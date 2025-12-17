Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Apple may offer apple intelligence features in Airpods next year suggests new leak
Apple का नया प्लान! अब इयरबड्स में मिलेगा AI का मजा, अगले साल बड़ा अपडेट

Apple का नया प्लान! अब इयरबड्स में मिलेगा AI का मजा, अगले साल बड़ा अपडेट

संक्षेप:

टेक कंपनी ऐपल अगले साल अपने Airpods मॉडल्स में ऐपल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स का सपोर्ट दे सकती है। इस तरह यूजर्स को कई फीचर्स वॉइस कमांड पर मिलने लगेंगे। 

Dec 17, 2025 01:33 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
कैलिफोर्निया की टेक कंपनी Apple अगले साल ऐपल इंटेलिजेंस को लेकर बड़ी प्लानिंग कर रही है और इसके पॉप्युलर AirPods में भी इन AI फीचर्स का इंटीग्रेशन देखने को मिल सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि यूजर्स को iPhone के बिना सीधे एयरपॉड्स में ही AI बेस्ड फीचर्स मिलने लगेंगे और वे वॉइस या टच कमांड्स के साथ इन्हें यूज कर पाएंगे।

MacRumors की रिपोर्ट में एक लीक्ड कोड के हवाले से सामने आया है कि अर्ली iOS 26 बिल्ड में AirPods को मिल रहे फीचर्स की जानकारी का पता चला है। इन फीचर्स के साथ ऐपल इंटेलिजेंस का फायदा ब्रैंड के वियरेबल्स में मिलने लगेगा और इनकी लिस्ट में लाइव ट्रांसलेट वगैरह पहले ही शामिल हैं। यूजर्स के लिए बाद में इन फीचर्स को एक्सपैंड किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में साल 2025 के बेस्ट स्मार्टफोन! लिस्ट में Samsung, Motorola सब

AirPods में मिल सकते हैं ये कमाल फीचर्स

ऐपल वियरेबल्स में जो फीचर्स मिलेंगे उनमें Visual Look Up, Contextual Reminders और ConversationBreakthroughVQA शामिल हो सकता है। Visual Look Up फीचर फिलहाल iPhone के कैमरा और Photos ऐप के जरिए काम करता है, जो किसी ऑब्जेक्ट, जगह या लैंडमार्क की पहचान कर जानकारी देता है। कोड से इशारा मिलता है कि AirPods भी इस फीचर को सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं।

हालांकि, यह साफ नहीं है कि यह सुविधा iPhone पर बेस्ड रहेगी या फिर Apple आने वाले दिनों में AirPods में कैमरा जैसे हार्डवेयर अपग्रेड के बारे में भी सोच रहा है। रिपोर्ट में Contextual Reminders फीचर का भी जिक्र है, जो AI की मदद से यूजर की लोकेशन और मौजूदा स्थिति को समझकर रिमाइंडर देगा। उदाहरण के तौर पर, यूजर कह सकता है कि जब मैं दुकान पर पहुंचूं तो ब्रेड खरीदने की याद दिलाना या जिम में होने पर पानी पीने का रिमाइंडर देना।

ये भी पढ़ें:साल 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ये ऐप्स, Apple ने कर दिया खुलासा

बता दें, AirPods में ऐपल इंटेलिजेंस फीचर्स अगले साल आ सकते हैं। देखना होगा कि ये फीचर्स लेटेस्ट मॉडल्स का हिस्सा बनते हैं या फिर पुराने AirPods को भी इसका फायदा मिलेगा।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Apple Apple Iphone Smartphone अन्य..

