Apple ने चुपचाप बदल दिया iPhone, नया iOS 26.3 Beta 3 अपडेट आया, नया iOS अपडेट देख आप भी चौंक जाएंगे

संक्षेप: Apple ने iPhone के लिए iOS 26.3 Beta 3 अपडेट जारी कर दिया है। नया अपडेट Android से iPhone ट्रांसफर को आसान बनाता है, बेहतर कस्टमाइजेशन ऑप्शन देता है और स्टेबिलिटी व बग फिक्स लाता है।

Jan 27, 2026 11:45 am IST

Apple ने iPhone यूजर्स के लिए iOS 26.3 Beta 3 अपडेट जारी कर दिया है, जो फिलहाल डेवलपर और पब्लिक बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। इस बीटा अपडेट का मकसद मुख्य रूप से Android से iPhone स्विच करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है, ताकि डेटा, अकाउंट और यूजर प्रेफरेंस आसानी से ट्रांसफर हो सकें। iOS 26.3 Beta 3 सिर्फ इसी नए ट्रांज़िशन टूल तक सीमित नहीं है। इस अपडेट में कस्टमाइजेशन ऑप्शन में बदलाव भी शामिल हैं, जिनसे यूनिक वॉलपेपर और डिजाइन अनुभव मिलता है। खासकर Astronomy और Weather वॉलपेपर में छोटे-छोटे बदलाव देखे गए हैं, जो डिवाइस की पर्सनलाइज़ेशन को बेहतर बनाते हैं।

iOS 26.3 Beta 3 में क्या नया है? 1. Android → iPhone ट्रांसफर टूल इस अपडेट का सबसे बड़ा फीचर Android से iPhone डेटा ट्रांसफर को आसान बनाना है। नया सेटअप फ्लो यूज़र्स को डेटा, अकाउंट और प्रेफरेंस को बिना जटिल प्रोसेस के एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने देता है, जिससे iPhone-स्विच करना आसान होता है।

2. कस्टमाइजेशन और वॉलपेपर बदलाव iOS 26.3 Beta 3 में Astronomy और Weather वॉलपेपर में subtle बदलाव शामिल हैं, जिससे यूजर्स अधिक पर्सनलाइज़्ड अनुभव पा सकते हैं।

3. बग फिक्स और स्टेबिलिटी सुधार जैसा कि किसी भी बीटा अपडेट में उम्मीद की जाती है, iOS 26.3 Beta 3 में भी कई बग फिक्स और ऑप्टिमाइज़ेशन शामिल हैं, जिससे डिवाइस का परफ़ॉर्मेंस बेहतर और स्थिर होता है।

4. भविष्य के AI-पॉवर्ड अपडेट की तैयारी अनुमान है कि iOS 26.4 में Apple Gemini-पॉवर्ड Siri अपडेट मिलेगा ताकि Siri और भी नेचुरल, स्मार्ट और कॉन्टेक्स्ट-अवेयर बन सके, और चैटGPT या Alexa जैसे AI असिस्टेंट्स के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके।

iOS 26.3 Beta 3 कैसे इंस्टॉल करें? (स्टेप-बाय-स्टेप) अगर आप डेवलपर या पब्लिक बीटा टेस्टिंग इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स से आप iOS 26.3 Beta 3 इंस्टॉल कर सकते हैं:

Step 1: Apple Beta Software Program या Apple Developer Program में साइन-इन करें।

Step 2: अपने iPhone को बीटा अपडेट के लिए रेज़िस्टर करें।

Step 3: बीटा प्रोफाइल डाउनलोड करें और Settings → General → Profile में इंस्टॉल करें।

Step 4: iPhone को रीस्टार्ट करें। Settings → General → Software Update में जाआएं।

Step 5: iOS 26.3 Beta 3 दिखेगा — अब Download & Install दबाएं।