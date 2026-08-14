Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Apple ने दुनियाभर के iPhone यूजर्स को भेजा Security Alert! तुरंत चेक करें फोन, गलती से भी न करें ये काम

By Himani Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Apple ने 110 देशों में iPhone यूजर्स को Spyware अटैक को लेकर Threat Notification भेजी है। अगर आपके फोन पर भी Alert आया है तो जानें इसे कैसे चेक करें और तुरंत क्या करना चाहिए।

iPhone
iPhone यूजर्स तुरंत चेक करें फोन, गलती से भी न करें ये काम

iPhone Spyware Alert: अगर आप iPhone इस्तेमाल करते हैं और अचानक Apple की तरफ से Threat Notification दिखाई दे तो इसे सामान्य मैसेज समझकर नजरअंदाज न करें। Apple ने 13 अगस्त को 110 देशों में कुछ यूजर्स को ऐसे अलर्ट भेजे हैं, जिनके डिवाइस को कंपनी के मुताबिक Mercenary Spyware के जरिए निशाना बनाए जाने का शक है। Apple के अनुसार ऐसे हमले बेहद चुनिंदा लोगों को टारगेट करते हैं और काफी एडवांस हो सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसा Alert मिलने का मतलब यह पक्का नहीं है कि आपका iPhone हैक हो चुका है। Apple इसे हाई-कॉन्फिडेंस चेतावनी के तौर पर देता है कि कंपनी को आपके डिवाइस को टारगेट करने वाली गतिविधि के संकेत मिले हैं। इसलिए घबराने के बजाय सही कदम उठाना जरूरी है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 17e

Apple iPhone 17e

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
flipkart-logo

₹64900

खरीदिये

discount

1% OFF

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹81900

₹82900

खरीदिये

discount

15% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹101900

₹119900

खरीदिये

discount

5% OFF

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
flipkart-logo

₹126900

₹134900

खरीदिये

discount

5% OFF

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
flipkart-logo

₹141900

₹149900

खरीदिये

Apple अब ऐसे यूजर्स को iPhone की Lock Screen और Settings में सीधे Threat Notification दिखा सकता है। साथ ही Apple Account में लॉगिन करने पर भी यह जानकारी दिखाई जा सकती है। कंपनी ने सलाह दी है कि Alert मिलने पर डिवाइस अपडेट करें, मजबूत सुरक्षा सेटिंग्स इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर Lockdown Mode ऑन करें। अगर आपके iPhone पर Apple का ऐसा Alert आया है तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि हमलावर आपके फोन की डिटेल्स तक पहुंच चुका है।

ये भी पढ़ें:BSNL का ₹1 वाला प्लान फिर वापस लौटा, 24 दिन तक फ्री कॉलिंग, 100 SMS और डेटा

अगर iPhone पर Alert आए तो सबसे पहले क्या करें?

Apple की सलाह के मुताबिक Threat Notification मिलने पर कुछ जरूरी कदम तुरंत उठाने चाहिए।

1. iPhone को तुरंत अपडेट करें

सबसे पहले अपने iPhone में उपलब्ध Latest Software Update चेक करें। Apple लगातार सुरक्षा खामियों को ठीक करने के लिए नए Software Updates जारी करता है। पुराना Software इस्तेमाल करने पर डिवाइस में मौजूद सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठाया जा सकता है। Apple भी यूजर्स को अपने डिवाइस को Latest Software पर रखने की सलाह देता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 16E

Apple iPhone 16E

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹59900

खरीदिये

discount

4% OFF

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹66900

₹69900

खरीदिये

2. Lockdown Mode ऑन करें

अगर आपको Apple का Threat Notification मिला है तो Lockdown Mode चालू करना सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कदमों में से एक है। यह iPhone की कुछ सुविधाओं को सीमित कर देता है ताकि बेहद खतरनाक और जटिल Cyber Attack के लिए डिवाइस को निशाना बनाना मुश्किल हो जाए। Apple ने Threat Notification पाने वाले यूजर्स को Lockdown Mode इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

3. Apple Account की सुरक्षा मजबूत करें

अपने Apple Account में Two-Factor Authentication चालू रखें और मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करें। इससे सिर्फ पासवर्ड पता होने की स्थिति में भी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आपके अकाउंट में प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है।

4. अनजान लिंक पर क्लिक न करें

अगर आपको कोई अनजान ईमेल, मैसेज या लिंक मिलता है तो उसे खोलने से बचें। खासकर तब जब उसमें पासवर्ड, OTP या दूसरी निजी जानकारी मांगी जा रही हो। Apple साफ तौर पर कहता है कि उसका असली Threat Notification आपसे ईमेल या फोन पर Apple Account का पासवर्ड या Verification Code देने के लिए नहीं कहता।

ये भी पढ़ें:BSNL का तोहफा! रोज ₹6 खर्च कर पूरे 412 दिन चलेगा SIM, मिलेगा अनलिमिटेड डेटा-कॉल

कैसे पता करें कि Alert असली है या नहीं

यह सबसे जरूरी बातों में से एक है, क्योंकि Cyber Criminals खुद Apple के नाम पर नकली Warning भेज सकते हैं। अगर आपको Apple Threat Notification मिलने का दावा करने वाला कोई ईमेल या मैसेज मिलता है तो उस पर दिए लिंक पर तुरंत क्लिक न करें। इसके बजाय सीधे Apple Account की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट में लॉगिन करें।

Apple के मुताबिक अगर वास्तव में कंपनी ने आपके अकाउंट के लिए Threat Notification जारी की है तो लॉगिन करने के बाद यह जानकारी अकाउंट पेज के ऊपर साफ दिखाई देगी। Apple की असली Threat Notification आपसे लिंक क्लिक करने, फाइल खोलने, कोई ऐप या प्रोफाइल इंस्टॉल करने या पासवर्ड/Verification Code देने को नहीं कहती।

ये भी पढ़ें:15 अगस्त को लाल किले पर देखनी है परेड? सिर्फ ₹20 में बुक करें टिकट
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
IPhone Apple Iphone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।