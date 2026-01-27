Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Apple quietly changed iPhone rolls out iOS 26.3 beta 3 update for iPhone users Here is what is new and how to install
Apple ने चुपचाप बदल दिया iPhone, नया iOS 26.3 Beta 3 अपडेट आया, नया iOS अपडेट देख आप भी चौंक जाएंगे

Apple ने चुपचाप बदल दिया iPhone, नया iOS 26.3 Beta 3 अपडेट आया, नया iOS अपडेट देख आप भी चौंक जाएंगे

संक्षेप:

Apple ने iPhone के लिए iOS 26.3 Beta 3 अपडेट जारी कर दिया है। नया अपडेट Android से iPhone ट्रांसफर को आसान बनाता है, बेहतर कस्टमाइजेशन ऑप्शन देता है और स्टेबिलिटी व बग फिक्स लाता है।

Jan 27, 2026 11:45 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

17% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹99000

₹119900

खरीदिये

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

Apple iPhone 16E

Apple iPhone 16E

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹59900

खरीदिये

Apple ने iPhone यूजर्स के लिए iOS 26.3 Beta 3 अपडेट जारी कर दिया है, जो फिलहाल डेवलपर और पब्लिक बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। इस बीटा अपडेट का मकसद मुख्य रूप से Android से iPhone स्विच करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है, ताकि डेटा, अकाउंट और यूजर प्रेफरेंस आसानी से ट्रांसफर हो सकें। iOS 26.3 Beta 3 सिर्फ इसी नए ट्रांज़िशन टूल तक सीमित नहीं है। इस अपडेट में कस्टमाइजेशन ऑप्शन में बदलाव भी शामिल हैं, जिनसे यूनिक वॉलपेपर और डिजाइन अनुभव मिलता है। खासकर Astronomy और Weather वॉलपेपर में छोटे-छोटे बदलाव देखे गए हैं, जो डिवाइस की पर्सनलाइज़ेशन को बेहतर बनाते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

17% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹99000

₹119900

खरीदिये

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹134900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

Apple iPhone 16E

Apple iPhone 16E

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹59900

खरीदिये

iOS 26.3 Beta 3 में क्या नया है?

1. Android → iPhone ट्रांसफर टूल

इस अपडेट का सबसे बड़ा फीचर Android से iPhone डेटा ट्रांसफर को आसान बनाना है। नया सेटअप फ्लो यूज़र्स को डेटा, अकाउंट और प्रेफरेंस को बिना जटिल प्रोसेस के एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने देता है, जिससे iPhone-स्विच करना आसान होता है।

2. कस्टमाइजेशन और वॉलपेपर बदलाव

iOS 26.3 Beta 3 में Astronomy और Weather वॉलपेपर में subtle बदलाव शामिल हैं, जिससे यूजर्स अधिक पर्सनलाइज़्ड अनुभव पा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:चोरी या खो गया है Aadhaar कार्ड? घबराएं नहीं! 5 मिनट में ऐसे पाएं वापस

3. बग फिक्स और स्टेबिलिटी सुधार

जैसा कि किसी भी बीटा अपडेट में उम्मीद की जाती है, iOS 26.3 Beta 3 में भी कई बग फिक्स और ऑप्टिमाइज़ेशन शामिल हैं, जिससे डिवाइस का परफ़ॉर्मेंस बेहतर और स्थिर होता है।

4. भविष्य के AI-पॉवर्ड अपडेट की तैयारी

अनुमान है कि iOS 26.4 में Apple Gemini-पॉवर्ड Siri अपडेट मिलेगा ताकि Siri और भी नेचुरल, स्मार्ट और कॉन्टेक्स्ट-अवेयर बन सके, और चैटGPT या Alexa जैसे AI असिस्टेंट्स के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

7% OFF

Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹64900

₹69900

खरीदिये

discount

6% OFF

Apple IPhone 16 Plus

Apple IPhone 16 Plus

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
flipkart-logo

₹74900

₹79900

खरीदिये

iOS 26.3 Beta 3 कैसे इंस्टॉल करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)

अगर आप डेवलपर या पब्लिक बीटा टेस्टिंग इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स से आप iOS 26.3 Beta 3 इंस्टॉल कर सकते हैं:

Step 1: Apple Beta Software Program या Apple Developer Program में साइन-इन करें।

Step 2: अपने iPhone को बीटा अपडेट के लिए रेज़िस्टर करें।

Step 3: बीटा प्रोफाइल डाउनलोड करें और Settings → General → Profile में इंस्टॉल करें।

Step 4: iPhone को रीस्टार्ट करें। Settings → General → Software Update में जाआएं।

Step 5: iOS 26.3 Beta 3 दिखेगा — अब Download & Install दबाएं।

ध्यान दें: Beta सॉफ़्टवेयर में कभी-कभी अस्थिरता हो सकती है, इसलिए इसे प्राइमरी डिवाइस पर इंस्टॉल करने से पहले बैकअप अवश्य लें।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! अब 28 जनवरी से Aadhaar में घर बैठे अपडेट करें पता, मोबाइल नंबर, नाम
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Apple Apple Iphone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।