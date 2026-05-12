iPhone Ultra के नाम से आ सकता है मुड़ने वाला आईफोन, पासपोर्ट जैसा होगा साइज, होश उड़ा देगी कीमत

एक नए लीक से पता चला है कि ऐप्पल अपने फोल्डेबल फोन को कोई दूसरा नाम दे सकता है। हो सकता है कि ऐप्पल इसे 'iPhone Ultra' नाम दे। कहा जा रहा है कि यह काफी कॉम्पैक्ट होगा और पासपोर्ट जैसे साइज में आएगा। कितनी होगी इसकी कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए बताते हैं

Apple फैन्स नए iPhones के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नए आईफोन सितंबर में लॉन्च होंगे। हालांकि, सितंबर का महीना आने में अभी काफी समय है। यह वह महीना है जब नए iPhone, जिनमें iPhone Fold या iPhone 18 सीरीज शामिल हैं, लॉन्च होंगे। फोल्डेबल iPhone की बात करें, तो सबसे पहले इसके नाम पर चर्चा करते हैं। हमें अभी यह नहीं पता कि इसे क्या नाम दिया जाएगा। इंटरनेट पर कई नामों की चर्चा चल रही है, जिनमें सबसे ज्यादा संभावना 'iPhone Fold' नाम की है। लेकिन अब एक नए लीक से पता चला है कि ऐप्पल अपने फोल्डेबल फोन को कोई दूसरा नाम दे सकता है। हो सकता है कि ऐप्पल इसे 'iPhone Ultra' नाम दे। कहा जा रहा है कि यह काफी कॉम्पैक्ट होगा और पासपोर्ट जैसे साइज में आएगा।

खैर, चाहे Fold हो या Ultra, फोल्डेबल आईफोन शायद दो कलर्स में आएगा। यह जानकारी मैकवर्ल्ड से मिली है, जो एक ऐसी वेबसाइट है जो ऐप्पल से जुड़ी हर चीज पर बारीकी से नजर रखती है। सितंबर आते-आते, हम iPhone Ultra को दो कलर्स - सिल्वर व्हाइट और डीप इंडिगो में देख सकते हैं।

इन सब बातों का मतलब यह है कि असल में इस साल हमें छह आईफोन देखने को मिल सकते हैं। ये होंगे iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18, iPhone 18e, iPhone Ultra, और iPhone Air। अब, इस बात की संभावना कम ही है कि ये सभी छह मॉडल एक ही साल में लॉन्च हो जाएंगे, और यह आईफोन के उस लॉन्च शेड्यूल के भी विपरीत है जिसे हम अब तक देखते आए हैं। इसलिए, संभावना यह है कि iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, और iPhone Ultra शायद सितंबर में लॉन्च होंगे। और फिर अगले साल की शुरुआत में हमें iPhone Air, iPhone 18, और iPhone 18e देखने को मिलेंगे।

भारत में इतनी हो सकती है अपकमिंग फोल्डेबल आईफोन की कीमत फोन का नाम चाहे कुछ भी हो, Ultra या Fold, इस डिवाइस की संभावित कीमत को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। और वह कीमत है $2000 का जादुई आंकड़ा। हो सकता है कि यह कीमत iPhone 18 Pro Max की कीमत से लगभग $500 ज्यादा हो।

अब आप सोच रहे होंगे कि अगर iPhone Ultra की कीमत लोकल मार्केट में $2000 होगी, तो भारत में इसकी कीमत कितनी होगी? अगर यह कीमत बनी रहती है, तो यह निश्चित रूप से 2 लाख रुपये से ज्यादा होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐप्पल आमतौर पर अपने प्रोडक्ट्स की कीमत तय करते समय $1 को 100 रुपये के बराबर मानता है। अब, यह एक ऐसी बात है जो बहुत पहले आम थी, जब डॉलर-रुपया एक्सचेंज रेट काफी कम, लगभग 70 रुपये के आसपास था। तब से, एक्सचेंज रेट में काफी बढ़ोतरी हुई है।

लेकिन साथ ही, ऐप्पल भारत में आईफोन के प्रोडक्शन को लोकलाइज करने में भी कामयाब रहा है। इसका मतलब है कि वह अभी भी, कुछ खास तरह के डिवाइसों के लिए, अपने $1 = ₹100 वाले फॉर्मूले को काफी हद तक बरकरार रखने में सफल रहा है।

लेकिन iPhone Ultra या iPhone Fold के मामले में, यह बात शायद सही न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि Ultra, अपनी तकनीकी इनोवेशन, अनोखेपन और सीमित प्रोडक्शन को देखते हुए, शायद सिर्फ एक ही जगह बनाया जाएगा, और वह जगह लगभग निश्चित रूप से चीन ही होगी। दूसरे शब्दों में, iPhone Ultra के लिए ऐप्पल को शायद थोड़ी ज्यादा एक्सचेंज रेट अपनानी पड़े। अगर इसकी ग्लोबल कीमत $2000 है, तो भारत में इसकी कीमत 2.25 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है।

iPhone Ultra: अपकमिंग मॉडल में क्या-क्या खास हो सकता है इससे पहले, डमी यूनिट्स और CAD ऑनलाइन सामने आए थे, जिनसे यह हिंट मिलता है कि ऐप्पल शायद बुक-स्टाइल फॉर्म फैक्टर को अपनाएगा। इससे iPhone Fold, Samsung Galaxy Z Fold 7 समेत बाजार में मौजूद ज्यादातर फोल्डेबल फोन की तुलना में काफी ज्यादा चौड़ा हो सकता है।

हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि यह थोड़ा छोटा होगा, जिससे इसे एक कॉम्पैक्ट, पासपोर्ट जैसा साइज मिल सकता है, जो इसे फोल्डेबल फोन की भीड़ से अलग बनाएगा। हिंज की बात करें तो, कहा जा रहा है कि ऐप्पल लिक्विड मेटल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेगा। पीछे की तरफ, आपको एक कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा जो iPhone Air जैसा ही लगेगा, हालांकि इस बार इसमें दो कैमरे होंगे।

फोल्डेबल फोन की दुनिया में सबसे पतला डिवाइस हो सकता है iPhone Fold के अंदरूनी डिस्प्ले का साइज 7.8 इंच होने की उम्मीद है, जबकि बाहरी स्क्रीन 5.5 इंच की होगी। माना जा रहा है कि दोनों पैनल में सैमसंग की M16 OLED टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। बंद होने पर लगभग 9.23mm की मोटाई के साथ, iPhone Fold फोल्डेबल फोन की दुनिया में सबसे पतले डिवाइस में से एक हो सकता है।

शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि iPhone Fold में कथित तौर पर किन चीजों की कमी होगी। Face ID और Dynamic Island, जो हाल के सालों में ऐप्पल के दो सबसे जाने-पहचाने फीचर्स रहे हैं, दोनों ही इस डिवाइस में मौजूद नहीं होंगे। इनकी जगह, ऐप्पल से उम्मीद की जा रही है कि वह दोनों स्क्रीन पर पंच-होल कैमरे देगा, जिनके साथ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए साइड में Touch ID भी होगी।

इसके बाद कैमरों की बात आती है। उम्मीद है कि iPhone Fold में डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 48 मेगापिक्सेल का मेन सेंसर और 48 मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड लेंस शामिल होगा, खास बात यह है कि इसमें टेलीफोटो कैमरा नहीं होगा। सेल्फी के लिए, ऐप्पल दोनों स्क्रीन पर पंच-होल कटआउट का विकल्प चुन सकता है, जिनमें से हर एक में 18 मेगापिक्सेल का कैमरा लगा होगा; हालांकि, अंदर वाली स्क्रीन के लिए अंडर-डिस्प्ले कैमरे का विकल्प भी सामने आया है।

अंदर की बात करें तो, iPhone Fold में ऐप्पल की आने वाली A20 Pro चिप होने की उम्मीद है। यह चिप 2nm प्रोसेस पर बनी है और A19 Pro के मुकाबले परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में काफी बेहतर होगी। यह भी कहा जा रहा है कि इस डिवाइस में 12GB RAM और 1TB तक की स्टोरेज होगी।