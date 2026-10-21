ऐपल का ‘Pro and Tell’ इवेंट 28 अक्टूबर को, पहली बार टचस्क्रीन वाला MacBook Pro हो सकता है लॉन्च
ऐपल 28 अक्टूबर को ‘Pro and Tell’ इवेंट आयोजित करने जा रही है, जिसमें नए MacBook Pro, iMac और iPad mini पेश किए जा सकते हैं। नए MacBook Pro में टचस्क्रीन, OLED डिस्प्ले और अपग्रेडेड चिपसेट मिलने की उम्मीद है।
ऐपल ने अक्टूबर में अपने एक और प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट का ऐलान किया है। कंपनी 28 अक्टूबर, 2026 को ‘Pro and Tell’ नाम से एक खास इवेंट आयोजित करने जा रही है। इस इवेंट में नए MacBook Pro, अपडेटेड iMac और नए iPad mini समेत कई डिवाइस पेश किए जा सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा ऐपल के पहले टचस्क्रीन MacBook Pro को लेकर है, जिसमें OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी इन प्रोडक्ट्स के फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
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पहली बार टचस्क्रीन वाला MacBook ला सकती है कंपनी
ऐपल के अगले इवेंट का सबसे बड़ा हाइलाइट नया MacBook Pro हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी 14 इंच और 16 इंच स्क्रीन वाले नए मॉडल पेश कर सकती है। इनमें OLED डिस्प्ले के साथ टचस्क्रीन सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। ऐसा होने पर यूजर्स लैपटॉप की स्क्रीन को छूकर भी कई काम कर सकेंगे। अभी MacBook में मुख्य रूप से कीबोर्ड और ट्रैकपैड की मदद से काम किया जाता है।
OLED डिस्प्ले के चलते स्क्रीन पर बेहतर कलर्स, गहरे ब्लैक और बेहतर कॉन्ट्रास्ट मिल सकता है। नए मॉडल्स में पहले के मुकाबले पतला और हल्का डिजाइन भी देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स में डिस्प्ले के ऊपर Dynamic Island जैसे कटआउट और टच इनपुट को आसान बनाने के लिए macOS में कुछ बदलावों की भी चर्चा है। हालांकि, इन फीचर्स की पुष्टि लॉन्च के समय ही होगी।
नए चिपसेट वाले Mac और iMac भी हो सकते हैं लॉन्च
ऐपल इस इवेंट में नए MacBook Pro के अलावा M6 चिपसेट से लैस 14 इंच का MacBook Pro भी पेश कर सकती है। इसके साथ 24 इंच के अपडेटेड iMac की घोषणा होने की भी संभावना है। हालांकि, टचस्क्रीन वाले प्रीमियम MacBook Pro मॉडल्स में M5 Pro और M5 Max चिपसेट मिलने की अटकलें हैं। यानी कंपनी अलग-अलग जरूरतों और बजट वाले यूजर्स के लिए कई विकल्प पेश कर सकती है।
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नया iPad mini भी दे सकता है दस्तक
‘Pro and Tell’ इवेंट में नए iPad mini के लॉन्च की भी उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें OLED डिस्प्ले और नए प्रोसेसर समेत कई अपग्रेड मिल सकते हैं। हालांकि, इसके सटीक स्पेसिफिकेशंस और कीमत को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
कब और कैसे होगा इवेंट?
ऐपल का यह इवेंट 28 अक्टूबर को लॉस एंजिल्स में होगा। भारतीय समय के मुताबिक, इसकी शुरुआत रात करीब 10:30 बजे होने की उम्मीद है। यह कंपनी का ट्रेडिशनल लाइव कीनोट इवेंट नहीं होगा। इसके बजाय, ऐपल नए प्रोडक्ट्स की जानकारी प्रेस रिलीज के जरिए दे सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।