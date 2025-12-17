Apple का नया प्लान! अब इयरबड्स में मिलेगा AI का मजा, अगले साल बड़ा अपडेट
टेक कंपनी ऐपल अगले साल अपने Airpods मॉडल्स में ऐपल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स का सपोर्ट दे सकती है। इस तरह यूजर्स को कई फीचर्स वॉइस कमांड पर मिलने लगेंगे।
सम्बंधित सुझाव
7% OFF
Apple AirPods 4 Wireless Earbuds, Bluetooth Headphones, Personalised Spatial Audio, Sweat and Water Resistant, USB-C Charging Case, H2 Chip, Up to 30 Hours of Battery Life, Effortless Setup for iPhone
- Apple AirPods 4 Wireless Earbuds
- Bluetooth Headphones
- Personalised Spatial Audio
₹11999₹12900
खरीदिये
6% OFF
Apple AirPods 4 Wireless Earbuds, Bluetooth Headphones, with Active Noise Cancellation, Adaptive Audio, Transparency Mode, Personalised Spatial Audio, USB-C Charging Case, Wireless Charging, H2 Chip
- Apple AirPods 4 Wireless Earbuds
- Bluetooth Headphones
- with Active Noise Cancellation
₹16900₹17900
खरीदिये
72% OFF
boAt 2025 Launch Airdopes 219, 4Mics ENx, 40H Battery, Best in Segment for Calling, Stream Ad Free Music via App Support, Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Forest Sage)
- boAt 2025 Launch Airdopes 219
- 4Mics ENx
- 40H Battery
₹1099₹3990
खरीदिये
77% OFF
Boat Airdopes Joy, 35Hrs Battery, Fast Charge, IWP Tech, Low Latency, 2Mic ENx, Type-C Port, v5.3 Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic(Jet Black)
- Boat Airdopes Joy
- 35Hrs Battery
- Fast Charge
₹799₹3490
खरीदिये
कैलिफोर्निया की टेक कंपनी Apple अगले साल ऐपल इंटेलिजेंस को लेकर बड़ी प्लानिंग कर रही है और इसके पॉप्युलर AirPods में भी इन AI फीचर्स का इंटीग्रेशन देखने को मिल सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि यूजर्स को iPhone के बिना सीधे एयरपॉड्स में ही AI बेस्ड फीचर्स मिलने लगेंगे और वे वॉइस या टच कमांड्स के साथ इन्हें यूज कर पाएंगे।
सम्बंधित सुझाव
7% OFF
Apple AirPods 4 Wireless Earbuds, Bluetooth Headphones, Personalised Spatial Audio, Sweat and Water Resistant, USB-C Charging Case, H2 Chip, Up to 30 Hours of Battery Life, Effortless Setup for iPhone
- Apple AirPods 4 Wireless Earbuds
- Bluetooth Headphones
- Personalised Spatial Audio
₹11999₹12900
खरीदिये
6% OFF
Apple AirPods 4 Wireless Earbuds, Bluetooth Headphones, with Active Noise Cancellation, Adaptive Audio, Transparency Mode, Personalised Spatial Audio, USB-C Charging Case, Wireless Charging, H2 Chip
- Apple AirPods 4 Wireless Earbuds
- Bluetooth Headphones
- with Active Noise Cancellation
₹16900₹17900
खरीदिये
72% OFF
boAt 2025 Launch Airdopes 219, 4Mics ENx, 40H Battery, Best in Segment for Calling, Stream Ad Free Music via App Support, Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Forest Sage)
- boAt 2025 Launch Airdopes 219
- 4Mics ENx
- 40H Battery
₹1099₹3990
खरीदिये
77% OFF
Boat Airdopes Joy, 35Hrs Battery, Fast Charge, IWP Tech, Low Latency, 2Mic ENx, Type-C Port, v5.3 Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic(Jet Black)
- Boat Airdopes Joy
- 35Hrs Battery
- Fast Charge
₹799₹3490
खरीदिये
MacRumors की रिपोर्ट में एक लीक्ड कोड के हवाले से सामने आया है कि अर्ली iOS 26 बिल्ड में AirPods को मिल रहे फीचर्स की जानकारी का पता चला है। इन फीचर्स के साथ ऐपल इंटेलिजेंस का फायदा ब्रैंड के वियरेबल्स में मिलने लगेगा और इनकी लिस्ट में लाइव ट्रांसलेट वगैरह पहले ही शामिल हैं। यूजर्स के लिए बाद में इन फीचर्स को एक्सपैंड किया जाएगा।
AirPods में मिल सकते हैं ये कमाल फीचर्स
ऐपल वियरेबल्स में जो फीचर्स मिलेंगे उनमें Visual Look Up, Contextual Reminders और ConversationBreakthroughVQA शामिल हो सकता है। Visual Look Up फीचर फिलहाल iPhone के कैमरा और Photos ऐप के जरिए काम करता है, जो किसी ऑब्जेक्ट, जगह या लैंडमार्क की पहचान कर जानकारी देता है। कोड से इशारा मिलता है कि AirPods भी इस फीचर को सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं।
सम्बंधित सुझाव
80% OFF
boAt Airdopes 141 Gen 2 (2025), 4 Mics ENx Tech, 48 Hrs Playback, Free Music Streaming, Fast Charge, Low Latency, IPX4, v5.4 Bluetooth Earbuds, TWS Ear Buds Wireless Earphones with mic (Orange)
- boAt Airdopes 141 Gen 2 (2025)
- 4 Mics ENx Tech
- 48 Hrs Playback
₹799₹3990
खरीदिये
20% OFF
OnePlus Nord Buds 3r TWS Earbuds up to 54 Hours Playback, 2-mic Clear Calls, 3D Spatial Audio, AI Translation, 12.4mm Drivers, Dual-Device Connectivity, 47ms Low Latency - Aura Blue
- OnePlus Nord Buds 3r TWS Earbuds up to 54 Hours Playback
- 2-mic Clear Calls
- 3D Spatial Audio
₹1599₹1999
खरीदिये
Apple AirPods Pro 3 Wireless Earbuds, Active Noise Cancellation, Live Translation, Heart Rate Sensing, Bluetooth Headphones, Spatial Audio, High-Fidelity Sound, USB-C Charging
- Apple AirPods Pro 3 Wireless Earbuds
- Active Noise Cancellation
- Live Translation
₹25900
खरीदिये
10% OFF
Shivam markiting Compatible with AirPods Pro 3 Wireless Earbuds, Active Noise Cancellation, Live Translation, Heart Rate Sensing, Bluetooth, Spatial Audio, High-Fidelity Sound, USB-C Charging
- Shivam markiting Compatible with AirPods Pro 3 Wireless Earbuds
- Active Noise Cancellation
- Live Translation
₹899₹999
खरीदिये
28% OFF
Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-White
- Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic
- Up to 50Hrs Battery
- Quick Charge
₹4290₹5990
खरीदिये
33% OFF
Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic, Up to 50Hrs Battery, Quick Charge, DSEE Upscale, Multipoint Connectivity, Voice Assistant, Customized EQ-Blue
- Sony WH-CH520 Wireless Bluetooth Headphones On Ear with Mic
- Up to 50Hrs Battery
- Quick Charge
₹3990₹5990
खरीदिये
82% OFF
boAt Rockerz 558 Bluetooth Wireless Over Ear Headphones with Mic Upto 20 Hours Playback, 50MM Drivers, Soft Padded Ear Cushions and Physical Noise Isolation(Army Green)
- boAt Rockerz 558 Bluetooth Wireless Over Ear Headphones with Mic Upto 20 Hours Playback
- 50MM Drivers
- Soft Padded Ear Cushions and Physical Noise Isolation(Army Green)
₹899₹4999
खरीदिये
57% OFF
boAt 2025 Launch Rockerz 411, 40Ms Low Latency, 40Hrs Battery, 40Mm Drivers, ENx Tech, Stream Ad Free Music via App Support, Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (Active Black)
- boAt 2025 Launch Rockerz 411
- 40Ms Low Latency
- 40Hrs Battery
₹1299₹2999
खरीदिये
73% OFF
pTron Studio Pro w/ 65Hrs Playtime, Wireless Over Ear Headphones w/HD Mic & AI-ENC, Low-Latency Game & Music, 40mm Drivers, BT5.4, Dual Device Pairing, Voice Assist. & Type-C Fast Charging(Jet Black)
- pTron Studio Pro w/ 65Hrs Playtime
- Wireless Over Ear Headphones w/HD Mic & AI-ENC
- Low-Latency Game & Music
₹699₹2599
खरीदिये
53% OFF
boAt Rockerz 480, RGB LEDs,6 Light Modes, 40mm Drivers,Beast Mode, 60H Battery, ENx Tech, Stream Ad Free Music via App Support, Bluetooth Headphones, Wireless Over Ear Headphone with Mic (White Sabre)
- boAt Rockerz 480
- RGB LEDs
- 6 Light Modes
₹1799₹3790
खरीदिये
48% OFF
JBL Tune 510BT, On Ear Wireless Headphones with Mic, up to 40 Hours Playtime, Pure Bass, Quick Charging, Dual Pairing, Bluetooth 5.0 & Voice Assistant Support for Mobile Phones (Black)
- JBL Tune 510BT
- On Ear Wireless Headphones with Mic
- up to 40 Hours Playtime
₹2299₹4449
खरीदिये
42% OFF
Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic, Adaptive Sound Control, Quick Charge, Up to 35Hrs Battery, Customized EQ- Black
- Sony WH-CH720N Active Noise Cancellation Wireless Bluetooth Over Ear Headphones with Mic
- Adaptive Sound Control
- Quick Charge
₹8700₹14990
खरीदिये
74% OFF
boAt Rockerz 650 Pro (2025 Launch),Touch/Swipe Controls,Dolby Audio,80Hrs Battery,2Mics Enx,Fast Charge,App Support,Dual Pair,Bluetooth Over Ear Headphones,Wireless Headphone with Mic (Starry Night)
- boAt Rockerz 650 Pro (2025 Launch)
- Touch/Swipe Controls
- Dolby Audio
₹2299₹8990
खरीदिये
67% OFF
Boult GOBOULT (Formerly Newly Launched Soniq Over Ear Bluetooth Headphones with 70H Playtime, 40mm Bass Drivers, Zen™ ENC Mic, Type-C Fast Charging, Dual Pairing, AUX, Wireless Headphones (Black)
- Boult GOBOULT (Formerly Newly Launched Soniq Over Ear Bluetooth Headphones with 70H Playtime
- 40mm Bass Drivers
- Zen™ ENC Mic
₹1999₹5999
खरीदिये
हालांकि, यह साफ नहीं है कि यह सुविधा iPhone पर बेस्ड रहेगी या फिर Apple आने वाले दिनों में AirPods में कैमरा जैसे हार्डवेयर अपग्रेड के बारे में भी सोच रहा है। रिपोर्ट में Contextual Reminders फीचर का भी जिक्र है, जो AI की मदद से यूजर की लोकेशन और मौजूदा स्थिति को समझकर रिमाइंडर देगा। उदाहरण के तौर पर, यूजर कह सकता है कि जब मैं दुकान पर पहुंचूं तो ब्रेड खरीदने की याद दिलाना या जिम में होने पर पानी पीने का रिमाइंडर देना।
बता दें, AirPods में ऐपल इंटेलिजेंस फीचर्स अगले साल आ सकते हैं। देखना होगा कि ये फीचर्स लेटेस्ट मॉडल्स का हिस्सा बनते हैं या फिर पुराने AirPods को भी इसका फायदा मिलेगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।