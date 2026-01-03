Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़apple may launch affordable MacBook with iPhone chip and 12 inch display
सस्ते MacBook के लिए हो जाए तैयार, 12 इंच डिस्प्ले के साथ होगा लॉन्च, मिलेगी iPhone की चिप

सस्ते MacBook के लिए हो जाए तैयार, 12 इंच डिस्प्ले के साथ होगा लॉन्च, मिलेगी iPhone की चिप

संक्षेप:

इस साल Apple ढेर सारे इंटरेस्टिंग डिवाइस लॉन्च करने वाला है और लिस्ट में किफायती मैकबुक भी शामिल है, जिसका फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल, ऐप्पल ऐसे खरीदारों के लिए एक नया एंट्री-लेवल MacBook तैयार कर रहा है। क्या होगा खास, चलिए बताते हैं

Jan 03, 2026 10:57 am ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
इस साल Apple ढेर सारे इंटरेस्टिंग डिवाइस लॉन्च करने वाला है और लिस्ट में किफायती मैकबुक भी शामिल है, जिसका फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल, ऐप्पल ऐसे खरीदारों के लिए एक नया एंट्री-लेवल MacBook तैयार कर रहा है, जो फ्लैगशिप कीमत के बिना पोर्टेबिलिटी चाहते हैं। ट्रेंडफोर्स की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी 12.9-इंच डिस्प्ले वाले एक कॉम्पैक्ट मैकबुक पर काम कर रही है, जिसके 2026 के स्प्रिंग सीजन (मार्च से मई के बीच) में लॉन्च होने की उम्मीद है। अगर यह सही है, तो यह मौजूदा MacBook Air लाइनअप से नीचे होगा और सालों पहले 12-इंच MacBook को बंद करने के बाद ऐप्पल की छोटे नोटबुक सेगमेंट में वापसी होगी।

करीब 12 इंच का हो सकता है डिस्प्ले

डिस्प्ले का साइज 13.6-इंच मैकबुक एयर से थोड़ा छोटा होगा, हालांकि पतले बेजल की वजह से इसका ओवरऑल साइज स्टैंडर्ड कीबोर्ड के करीब रह सकता है। यह तरीका 2015 और 2017 के बीच ऐप्पल द्वारा बेचे गए अल्ट्रा-लाइट 12-इंच मैकबुक जैसा होगा, जिसकी पोर्टेबिलिटी के लिए तारीफ की गई थी, लेकिन कमजोर परफॉर्मेंस के लिए अक्सर आलोचना भी हुई थी।

आईफोन वाली चिप के साथ आएगा मैकबुक

इस बार, परफॉर्मेंस शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रेंडफोर्स का दावा है कि नए MacBook में Apple A18 Pro चिप का इस्तेमाल हो सकता है, यह वही चिप है जो iPhone 16 Pro सीरीज में मिलती है। हालांकि यह M-सीरीज प्रोसेसर नहीं है, लेकिन बेंचमार्क अनुमानों से पता चलता है कि पुराने 12-इंच मॉडल में इस्तेमाल होने वाली इंटेल चिप्स के मुकाबले इसमें काफी बड़ा सुधार होगा। रिपोर्ट के अनुसार, सिंगल-कोर परफॉर्मेंस कई गुना ज्यादा है, जबकि हल्के कामों में मल्टी-कोर रिजल्ट ओरिजिनल M1 के करीब पहुंच सकते हैं।

ये भी पढ़ें:भारत में आते ही धूम मचा देगा OnePlus Nord 6, इतनी होगी कीमत, देखें खासियत
ये भी पढ़ें:पूरे 12 महीने मिलेगी 100Mbps स्पीड, मात्र ₹599 का है यह पैसा वसूल Broadband

थर्मल एफिशिएंसी भी एक मजबूत पॉइंट हो सकती है, क्योंकि यह चिप बिना एक्टिव कूलिंग के आईफोन के बहुत छोटे चेसिस के अंदर चलने के लिए डिजाइन की गई है। यह डिवाइस लगातार हैवी परफॉर्मेंस के बजाय बैटरी लाइफ और शांत ऑपरेशन को प्राथमिकता देगा। यह पावर यूजर्स के बजाय यात्रियों और रोजमर्रा के काम करने वालों के लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है।

कम होगी कीमत

कीमत अभी भी साफ नहीं है। हालांकि, ट्रेंडफोर्स का सुझाव है कि ऐप्पल इस मॉडल को मैकबुक एयर से नीचे रख सकता है, जिसकी कीमत अभी कुछ मार्केट में लगभग $799 (करीब 72,000 रुपये) से शुरू होती है। आईफोन-क्लास सिलिकॉन का इस्तेमाल करने से Apple को इसकी लागत कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है, खासकर जब मेमोरी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।

यह टाइमिंग शायद संयोग नहीं है। एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि AI सर्वर की डिमांड से जुड़ी DRAM की कमी के कारण 2026 में लैपटॉप की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। एक कम कीमत वाला मैकबुक ऐप्पल को कॉम्पिटिटिव बने रहने में मदद कर सकता है, जबकि PC बनाने वाली कंपनियां सप्लाई और प्राइसिंग के दबाव से जूझ रही हैं।

फिलहाल, कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। लेकिन अगर यह रिपोर्ट सही साबित होती है, तो ऐप्पल एक कॉम्पैक्ट मैकबुक फॉर्मूला पर फिर से काम कर सकता है - इस बार पहले के मुकाबले बहुत कम कमियों के साथ।

