन करने पर भी यह जानकारी दिखाई जा सकती है। कंपनी ने सलाह दी है कि Alert मिलने पर डिवाइस अपडेट करें, मजबूत सुरक्षा सेटिंग्स इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर Lockdown Mode ऑन करें। अगर आपके iPhone पर Apple का ऐसा Alert आया है तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि हमलावर आपके फोन की डिटेल्स तक पहुंच चुका है।

अगर iPhone पर Alert आए तो सबसे पहले क्या करें? Apple की सलाह के मुताबिक Threat Notification मिलने पर कुछ जरूरी कदम तुरंत उठाने चाहिए।

1. iPhone को तुरंत अपडेट करें सबसे पहले अपने iPhone में उपलब्ध Latest Software Update चेक करें। Apple लगातार सुरक्षा खामियों को ठीक करने के लिए नए Software Updates जारी करता है। पुराना Software इस्तेमाल करने पर डिवाइस में मौजूद सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठाया जा सकता है। Apple भी यूजर्स को अपने डिवाइस को Latest Software पर रखने की सलाह देता है।

2. Lockdown Mode ऑन करें अगर आपको Apple का Threat Notification मिला है तो Lockdown Mode चालू करना सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कदमों में से एक है। यह iPhone की कुछ सुविधाओं को सीमित कर देता है ताकि बेहद खतरनाक और जटिल Cyber Attack के लिए डिवाइस को निशाना बनाना मुश्किल हो जाए। Apple ने Threat Notification पाने वाले यूजर्स को Lockdown Mode इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

3. Apple Account की सुरक्षा मजबूत करें अपने Apple Account में Two-Factor Authentication चालू रखें और मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करें। इससे सिर्फ पासवर्ड पता होने की स्थिति में भी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आपके अकाउंट में प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है।

4. अनजान लिंक पर क्लिक न करें अगर आपको कोई अनजान ईमेल, मैसेज या लिंक मिलता है तो उसे खोलने से बचें। खासकर तब जब उसमें पासवर्ड, OTP या दूसरी निजी जानकारी मांगी जा रही हो। Apple साफ तौर पर कहता है कि उसका असली Threat Notification आपसे ईमेल या फोन पर Apple Account का पासवर्ड या Verification Code देने के लिए नहीं कहता।

कैसे पता करें कि Alert असली है या नहीं यह सबसे जरूरी बातों में से एक है, क्योंकि Cyber Criminals खुद Apple के नाम पर नकली Warning भेज सकते हैं। अगर आपको Apple Threat Notification मिलने का दावा करने वाला कोई ईमेल या मैसेज मिलता है तो उस पर दिए लिंक पर तुरंत क्लिक न करें। इसके बजाय सीधे Apple Account की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट में लॉगिन करें।