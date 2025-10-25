Apple फैन्स को लगेगा झटका, कैंसिल हो सकता है iPhone 19 का लॉन्च, सामने आई वजह

संक्षेप: रिसर्च फर्म Omdia के अनुसार, ऐप्पल 2027 में iPhone 19 ब्रांडिंग को पूरी तरह से छोड़कर सीधे iPhone 20 पर जा सकता है। इसका कारण यह है कि 2027 में आईफोन की 20th एनिवर्सरी होगी और ऐप्पल कथित तौर पर चाहता है कि यह उपलब्धि सीधे तौर पर नाम में प्रतिबिंबित हो।

अगर आप भी iPhone के फैन हैं तो यह खबर आपके लिए है। ऐप्पल हर साल नई आईफोन सीरीज लॉन्च करती है और फैन्स सबसे पहले आईफोन खरीदने के लिए घंटों कतार में खड़े रहने से भी पीछे नहीं हटते। हाल ही में भारत में iPhone 17 सीरीज की बिक्री शुरू हुई है और नए डिजाइन और फीचर्स की बदौलत यह काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हालांकि, ऐप्पल फिलहाल ऑरेंज आईफोन के पिंक हो जाने के कारण सुर्खियों में भी है। स्वाभाविक रूप से, अगली कतार में iPhone 18 सीरीज है, जिसके 2026 की शरद ऋतु में लॉन्च होने की उम्मीद है। लेकिन उसके बाद चीजें थोड़ी बदल सकती हैं। रिसर्च फर्म Omdia के अनुसार, ऐप्पल 2027 में "iPhone 19" ब्रांडिंग को पूरी तरह से छोड़कर सीधे iPhone 20 पर जा सकता है। इस पीछे क्या वजह हो सकती है, चलिए जानते हैं....

इस कारण से कैंसिल हो सकता है लॉन्च इसका कारण यह है कि 2027 में आईफोन की 20th एनिवर्सरी होगी और ऐप्पल कथित तौर पर चाहता है कि यह उपलब्धि सीधे तौर पर नाम में प्रतिबिंबित हो।

यह पहली बार नहीं है जब ऐप्पल ने अपने नामकरण की परंपरा से छेड़छाड़ की हो। 2017 में, कंपनी ने डिवाइस की दसवीं सालगिरह मनाने के लिए iPhone 9 को छोड़कर, iPhone 8 से सीधे iPhone X पर स्विच किया था। और कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी बीसवीं सालगिरह पर भी ऐसा कर सकती है।

ऐप्पल नए आईफोन पेश करने के तरीके में भी बदलाव कर रहा है ओमडिया के मुख्य शोधकर्ता हीओ मू-योल का कहना है कि ऐप्पल अगले कुछ सालों में नए आईफोन लॉन्च करने के तरीके में भी बड़े बदलावों की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल 2026 में स्टैंडर्ड आईफोन 18 मॉडल को छोड़कर, लंबे समय से चर्चा में रहे फोल्डेबल आईफोन के साथ, आईफोन 18 एयर और आईफोन 18 प्रो लॉन्च कर सकता है।

फिर, 2027 में, ऐप्पल द्वारा आईफोन 20 लाइनअप पेश किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, उस साल की पहली छमाही में, कंपनी "iPhone 18e" और "iPhone 18" लॉन्च कर सकती है।

इसके बाद साल के अंत में दूसरी लहर आएगी जिसमें आईफोन एयर, आईफोन 20 प्रो, आईफोन 20 प्रो मैक्स और दूसरी पीढ़ी का फोल्डेबल आईफोन शामिल हो सकता है।

यहां रिलीज टाइमलाइन और मॉडल दिए गए हैं: 2026: iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone Fold

H1 2027: iPhone 18e, iPhone 18