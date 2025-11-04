Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Apple releases iOS 26.1 coming with 9 new features Liquid Glass control How to install eligible users and what is new
करोड़ों iPhone यूजर्स के लिए खुशखबरी, आ गए 9 धमाकेदार फीचर्स, लॉकस्क्रीन से कैमरा तक सब बदलेगा

करोड़ों iPhone यूजर्स के लिए खुशखबरी, आ गए 9 धमाकेदार फीचर्स, लॉकस्क्रीन से कैमरा तक सब बदलेगा

संक्षेप: Apple ने iPhone के लिए iOS 26.1 अपडेट जारी किया है जिसमें Liquid Glass इंटरफेस कंट्रोल, Live Translate में नए भाषा विकल्प, Lock Screen Camera swipe बंद करने का विकल्प और अन्य 9 प्रमुख फ़ीचर्स शामिल हैं। जानें क्या है नया।

Tue, 4 Nov 2025 01:46 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size

₹119900

और जाने

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage

₹134999

और जाने

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage

₹149900

और जाने

Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

discount

14% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51499

₹59900

खरीदिये

अगर आप अपने iPhone का उपयोग करते हैं और सोच रहे हैं कि अगली अपडेट आपके डिवाइस को कितना बेहतर बना सकती है, तो आपके लिए खुशखबरी है। iOS 26.1 अपडेट आज उपलब्ध हो गया है, और इसमें ऐसे बदलाव शामिल हैं जिन्हें Apple ने पिछले लॉन्‍च के बाद तुरंत उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर किया है। इस अपडेट में खास तौर पर शामिल हैं: इंटरफेस का नया “Liquid Glass” सेटिंग जो अब ज्यादा कंट्रास्ट के साथ आता है, लॉक-स्क्रीन से कैमरा स्वाइप को बंद करने का विकल्प, Apple Music में नए स्वाइप जेस्चर्स, Live Translation में जापानी, कोरियन और इतालवी जैसी भाषाओं का सपोर्ट, और सुरक्षा-अपग्रेड्स जो बच्चों के खाते और वेबसाइट फिल्टर्स को बेहतर बनाते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size

₹119900

और जाने

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage

₹134999

और जाने

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage

₹149900

और जाने

Apple IPhone 17

Apple IPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹82900

और जाने

discount

14% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51499

₹59900

खरीदिये

यदि आपने अभी तक iOS 26 इंस्टॉल किया हुआ है और बैटरी या UI से संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, तो यह अपडेट आपके लिए सही वक्त पर है। इस लेख में हम जानेंगे उन 9 नए फीचर्स को जो आपके iPhone के अनुभव को बेहतर बना सकते हैं, साथ-ही-साथ अपडेट कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें।

ये भी पढ़ें:₹10000 से कम में खरीदें Motorola के 3 तगड़े फोन्स; पाएं 50MP कैमरा, 7000mAh बैटरी

iPhone यूजर्स को अपडेट के बाद मिलेंगे 9 नए अहम फीचर्स

1. Liquid Glass इंटरफेस टॉगल: iOS 26.1 में नया सेटिंग मिल रहा है जिससे यूज़र Lock Screen और नोटिफिकेशन-सेंटर में UI की पारदर्शिता को “Clear” या “Tinted” मोड में चुन सकते हैं। इससे छोटे टेक्स्ट या बैकग्राउंड में पढ़ने में बेहतर कंट्रास्ट मिलेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

15% OFF

Apple IPhone 16 Plus

Apple IPhone 16 Plus

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹76490

₹89900

खरीदिये

Apple IPhone 16 Pro

Apple IPhone 16 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹107900

खरीदिये

2. Lock Screen से Camera स्वाइप बंद करना: अब Settings > Camera > Lock Screen Swipe to Open Camera में जाकर इस जेस्चर को बंद किया जा सकता है, जिससे गलती से कैमरा खुलना और बैटरी ड्रेन होना कम होगा।

3. Apple Music में नए जेस्चर्स: म्यूज़िक ऐप में मिनी-प्लेयर से स्वाइप करके अगले या पिछले ट्रैक पर जाना आसान होगा। साथ-ही AutoMix सपोर्ट AirPlay के जरिए आता है।

4. Live Translation में नए भाषा विकल्प: AirPods के साथ लाइव ट्रांसलेशन, जापानी, कोरियन और इतालवी भाषा शामिल हो गई हैं, जिससे संवाद आसान होगा।

5. USB माइक्रोफोन गेन कंट्रोल & लोकल कैप्चर फाइल्स: यदि आप एक्सटर्नल USB माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग करते हैं, तो अब गेन लेवल एडजस्ट कर सकते हैं और रिकॉर्ड की गई फाइल्स को अपनी पसंद की लोकेशन में सेव कर सकते हैं।

6. मैनुअल वर्कआउट लॉगिंग: Fitness ऐप में अब बिना किसी उपकरण के भी मैनुअल वर्कआउट लॉग किया जा सकता है, यानी यदि Apple Watch नहीं है तो भी वर्कआउट दर्ज किया जा सकता है।

7. कम-बैंडविड्थ में बेहतर FaceTime ऑडियो: iOS 26.1 में FaceTime कॉल का ऑडियो क्वालिटी कम इंटरनेट स्पीड में भी सुधार गया है जिससे कॉलिंग अनुभव बेहतर होगा।

8. चाइल्ड अकाउंट्स के लिए सुरक्षा: अपग्रेड्स 13–17 वर्ष आयु के बच्चों के खाते में वायरसेफ्टी, वेबसाइट फिल्टर और कम्युनिकेशन सुरक्षा सुविधा डिफ़ॉल्ट चालू हो गई है।

9. सिक्योरिटी पैच और बैग-फिक्सेस: इस अपडेट में कई कर्नेल और OS-लेवल सुरक्षा खामियों को सुधारा गया है, जिससे iPhone का सिस्टम अब और ज़्यादा सुरक्षित माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें:ये हैं Jio के 5 बेस्ट प्लान, ₹150 से कम में 28 दिन मिलेगा डेटा, कॉल, SMS सब
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
IPhone Apple

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।