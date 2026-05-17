iPhone 18 Pro पर टूट पड़ेंगे ग्राहक, प्रीमियम मॉडल पर ऐप्पल का फोकस, सामने आया सीक्रेट प्लान

Apple चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स उसके प्रीमियम मॉडल्स की तरफ रुख करें। और हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि, खरीदारों को मनाने के लिए, कंपनी iPhone 18 Pro को रेगुलर iPhone 18 के मुकाबले ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वाला ऑप्शन बना सकती है।

Apple चाहता है कि आप उसके Pro iPhones खरीदें। कई यूजर्स के लिए, स्टैंडर्ड iPhone हमेशा से ऐप्पल के इकोसिस्टम में एंट्री पॉइंट रहा है, और अक्सर यह पैसे के हिसाब से ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है, बशर्ते वे Pro लेवल के फीचर्स के लिए ज्यादा पैसे खर्च न करना चाहें। हालांकि, खबरों के मुताबिक, ऐप्पल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स उसके प्रीमियम मॉडल्स की तरफ रुख करें। और हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि, खरीदारों को मनाने के लिए, कंपनी iPhone 18 Pro को रेगुलर iPhone 18 के मुकाबले ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वाला ऑप्शन बना सकती है।

अभी नए iPhones के लॉन्च में कई महीने बाकी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कई जोरदार लीक्स और अटकलें सामने आई हैं। इनसे पता चलता है कि ऐप्पल अपनी 2026 की आईफोन रणनीति में एक बड़ा बदलाव करने की योजना बना रहा है, जिसमें कीमत, लॉन्च का समय और प्रोडक्ट की पोजिशनिंग शामिल है।

एनालिस्ट जेफ पू के अनुसार, मेमोरी की बढ़ती लागत और स्मार्टफोन के कंपोनेंट की कीमतों पर बढ़ते दबाव के बावजूद, ऐप्पल से उम्मीद की जा रही है कि वह iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमतें लगभग उतनी ही रखेगा जितनी मौजूदा Pro मॉडल्स - iPhone 17 Pro - की हैं। इसकी वजह? एनालिस्ट्स का मानना ​​है कि ऐप्पल शायद Pro लाइनअप को खरीदारों के लिए और ज्यादा आकर्षक बनाना चाहता है।

बढ़ती रैम और कंपोनेंट की कीमतों की वजह से दबाव निश्चित रूप से बढ़ रहा है, इसलिए कीमतों में कोई भी बदलाव शायद स्टोरेज अपग्रेड या लाइनअप में कहीं और बदलाव के जरिए किया जाएगा, न कि Pro मॉडल्स की शुरुआती कीमतों में सीधे तौर पर बड़ी बढ़ोतरी करके।

कब लॉन्च होंगे अपकमिंग आईफोन 18 मॉडल इसके साथ ही, लॉन्च शेड्यूल को दो हिस्सों में बांटने की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि इससे प्रीमियम लाइनअप को और आगे बढ़ाया जा सके। अफवाहों के मुताबिक, Apple iPhone 18 सीरीज के लॉन्च की टाइमलाइन को दो हिस्सों में बांट सकता है। फॉर्ब्स के कंट्रीब्यूटर Ewan Spence की रिपोर्ट और सप्लाई-चेन से मिली पिछली जानकारियों के अनुसार, iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max सितंबर 2026 में सबसे पहले लॉन्च हो सकते हैं, जबकि स्टैंडर्ड iPhone 18 और iPhone 18 Air कुछ महीनों बाद, शायद मार्च 2027 के आस-पास आ सकते हैं। ब्लूमर्ग के मार्क गुरमन ने भी पहले इसी तरह की टाइमलाइन का हिंट दिया था।

विश्लेषकों के अनुसार, यह रणनीति खरीदारों को सीधे तौर पर मजबूर किए बिना, उन्हें 'प्रो' लाइनअप की ओर अधिक आकर्षित कर सकती है।

इसका कारण सीधा-सा है। कई iPhone यूजर्स अभी भी ऐप्पल के पारंपरिक सितंबर लॉन्च विंडो के दौरान ही अपना फोन अपग्रेड करते हैं। अगर उस समय रेगुलर iPhone 18 उपलब्ध नहीं होता है, तो सबसे नया iPhone चाहने वाले खरीदारों के पास सीमित विकल्प हो सकते हैं। वे या तो पुरानी iPhone 17 सीरीज खरीद सकते हैं, स्टैंडर्ड iPhone 18 के लिए कुछ और महीने इंतजार कर सकते हैं, या फिर ज्यादा पैसे खर्च करके iPhone 18 Pro ले सकते हैं। यह रणनीति Pro मॉडल्स को पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक बना सकती है।

Apple, स्टैंडर्ड iPhone और Pro के बीच का फर्क और बढ़ा सकता है बात सिर्फ लॉन्च में देरी या कीमत में बदलाव की नहीं है। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि Apple, स्टैंडर्ड और Pro iPhones के बीच का फर्क लगातार बढ़ा सकता है। पिछले कुछ सालों में, कंपनी ने अपनी सबसे बेहतरीन फीचर्स को ज्यादातर Pro लाइनअप के लिए ही रिजर्व रखा है, जिनमें ज्यादा रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले, ज्यादा एडवांस्ड कैमरे, प्रीमियम मटीरियल और ज्यादा पावरफुल चिपसेट शामिल हैं। अफवाहें बताती हैं कि iPhone 18 Pro रेंज भी इसी ट्रेंड को जारी रख सकती है, जिसमें AI पर ज्यादा फोकस वाली परफॉर्मेंस और अपग्रेडेड हार्डवेयर होंगे, जिनका मकसद भविष्य के Apple Intelligence फीचर्स को सपोर्ट करना होगा।

इस बीच, स्टैंडर्ड मॉडल के लिए ऐप्पल शायद बड़े बदलावों के बजाय केवल कुछ ही अपग्रेड लाएगा। साथ ही, ऐसी भी अटकलें हैं कि रेगुलर iPhone 18 मॉडल्स में कम महत्वपूर्ण सुधारों के बावजूद उनकी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

मिंग-ची कुओ जैसे विश्लेषकों के अनुसार, ऐप्पल भी ज्यादातर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की तरह, रैम और स्टोरेज की बढ़ती कीमतों का सामना कर रहा है। हालांकि, विश्लेषकों का मानना ​​है कि ऐप्पल का विशाल पैमाना और सप्लाई-चेन पर उसका नियंत्रण उसे Pro मॉडल्स पर इन लागतों का कुछ हिस्सा खुद उठाने में मदद कर सकता है, जबकि लाइनअप में कहीं और कीमतों में संभावित रूप से बदलाव किया जा सकता है।