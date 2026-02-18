Apple लाएगा ये तीन गजब के AI डिवाइस, इसमें कैमरे वाले AirPods और पेंडेंट भी
Apple तेजी से तीन नए AI-पावर्ड वियरेबल डिवाइस डेवलप कर रहा है, जिसमें स्मार्ट ग्लास, एक कैमरा वाला पेंडेंट, और बिल्ट-इन कैमरा वाले अपग्रेडेड AirPods शामिल हैं। कहा जा रहा है कि ये डिवाइस एक नए और अपग्रेडेड सिरी से लैस होंगे।
Apple अपनी प्रोडक्ट लाइनअप में अब कुछ इनोवेटिव डिवाइस जोड़ने की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि 2026 ऐप्पल के लिए खास होगा, जिसमें कंपनी कुछ नए इनोवेशन ला सकती है। ब्लूमबर्ग के लिए मार्क गुरमन की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, ऐप्पल तेजी से तीन नए AI-पावर्ड वियरेबल डिवाइस डेवलप कर रहा है, जिसमें स्मार्ट ग्लास, एक कैमरा वाला पेंडेंट, और बिल्ट-इन कैमरा वाले अपग्रेडेड AirPods शामिल हैं। कहा जा रहा है कि ये डिवाइस एक नए और अपग्रेडेड सिरी से लैस होंगे, जो Gemini और ChatGPT के AI-पावर्ड वॉयस असिस्टेंट जैसी स्मार्ट कैपेबिलिटीज से लैस हो सकते हैं।
अगर ऐप्पल के स्मार्ट वियरेबल्स के बारे में रिपोर्ट सच में सही निकलती हैं, तो यह iPhone के अलावा AI-ड्रिवन हार्डवेयर में ऐप्पल का अब तक का सबसे एग्रेसिव कदम होगा। आइए एक नजर डालते हैं कि क्या उम्मीद है।
सिरी के साथ स्मार्ट चश्मा
गुरमन की रिपोर्ट के मुताबिक, डेवलपमेंट में सबसे दिलचस्प प्रोडक्ट ऐप्पल के स्मार्ट ग्लास लग रहे हैं। कुछ साल पहले ऐप्पल द्वारा लाए गए हाई-एंड विजन प्रओ हेडसेट के उलट, ये स्मार्ट ग्लास हल्के हैं और रोजाना इस्तेमाल के लिए डिजाइन किए गए हैं, ठीक मेटा के रेबैन या ओकले स्मार्ट ग्लास की तरह। ऐप्पल के स्मार्ट वियरेबल्स के पीछे खास आइडिया कैमरों को AI के साथ जोड़ना बताया जा रहा है ताकि डिवाइस वही "देख" सके जो आप देखते हैं और समझदारी से जवाब दे सके।
इसमें ऐप्पल के असिस्टेंट सिरी का सपोर्ट मिलेगा। कैमरों के जरिए विजुअल अवेयरनेस जोड़कर, ऐप्पल सिरी को और ज्यादा कॉन्टेक्स्ट वाला बना सकता है। उदाहरण के लिए, चश्मा चीजों को पहचान सकता है, आपके आस-पास की जानकारी दे सकता है, या नेविगेशन में मदद कर सकता है, और यह सब यूजर को पूरी तरह से हैंड्स-फ्री रखते हुए कर सकता है।
कैमरे वाले AirPods
रिपोर्ट के मुताबिक, ऐप्पल एक और हैरान करने वाला डिवाइस प्लान कर रहा है, वह है कैमरे वाले नए एयरपॉड्स। हालांकि यह पहली बार में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मकसद भी ऐसा ही लगता है, AI विजुअल कॉन्टेक्स्ट देना।
ये कैमरे जरूरी नहीं कि स्मार्टफोन की तरह ट्रेडिशनल फोटो लेने के लिए हों। इसके बजाय, ये AI को आपके आस-पास के माहौल को समझने में मदद कर सकते हैं।
वायरलेस ईयरबड्स मार्केट में ऐप्पल का लंबे समय से दबदबा रहा है, और AI-एन्हांस्ड कैपेबिलिटीज जोड़ना एयरपॉड्स को सिर्फ ऑडियो से आगे ले जाने का एक तरीका हो सकता है। अगर इसे अच्छे से किया जाए, तो यह सच में उन्हें सिर्फ सुनने की एक्सेसरी के बजाय एक ज्यादा इमर्सिव वियरेबल डिवाइस बना सकता है।
एक AI पावर्ड कैमरा पेंडेंट
तीसरा AI-पावर्ड डिवाइस जो कथित तौर पर बन रहा है, वह एक छोटा कैमरा वाला पेंडेंट है। डिटेल्स अभी भी कम हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट AI असिस्टेंट के इर्द-गिर्द घूमता हुआ लगता है। गले में पहनने वाला यह डिवाइस कथित तौर पर विजुअल इनपुट कैप्चर कर सकता है और रियल-टाइम मदद के लिए इसे ऐप्पल के AI सिस्टम में फीड कर सकता है।
अब, पिछले कुछ सालों में, जब कंपनियां AI को जोर-शोर से आगे बढ़ा रही हैं, तो ऐप्पल थोड़ा पीछे लगता है। अब Apple Intelligence के आने के बाद भी, मेटा जैसी कॉम्पिटिटर और OpenAI जैसी AI कंपनियों ने AI-पावर्ड वियरेबल्स पर खुलकर बात की है, जबकि ऐप्पल ज्यादातर चुप रहा है।
लेकिन, इन नए डेवलपमेंट के साथ, ऐसा लगता है कि ऐप्पल आखिरकार इस रेस में और ज्यादा तेजी से शामिल हो रहा है, और डिवाइस में कैमरे लगाकर और उन्हें सिरी से करीब से जोड़कर कॉन्टेक्स्ट-अवेयर AI ला रहा है।
हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ऐप्पल ने न अभी तक इनमें से किसी प्रोडक्ट को ऑफिशियली कंफर्म किया है और न ही इनके बारे में कोई ऑफिशियल लॉन्च टाइमलाइन बताई है। लेकिन अगर रिपोर्ट सही साबित होती हैं, तो ऐप्पल का अगला बड़ा AI इनोवेशन जल्द ही आ सकता है, शायद इसी साल कभी भी, क्योंकि कंपनी 50 साल पूरे कर रही है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
