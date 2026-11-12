कैमरे वाले AirPods और स्पेशल iPhone 20, ऐप्पल ला सकता है ये 26 डिवाइस; देखें लिस्ट

खबर है कि Apple अगले साल करीब 26 डिवाइस लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अपकमिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट में नए आईफोन, अपडेटेड मैकबुक, आईपैड से लेकर स्मार्ट ग्लासेस और कैमरे वाले एयरपॉड्स जैसे यूनिक डिवाइस भी शामिल हैं।

माना जा रहा है कि 2027 में आने वाला '20th एनिवर्सरी आईफोन', ऐप्पल के सबसे चर्चित लॉन्च में से एक होगा।

Apple तेजी से अपनी प्रोडक्ट लाइनअप का विस्तार कर रहा है। खबर है कि, ऐप्पल 2027 में करीब 26 डिवाइस लॉन्च कर सकता है। लिस्ट में नए आईफोन्स भी शामिल हैं और ऐसी भी चर्चा है कि कंपनी नए मैकबुक, आईपैड, वियरेबल्स और कई ऐसे यूनिक प्रोडक्ट पेश करेगी, जिनका मकसद लोगों के घरों में और अधिक AI फीचर्स लाना है। माना जा रहा है कि 2027 में आने वाला '20th एनिवर्सरी आईफोन', ऐप्पल के सबसे चर्चित लॉन्च में से एक होगा, जिसे iPhone 20 नाम से बाजार में उतारा जा सकता है।

इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, अगले साल आने वाले संभावित प्रोडक्ट्स में iPhone 18, iPhone 18e, iPhone Air 2 और आईफोन की 20वीं सालगिरह के लिए एक स्पेशल आईफोन शामिल हैं। इस लिस्ट में एक नया MacBook Neo, अपडेटेड MacBook Air मॉडल्स, Apple Watch Series 13 और नेक्स्ट जेनरेशन AirPods भी शामिल है। लेकिन ऐसा लगता है कि कंपनी कुछ अनोखे डिवाइस पर भी काम कर रही है। खबर है कि, कंपनी स्मार्ट ग्लास, सिक्योरिटी कैमरे, वीडियो डोरबेल और यहां तक ​​कि एक टेबलटॉप रोबोट पर भी काम कर रही है।

एक नजर में देखें 2027 में आने वाले डिवाइस की लिस्ट (संभावित) आईफोन: आईफोन 18, आईफोन 18e, आईफोन एयर 2, आईफोन 20 प्रो, आईफोन 20 प्रो मैक्स, आईफोन डुओ 2

आईपैड: आईपैड 12, आईपैड एयर (M5), आईपैड प्रो (M6 या M7)

मैकबुक: मैकबुक एयर 13-इंच (M6), मैकबुक एयर 15-इंच (M6), मैकबुक नियो 2, मैकबुक प्रो 14-इंच (M7), मैकबुक प्रो 14-इंच (M7 प्रो/मैक्स), मैकबुक प्रो 16-इंच (M7 प्रो/मैक्स)

ऐप्पल वॉच: ऐप्पल वॉच सीरीज 13, ऐप्पल वॉच अल्ट्रा 5

एयरपॉड्स: कैमरे वाले एयरपॉड्स प्रो, एयरपॉड्स मैक्स 3

स्मार्ट होम: ऐप्पल स्मार्ट ग्लासेस, ऐप्पल होम सिक्योरिटी कैमरा, ऐप्पल होम सिक्योरिटी डोरबेल, ऐप्पल होमव्यू अल्ट्रा, होमपॉड 3

एक्सेसरीज: ऐप्पल पेंसिल प्रो (न्यू जेनरेशन), ऐप्पल पेंसिल (यूएसबी-सी, न्यू जेनरेशन)

iPhone 20 हो सकता है सबसे बड़ा लॉन्च माना जा रहा है कि 2027 में आने वाला '20th एनिवर्सरी आईफोन', ऐप्पल के सबसे चर्चित लॉन्च में से एक होगा। खबरों के अनुसार, कंपनी एक ऐसे डिजाइन पर विचार कर रही है जिसमें आगे और पीछे, दोनों तरफ कर्व्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया हो। इससे ऐप्पल मौजूदा आईफोन में दिखने वाले पारंपरिक बेजेल्स (स्क्रीन के चारों ओर का बॉर्डर) के बिना, एक बड़ी स्क्रीन दे सकेगा। इसके सितंबर 2027 में आने की उम्मीद है।

इससे पहले, ऐप्पल बाजार में आईफोन 18 और आईफोन 18e ला सकता है। ऐप्पल ने अपने स्टैंडर्ड और प्रो आईफोन मॉडल के लॉन्च को अलग-अलग करने का फैसला किया है; इसी के तहत आईफोन 18 प्रो सीरीज सितंबर 2026 में ही आ चुकी है। आने वाले स्टैंडर्ड मॉडल्स में A20 चिप हो सकती है, जिसे 2-नैनोमीटर प्रोसेस का इस्तेमाल करके बनाए जाने की उम्मीद है। इससे मौजूदा A19 जनरेशन की तुलना में स्पीड और बैटरी एफिशिएंसी में सुधार देखने को मिल सकता है।

हालांकि, यह सवाल भी उठ रहे हैं कि रेगुलर आईफोन 18 में असल में कितना बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा। मेमोरी की बढ़ती कीमतों के बीच, ऐप्पल अपनी प्रोडक्शन लागत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। चर्चाओं के अनुसार, इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि कम क्षमता वाला डिस्प्ले और 5-कोर के बजाय 4-कोर GPU वाली चिप का इस्तेमाल।

आईफोन एयर 2 एक और ऐसा डिवाइस है जिसे 2027 में दूसरा मौका मिल सकता है, क्योंकि पहले इसका लॉन्च टल गया था। कहा जा रहा अब कंपनी इसमें एक और रियर कैमरा जोड़ सकती है।

ऐप्पल अपने Mac और iPad लाइनअप में बदलाव की तैयारी कर रहा है मैकबुक रेंज में अलग-अलग प्राइसिंग पर अपग्रेड देखने को मिल सकता है। मैकबुक एयर में 13-इंच और 15-इंच दोनों वेरिएंट में M6 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है, जबकि किफायती मैकबुक नियो में A19 प्रो चिप और 12GB रैम मिल सकती है।

कथित तौर पर Apple M7 प्रोसेसर के साथ एक नया एंट्री-लेवल 14-इंच मैकबुक प्रो भी डेवलप कर रहा है। ज्यादा महंगे प्रो मॉडल को बहुत बड़ा बदलाव मिल सकता है, जिसमें OLED टचस्क्रीन, एक रीडिजाइन की गई बॉडी और डायनेमिक आइलैंड शामिल हैं। ये हाई-एंड मॉडल 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आ सकते हैं।

iPad खरीदारों के लिए, अगला एंट्री-लेवल iPad A19 प्रोसेसर और 8GB रैम ला सकता है, जबकि iPad Pro को एक नई M-सीरीज चिप और वैपर चैम्बर कूलिंग मिलने की उम्मीद है। कथित तौर पर अपकमिंग iPad Air के लिए OLED स्क्रीन देने पर भी विचार किया जा रहा है।

स्मार्ट ग्लास, कैमरे और एक रोबोट पर भी काम चल रहा है ऐप्पल के कुछ अनोखे प्रोजेक्ट्स भी 2027 में ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। इनमें मेटा के रे-बैन ग्लासेस से मुकाबला करने वाले एआई स्मार्ट ग्लासेस शामिल हैं। इन ग्लासेस में कोई डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर और सेंसर होंगे, जिनसे कॉल, म्यूजिक सुनना और सिरी से बात करना आसान होगा।

ऐप्पल छोटे कैमरों वाले एयरपॉड्स भी बना रहा है, जो सिरी को विजुअल जानकारी देंगे और सितंबर 2027 के आसपास आएंगे। कंपनी स्मार्ट होम के प्लान भी बढ़ा रही है। इसमें इंडोर सिक्योरिटी कैमरा और वीडियो डोरबेल शामिल हैं, जो होमकिट के साथ काम करेंगे। ऐप्पल एक टेबलटॉप रोबोट भी बन रहा है, जिसमें 9 इंच की स्क्रीन, मूवेबल आर्म और घूमने वाला बेस होगा। यह एडवांस्ड होम हब की तरह काम करेगा और कीमत करीब 1000 डॉलर हो सकती है। इनके अलावा ऐप्पल वॉच सीरीज 13, अल्ट्रा 5, एयरपॉड्स मैक्स और होमपॉड को भी अपडेट करने की चर्चा है।