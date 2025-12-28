Hindustan Hindi News
ऐप्पल फैन्स खुशखबरी, जल्द फंकी कलर्स में आ सकते हैं AirPods, देखें तस्वीरें

ऐप्पल फैन्स खुशखबरी, जल्द फंकी कलर्स में आ सकते हैं AirPods, देखें तस्वीरें

संक्षेप:

आपने अभी तक Apple AirPods को केवल सफेद कलर में देखा होगा लेकिन ऐसा लग रहा है कि कंपनी अब इसे फंकी कलर्स में लाने पर विचार कर रही है। लगभग एक दशक से, ऐप्पल के AirPods एक खास डिजाइन पर टिके हुए हैं: एकदम सफेद। लेकिन यह जल्द ही बदल सकता है।

Dec 28, 2025 04:11 pm IST
आपने अभी तक Apple AirPods को केवल सफेद कलर में देखा होगा लेकिन ऐसा लग रहा है कि कंपनी अब इसे फंकी कलर्स में लाने पर विचार कर रही है। लगभग एक दशक से, ऐप्पल के AirPods एक खास डिजाइन पर टिके हुए हैं: एकदम सफेद। लेकिन यह जल्द ही बदल सकता है। हाल ही में लीक हुई तस्वीरों से पता चलता है कि ऐप्पल आखिरकार अपने आइकॉनिक ईयरबड्स को फंकी कलर्स के साथ ला सकता है। लीकर कोसुतामी ने पिंक और येलो कलर्स के ग्लॉसी शेड्स में AirPods प्रोटोटाइप की तस्वीरें शेयर करके ऐप्पल फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है। ये तस्वीरें, कथित तौर पर फर्स्ट जेनरेशन के एयरपॉड्स के डेवलपमेंट फेज की हैं।

Apple अपने अगले AirPods में कलर्स जोड़ सकता है।

9टू5मैक की रिपोर्ट के अनुसार, ये चमकीले कलर के ईयरबड्स ऐप्पल के इंटरनल टेस्टिंग प्रोग्राम का हिस्सा थे, जब कंपनी अभी भी अपने सबसे सफल एक्सेसरीज में से एक को बना रही थी। iPhone 5c के बेहतरीन लुक से इंस्पायर्ड होकर, इन प्रोटोटाइप ने ऐप्पल के मशहूर मिनिमलिस्ट स्टाइल को एक मजेदार ट्विस्ट दिया था।

कंपनी ने पहले भी की थी टेस्टिंग

लीकर का दावा है कि कलरफुल एयरपॉड्स रफ मॉक-अप नहीं थे, बल्कि "पूरी तरह से तैयार" मॉडल थे, जिससे पता चलता है कि ऐप्पल उन्हें रिलीज करने के काफी करीब आ गया था। खासकर बोल्ड पिंक और येलो वर्जन, जो कभी iPhone 5c में देखने को मिले थे। हालांकि ये प्रोटोटाइप कभी कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचे, लेकिन इनका अस्तित्व यह दिखाता है कि क्या हो सकता था। और अब, 2016 में एयरपॉड्स के लॉन्च होने के लगभग दस साल बाद, ऐप्पल उस लंबे समय से छोड़े गए आइडिया पर फिर से विचार कर रहा है।

यह पहली बार नहीं है जब ऐप्पल ने कलरफुल एयरपॉड्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। 2023 में, कोसुतामी ने खुलासा किया था कि कंपनी ने iPhone 7 लाइनअप को कॉम्प्लिमेंट करने के लिए डिजाइन किए गए फिनिश में एयरपॉड्स का टेस्ट किया था, जिसमें पिंक, प्रोडक्ट रेड, पर्पल, ब्लैक और यहां तक ​​कि ब्लॉन्ड नाम का एक शेड भी शामिल था। फिर भी, एक बार फिर, ये एक्सपेरिमेंट बंद दरवाजों के पीछे ही रहे, और ऐप्पल आखिरकार अपने ट्रेडमार्क सफेद रंग पर ही कायम रहा।

हालांकि, ज्यादा कस्टमाइजेबल और एक्सप्रेसिव टेक के लिए यूजर की डिमांड बढ़ने के साथ, ऐप्पल आखिरकार अपने लंबे समय से चले आ रहे डिजाइन पैटर्न को तोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। इंडस्ट्री के जानकारों का मानना ​​है कि आने वाले एयरपॉड्स के नए वर्जन में हल्के पेस्टल ऑप्शन मिल सकते हैं, या नए iPhone लॉन्च से जुड़े लिमिटेड-एडिशन कलर भी हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कंपनी ने हाल के सालों में अपने MacBooks और iPads के कलर पैलेट को बढ़ाया है।

इन चमकीले एयरपॉड्स के फिर से सामने आने से ऑनलाइन काफी चर्चा शुरू हो गई है, और फैंस जल्दी से यह सोचने लगे हैं कि उनके ईयरबड्स बोल्ड कलर्स में कैसे दिखेंगे। आखिरकार, जैसे-जैसे ऐप्पल के प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा फैशनेबल होते जा रहे हैं, कलर ब्रांड के वियरेबल लाइनअप को रिफ्रेश करने का अगला लॉजिकल कदम हो सकता है।

फिलहाल, ऐप्पल से कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन अगर इतिहास को देखें, तो ऐप्पल का अगला अपडेट शायद आइकॉनिक सफेद ईयरबड्स में कुछ नए कलर ला सकता है। और अगर ऐसा होता है, तो यह लगभग एक दशक बाद होने वाला बदलाव होगा, जिसका एयरपॉड्स के फैंस जरूर खुले दिल से स्वागत करेंगे।

