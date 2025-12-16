Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़apple may launch foldable iphone next year suggests new leak
मुड़ने वाले iPhone का इंतजार खत्म! अगले साल हो सकता है लॉन्च, छुपा होगा कैमरा

मुड़ने वाले iPhone का इंतजार खत्म! अगले साल हो सकता है लॉन्च, छुपा होगा कैमरा

संक्षेप:

ऐपल की ओर से अगले साल फोल्डेबल आईफोन मॉडल लॉन्च किया जा सकता है और इससे जुड़े नए संकेत मिले हैं। फोल्डेबल डिवाइस में हिडेन कैमरा दिया जाएगा। 

Dec 16, 2025 04:35 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

6% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹112900

₹119900

खरीदिये

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹154900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

discount

14% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51499

₹59900

खरीदिये

फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के सेगमेंट में कैलिफोर्निया की टेक कंपनी Apple ने अब तक कदम नहीं रखा है और वह काफी लेट है। लंबे वक्त से ऐपल फैन्स इंतजार कर रहे हैं कि मुड़ने वाला iPhone मार्केट हिस्सा कब बनेंगे और अब इससे जुड़े संकेत मिले हैं। चाइनीज टिप्सटर डिजिटल चैट स्टेशन के मुताबिक, ऐपल का पहला फोल्डेबल आईफोन अगले साल 2026 में लॉन्च हो सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

6% OFF

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

  • checkSpace Black
  • check256GB/512GB/1TB Storage
  • check6.5 inch Display Size
amazon-logo

₹112900

₹119900

खरीदिये

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹154900

खरीदिये

Apple IPhone 17 Pro Max

Apple IPhone 17 Pro Max

  • checkSilver
  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB/2TB Storage
amazon-logo

₹149900

खरीदिये

discount

14% OFF

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

Apple iPhone 16E (iPhone SE 4)

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹51499

₹59900

खरीदिये

लीक्स की मानें तो डिवाइस का फोकस पूरी तरह डिजाइन पर रहेगा और फोल्डेबल डिवाइस पतला होगा। मजबूत बिल्ड क्वॉलिटी और बड़े डिस्प्ले के अलावा यूजर्स को इसमें स्मूद इंटरफेस और फीचर्स मिल सकते हैं। कंपनी के सिग्नेचर फीचर्स और ऐप्स के अलावा इस फोन में हिडेन कैमरा दिया जाएगा। डिवाइस बुक स्टाइल में फोल्ड होगा और ओपेन करने पर यूजर्स को iPad जैसा डिस्प्ले मिलेगा।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में साल 2025 के बेस्ट स्मार्टफोन! लिस्ट में Samsung, Motorola सब

फोल्डेबल आईफोन हल्का रखने की कोशिश

संकेत मिले हैं कि ऐपल की कोशिश नए फोल्डेबल आईफोन को पतला बनाने की होगी, जिससे इसे फोल्ड करने पर भी स्टैंडर्ड आईफोन मॉडल्स की तरह यूज करना आसान हो। इसके साथ ही कंपनी मुड़ने वाले आईफोन को हल्का रखना चाहती है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी में इसे यूज करने का एक्सपीरियंस अच्छा रहे।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Apple iPhone 16

Apple iPhone 16

  • checkBlack
  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage
amazon-logo

₹69900

खरीदिये

Apple IPhone 16 Pro

Apple IPhone 16 Pro

  • checkBlack Titanium
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹109900

खरीदिये

ऐपल की ओर से किए जा रहे सबसे बड़े बदलावों में से TouchID की वापसी एक हो सकती है। लीक में कहा गया है कि इस मुड़ने वाले आईफोन में ऐपल FaceID के बजाय साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दे सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि FaceID के लिए यूज होने वाला हार्डवेयर फोन में ज्यादा जगह लेता है और इसके साथ फोन को पतला बना पाना शायद आसान नहीं होगा।

ये भी पढ़ें:साल 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ये ऐप्स, Apple ने कर दिया खुलासा

बता दें, ऐपल फोल्डेबल फोन का हिंज मैकेनिज्म भी मजबूत रखने पर काम करेगा। साथ ही क्रीज-फ्री फोल्डेबल डिस्प्ले पर ब्रैंड का फोकस होगा। फिलहाल कंपनी ने कुछ भी कन्फर्म नहीं किया है और सामने आ रही जानकारी सिर्फ लीक्स और अफवाहें हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Apple Iphone IPhone Apple अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।