सस्ता MacBook बना रहा ऐप्पल, इसमें 13.6 इंच स्क्रीन, आईफोन का प्रोसेसर, इतनी होगी कीमत
संक्षेप: Apple Low-Cost MacBook: ऐप्पल अपने हाई-एंड प्रोडक्ट्स के लिए दुनियाभर में पॉपुलर है और हर साल कई नए मॉडल्स पेश करता है। अब, कंपनी कथित तौर पर स्टूडेंट्स, आम यूजर्स और छोटे-बिजनेस के लिए एक सस्ते MacBook पर काम कर रहा है।
सम्बंधित सुझाव
9% OFF
Apple 2024 MacBook Pro Laptop with M4 Max chip with 14‑core CPU and 32‑core GPU: Built for Apple Intelligence, (14.2″) Liquid Retina XDR Display, 36GB Unified Memory, 1TB SSD Storage; Space Black
- Apple 2024 MacBook Pro Laptop with M4 Max chip with 14‑core CPU and 32‑core GPU: Built for Apple Intelligence
- (14.2″) Liquid Retina XDR Display
- 36GB Unified Memory
₹289990₹319900
खरीदिये
4% OFF
Apple 2024 MacBook Pro Laptop with M4 Pro chip with 14‑core CPU and 20‑core GPU: Built for Apple Intelligence, (16.2″) Liquid Retina XDR Display, 24GB Unified Memory, 512GB SSD Storage; Space Black
- Apple 2024 MacBook Pro Laptop with M4 Pro chip with 14‑core CPU and 20‑core GPU: Built for Apple Intelligence
- (16.2″) Liquid Retina XDR Display
- 24GB Unified Memory
₹239990₹249900
खरीदिये
5% OFF
Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Midnight
- Apple 2025 MacBook Air (13-inch
- Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU
- 16GB Unified Memory
₹94990₹99900
खरीदिये
4% OFF
Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Sky Blue
- Apple 2025 MacBook Air (15-inch
- Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
- 16GB Unified Memory
₹119490₹124900
खरीदिये
Apple Low-Cost MacBook: ऐप्पल अपने हाई-एंड प्रोडक्ट्स के लिए दुनियाभर में पॉपुलर है और हर साल कई नए मॉडल्स पेश करता है। अब, कंपनी कथित तौर पर स्टूडेंट्स, आम यूजर्स और छोटे-बिजनेस के लिए एक सस्ते MacBook पर काम कर रहा है। इस अपकमिंग डिवाइस का सीधा मुकाबला Chromebook और शुरुआती स्तर के Windows लैपटॉप से होने की उम्मीद है। Apple इस कम कीमत वाले लैपटॉप मॉडल में छोटी एलसीडी स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें iPhones जैसा प्रोसेसर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस अपकमिंग डिवाइस की स्क्रीन MacBook Air के 13.6 इंच डिस्प्ले से छोटी हो सकती है।
सम्बंधित सुझाव
9% OFF
Apple 2024 MacBook Pro Laptop with M4 Max chip with 14‑core CPU and 32‑core GPU: Built for Apple Intelligence, (14.2″) Liquid Retina XDR Display, 36GB Unified Memory, 1TB SSD Storage; Space Black
- Apple 2024 MacBook Pro Laptop with M4 Max chip with 14‑core CPU and 32‑core GPU: Built for Apple Intelligence
- (14.2″) Liquid Retina XDR Display
- 36GB Unified Memory
₹289990₹319900
खरीदिये
4% OFF
Apple 2024 MacBook Pro Laptop with M4 Pro chip with 14‑core CPU and 20‑core GPU: Built for Apple Intelligence, (16.2″) Liquid Retina XDR Display, 24GB Unified Memory, 512GB SSD Storage; Space Black
- Apple 2024 MacBook Pro Laptop with M4 Pro chip with 14‑core CPU and 20‑core GPU: Built for Apple Intelligence
- (16.2″) Liquid Retina XDR Display
- 24GB Unified Memory
₹239990₹249900
खरीदिये
5% OFF
Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Midnight
- Apple 2025 MacBook Air (13-inch
- Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU
- 16GB Unified Memory
₹94990₹99900
खरीदिये
4% OFF
Apple 2025 MacBook Air (15-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Sky Blue
- Apple 2025 MacBook Air (15-inch
- Apple M4 chip with 10-core CPU and 10-core GPU
- 16GB Unified Memory
₹119490₹124900
खरीदिये
कम कीमत वाले लैपटॉप सेगमेंट में एंट्री करेगा ऐप्पल
इस मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से, ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ऐप्पल पहली बार बजट मैक के साथ कम कीमत वाले लैपटॉप सेगमेंट में एंट्री करने की तैयारी कर रहा है। J700 कोड नाम वाला यह नया डिवाइस कथित तौर पर ऐप्पल में टेस्टिंग फेज में है और विदेशी सप्लायर्स के साथ प्रोडक्शन के शुरुआती दौर में है।
सस्ते मैकबुक की कीमत और लॉन्च डिटेल (संभावित)
ऐप्पल कथित तौर पर 2026 की पहली छमाही में किफायती मैक मॉडल लॉन्च करेगा। छात्रों, व्यवसायों और कैजुअल यूजर्स और संभावित आईपैड खरीदारों के लिए डिजाइन किए गए अपकमिंग डिवाइस की कीमत संभवतः 1000 डॉलर (यानी लगभग 88,000 रुपये) से कम होगी।
iPhone प्रोसेसर पर चलेगा
कथित तौर पर, इस डिवाइस में छोटे-छोटे कंपोनेंट्स लगे होंगे, जिनमें एक लोअर-एंड एलसीडी स्क्रीन भी शामिल है, जिसकी 13.6 इंच के मैकबुक एयर से भी छोटी होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि यह एम-सीरीज चिप के बजाय iPhone प्रोसेसर पर चलेगा। अगर यह सच साबित होता है, तो यह पहली बार होगा जब ऐप्पल किसी स्मार्टफोन चिप का इस्तेमाल मैकबुक में करेगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंटरनल टेस्टिंग से पता चलता है कि आईफोन चिप हाल के मैकबुक में मौजूद M1 चिप से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है।
सम्बंधित सुझाव
5% OFF
Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Sky Blue
- Apple 2025 MacBook Air (13-inch
- Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU
- 16GB Unified Memory
₹94990₹99900
खरीदिये
3% OFF
Apple 2024 MacBook Pro Laptop with M4 Pro chip with 14‑core CPU and 20‑core GPU: Built for Apple Intelligence, (16.2″) Liquid Retina XDR Display, 48GB Unified Memory, 512GB SSD Storage; Silver
- Apple 2024 MacBook Pro Laptop with M4 Pro chip with 14‑core CPU and 20‑core GPU: Built for Apple Intelligence
- (16.2″) Liquid Retina XDR Display
- 48GB Unified Memory
₹279990₹289900
खरीदिये
15% OFF
Apple 2024 MacBook Air 15″ Laptop with M3 chip: 38.91 cm (15.3″) Liquid Retina Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, Backlit Keyboard, 1080p FaceTime HD Camera, Touch ID- Silver
- Apple 2024 MacBook Air 15″ Laptop with M3 chip: 38.91 cm (15.3″) Liquid Retina Display
- 16GB Unified Memory
- 512GB SSD Storage
₹147990₹174900
खरीदिये
4% OFF
Apple 2024 MacBook Air 15″ Laptop with M3 chip: 38.91 cm (15.3″) Liquid Retina Display, 24GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, Backlit Keyboard, 1080p FaceTime HD Camera, Touch ID- Midnight
- Apple 2024 MacBook Air 15″ Laptop with M3 chip: 38.91 cm (15.3″) Liquid Retina Display
- 24GB Unified Memory
- 512GB SSD Storage
₹167990₹174900
खरीदिये
3% OFF
Apple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip, 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence, 35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display, 24GB Unified Memory, 1TB SSD Storage; Space Black
- Apple 2025 MacBook Pro Laptop with M5 chip
- 10‑core CPU and 10‑core GPU: Built for Apple Intelligence
- 35.97 cm (14.2″) Liquid Retina XDR Display
₹202990₹209900
खरीदिये
क्रोमबुक से होगा मुकाबला
कम कीमत वाला लैपटॉप पेश करने से ऐप्पल को क्रोमबुक और मध्यम श्रेणी के विंडोज लैपटॉप से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिल सकती है। गूगल के क्रोम ओएस पर चलने वाले क्रोमबुक मॉडल बाजार में, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, काफी लोकप्रिय हो रहे हैं।
फिलहाल, M4-पावर्ड मैकबुक एयर, जिसकी कीमत $999 (करीब 88,000 रुपये) है, ऐप्पल का सबसे किफायती मैकबुक है। यह एजुकेशनल ग्राहकों के लिए $899 (करीब 79,700 रुपये) की रियायती दर पर उपलब्ध है। वहीं, हाई-एंड क्रोमबुक की कीमत लगभग $600 (करीब 53,000 रुपये) है।
नए मैकबुक की कीमत भी लगभग इसी रेंज में होगी, लेकिन उम्मीद है कि इसमें बेहतर बैटरी लाइफ, मैकओएस सॉफ्टवेयर के साथ बेहतर फलेक्सिबिलिटी और एक इंटीग्रेटेड कीबोर्ड होगा, जो छात्रों और उन लोगों को प्रभावित करेगा, जिन्हें ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंटेशन और हल्के मीडिया एडिटिंग जैसे बेसिक कामों के लिए डिवाइस की आवश्यकता होती है।
(कवर फोटो क्रेडिट - cnet)
लेखक के बारे मेंArpit Soni
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।