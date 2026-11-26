बच्चों को गंदे मैसेज भेजने वाले Chinese AI Chatbot Talkie पर ऐप्पल ने सख्त कदम उठाया है। ऐप्पल ने इसे दुनियाभर में अपने ऐप स्टोर पर बैन कर दिया है। एक जांच में सामने आया कि यह बच्चों को गंदे मैसेज भेज रहा है। दुनियाभर में इसका लगभग 1.1 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं।

AI चैटबॉट्स दुनियाभर में तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन जैसे-जैसे ये लोकप्रिय हो रहे हैं इनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं, खासकर बच्चों के मामलों में। हाल ही में, ऐप्पल ने दुनिया भर में अपने ऐप स्टोर से 'टॉकी' (Talkie) नाम के एक लोकप्रिय AI चैटबॉट को हटा दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब ऐसी खबरें आईं कि इसके एआई किरदारों ने बच्चों को यौन रूप से गलत और गंदे मैसेज भेजे थे। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं...

टॉकी को शंघाई की एआई कंपनी मिनीमैक्स ने बनाया है। इस ऐप में यूजर्स वर्चुअल किरदारों के साथ बातें कर सकते हैं और दिलचस्प कहानियों में शामिल हो सकते हैं। इनमें से कई एआई किरदारों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे इंसान जैसे साथी की तरफ व्यवहार करते हैं और इनकी बातचीत में अक्सर रोमांटिक अंदाज भी देखने को मिलता है।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल ने यह कदम एबीसी न्यूज और ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की जांच के बाद उठाया है। जांच में पाया गया कि एआई किरदार बच्चों को यौन रूप से गलत और गंदे मैसेज भेज रहे थे।

रिपोर्ट्स ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि एआई कंपनियां चैटबॉट सर्विसेस को कितनी सुरक्षा के साथ बना और चला रही हैं, खासकर जब छोटे बच्चे भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं।

ध्यान देने वाली बात यह है कि टॉकी ऐप ऐप्पल के ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों पर 18+ की एज रेटिंग के साथ उपलब्ध है। यह प्लेटफॉर्म देश के हिसाब से 14 या 16 साल से कम उम्र के यूजर्स को रोकता भी है। लेकिन बच्चे की सुरक्षा से जुड़े लोग इसके एज वेरिफिकेशन सिस्टम को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि यूजर खुद ही अपनी उम्र डाल सकता है और कोई सख्त जांच भी नहीं होती।

प्लेटफॉर्म के करोड़ों यूजर्स टॉकी कोई छोटा-मोटा एआई चैटबॉट नहीं है। रिसर्च फर्म 'यूनीक' के अनुसार, अक्टूबर 2026 तक इसके ऐप और वेबसाइट के लगभग 11 मिलियन (1.1 करोड़) मंथली एक्टिव यूजर्स थे। इसका चीनी वर्जन, 'जिंगये' (Xingye), भी मिनीमैक्स के लिए कमाई का एक अहम जरिया रहा है। 2024 में, इन दोनों सर्विसेस ने मिलकर कंपनी की कुल आय में 60 प्रतिशत से ज्यादा का योगदान दिया।

हालांकि, बड़ी चिंता सिर्फ एक एप्लिकेशन तक सीमित नहीं है। ये एआई प्लेटफॉर्म इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि वे इंसानों जैसी बातचीत और भावनात्मक जुड़ाव के जरिए यूजर्स को व्यस्त रख सकें।