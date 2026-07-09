Apple यूजर्स का नया 'सिरदर्द', अब 'डब्बा' बन जाएंगे ये iPhone, iPad; देखें आपके पास तो नहीं

Apple यूजर्स की नई टेंशन शुरू होने वाली है। खबर है कि ऐप्पल ने चुपचाप कई पुराने डिवाइस - जैसे iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4S और ओरिजिनल iPad mini पर पुराने iOS वर्जन को रिस्टोर या रीइंस्टॉल करने की सुविधा हटा दी है।

Apple के पुराने आईफोन यूजर्स की नई टेंशन शुरू होने वाली है। अगर आप भी सालों से ऐप्पल के फैन हैं और अब भी पुराने iPhone या iPad मॉडल चला रहे हैं, तो यह खबर आपको परेशान कर सकती है। खबर है कि ऐप्पल ने चुपचाप कई पुराने डिवाइस - जैसे iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4S और ओरिजिनल iPad mini पर पुराने iOS वर्जन को रिस्टोर या रीइंस्टॉल करने की सुविधा हटा दी है। यानी यूजर इन्हें न अपग्रेड कर पाएंगे, न डाउनग्रेड कर पाएंगे। अगर यह खराब होता है तो डब्बा बनके रह जाएगा।

हालांकि ये डिवाइस हमेशा की तरह काम करते रहेंगे, लेकिन अगर आपको कभी अपने पुराने iPhone और iPad को रीस्टोर करने की जरूरत पड़ी, तो आप कुछ पुराने iOS वर्जन को दोबारा इंस्टॉल या डाउनग्रेड नहीं कर पाएंगे।

मैकरूमर्स की रिपोर्ट के अनुसार, Apple अब ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट के दौरान या फाइंडर (Finder) या iTunes के जरिए IPSW फाइलों का इस्तेमाल करके मैन्युअल रूप से इंस्टॉल करते समय इन पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन को वेरिफाई नहीं करेगा।

प्रभावित सॉफ्टवेयर वर्जन में iOS 6, iOS 7, iOS 8, iOS 9 और iOS 10 शामिल हैं। इससे किन आईफोन और आईपैड मॉडल्स पर असर पड़ेगा, नीचे देखें पूरी लिस्ट: - iPhone 4 : iOS 7.1.2

- iPhone 4S: iOS 6.1.3, iOS 8.4.1, iOS 9.3.5 and iOS 9.3.6

- iPhone 5 : iOS 8.4.1, iOS 10.3.3 and iOS 10.3.4

- iPhone 5c : iOS 10.3.3

- iPad 2 (Cellular models): iOS 6.1.3, iOS 8.4.1, iOS 9.3.5 and iOS 9.3.6

- iPad (3rd generation, Cellular): iOS 8.4.1, iOS 9.3.5 and iOS 9.3.6

- iPad (4th generation, Cellular): iOS 8.4.1, iOS 10.3.3 and iOS 10.3.4

- iPad mini (Cellular): iOS 8.4.1, iOS 9.3.5 and iOS 9.3.6

रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ सेल्युलर मॉडल ही प्रभावित हैं। वाई-फाई वाले आईपैड इसमें शामिल नहीं हैं क्योंकि उनमें सेल्युलर मॉडेम नहीं होता है।

अगर आपका पुराना iPhone या iPad अभी ठीक से काम कर रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका डिवाइस वैसे ही काम करता रहेगा। हालांकि, अगर किसी समस्या की वजह से आपको इसे कभी रीस्टोर करना पड़े या वही सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल करना पड़े, तो वह ऑप्शन अब उपलब्ध नहीं है।

इसका असर उन लोगों पर भी पड़ सकता है जो ऐप्स की टेस्टिंग, कम्पैटिबिलिटी चेक करने या पुराने सॉफ्टवेयर को सुरक्षित रखने के लिए पुराने ऐप्पल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। आईफोन बनाने वाली कंपनी आम तौर पर जरूरी सिक्योरिटी अपडेट जारी करने के कुछ समय बाद ही नए iOS वर्जन के लिए सॉफ्टवेयर साइन करना बंद कर देती है।