सस्ते MacBook के लिए हो जाए तैयार, 12 इंच डिस्प्ले के साथ होगा लॉन्च, मिलेगी iPhone की चिप
इस साल Apple ढेर सारे इंटरेस्टिंग डिवाइस लॉन्च करने वाला है और लिस्ट में किफायती मैकबुक भी शामिल है, जिसका फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल, ऐप्पल ऐसे खरीदारों के लिए एक नया एंट्री-लेवल MacBook तैयार कर रहा है। क्या होगा खास, चलिए बताते हैं
सम्बंधित सुझाव
81% OFF
Oaky Keyboard Cover for 2025-2021 MacBook Air 13 inch M4-M3-M2 Chip [A3240 A3113 A2681] & MacBook Air 15 inch 2025-2021 M4 M3 M2 Chip [A3241 A3114 A2941] Dust-Proof Keyboard Skin Protector - TPU Grey
- Oaky Keyboard Cover for 2025-2021 MacBook Air 13 inch M4-M3-M2 Chip [A3240 A3113 A2681] & MacBook Air 15 inch 2025-2021 M4 M3 M2 Chip [A3241 A3114 A2941] Dust-Proof Keyboard Skin Protector - TPU Grey
₹249₹1299
खरीदिये
82% OFF
for Apple MacBook 13" 13.3" inch Apple MacBook Sleeve carry Case Bag, (Ultrathin-Snug Fit) Sleeve Soft Neoprene Bag Case Sleeve Cover for 13" 13.3 inch Apple Macbook Pro 13" 13.3 inch / Macbook Air 13" 13.3 inch / Macbook Pro with Retina Display 13" 13.3 inch / 2016 Newest MacBook Pro 13" Inch with / without Touch Bar case Sleeve Carry Case Cover Bag Pouch. (Black)
- for Apple MacBook 13" 13.3" inch Apple MacBook Sleeve carry Case Bag
- (Ultrathin-Snug Fit) Sleeve Soft Neoprene Bag Case Sleeve Cover for 13" 13.3 inch Apple Macbook Pro 13" 13.3 inch / Macbook Air 13" 13.3 inch / Macbook Pro with Retina Display 13" 13.3 inch / 2016 Newest MacBook Pro 13" Inch with / without Touch Bar case Sleeve Carry Case Cover Bag Pouch. (Black)
₹269₹1499
खरीदिये
81% OFF
Oaky Keyboard Cover for 2025-2021 MacBook Air 13 inch M4-M3-M2 Chip [A3240 A3113 A2681] & MacBook Air 15 inch 2025-2021 M4 M3 M2 Chip [A3241 A3114 A2941] Dust-Proof Keyboard Skin Protector - TPU Clear
- Oaky Keyboard Cover for 2025-2021 MacBook Air 13 inch M4-M3-M2 Chip [A3240 A3113 A2681] & MacBook Air 15 inch 2025-2021 M4 M3 M2 Chip [A3241 A3114 A2941] Dust-Proof Keyboard Skin Protector - TPU Clear
₹249₹1299
खरीदिये
67% OFF
Dyazo 13.3 inch Laptop Bag Sleeve Sleeve Bag Cover for 13 inch Apple Mac Book Air Pro Retina 13 13.3 inch MacBook 13.3 inch and all other laptops & Notebooks with front packet and handle (Grey)
- Dyazo 13.3 inch Laptop Bag Sleeve Sleeve Bag Cover for 13 inch Apple Mac Book Air Pro Retina 13 13.3 inch MacBook 13.3 inch and all other laptops & Notebooks with front packet and handle (Grey)
₹299₹899
खरीदिये
76% OFF
Dyazo Laptop Case Compatible for 2022|2023|2024|2025 MacBook Air 13.6 inch Release M4 A3240 M3 A3113 M2 A2681 Models with Touch ID, Plastic Hard Shell Case, Smooth Glossy Finish, Crystal Clear Look
- Dyazo Laptop Case Compatible for 2022|2023|2024|2025 MacBook Air 13.6 inch Release M4 A3240 M3 A3113 M2 A2681 Models with Touch ID
- Plastic Hard Shell Case
- Smooth Glossy Finish
₹499₹2099
खरीदिये
इस साल Apple ढेर सारे इंटरेस्टिंग डिवाइस लॉन्च करने वाला है और लिस्ट में किफायती मैकबुक भी शामिल है, जिसका फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल, ऐप्पल ऐसे खरीदारों के लिए एक नया एंट्री-लेवल MacBook तैयार कर रहा है, जो फ्लैगशिप कीमत के बिना पोर्टेबिलिटी चाहते हैं। ट्रेंडफोर्स की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी 12.9-इंच डिस्प्ले वाले एक कॉम्पैक्ट मैकबुक पर काम कर रही है, जिसके 2026 के स्प्रिंग सीजन (मार्च से मई के बीच) में लॉन्च होने की उम्मीद है। अगर यह सही है, तो यह मौजूदा MacBook Air लाइनअप से नीचे होगा और सालों पहले 12-इंच MacBook को बंद करने के बाद ऐप्पल की छोटे नोटबुक सेगमेंट में वापसी होगी।
सम्बंधित सुझाव
81% OFF
Oaky Keyboard Cover for 2025-2021 MacBook Air 13 inch M4-M3-M2 Chip [A3240 A3113 A2681] & MacBook Air 15 inch 2025-2021 M4 M3 M2 Chip [A3241 A3114 A2941] Dust-Proof Keyboard Skin Protector - TPU Grey
- Oaky Keyboard Cover for 2025-2021 MacBook Air 13 inch M4-M3-M2 Chip [A3240 A3113 A2681] & MacBook Air 15 inch 2025-2021 M4 M3 M2 Chip [A3241 A3114 A2941] Dust-Proof Keyboard Skin Protector - TPU Grey
₹249₹1299
खरीदिये
82% OFF
for Apple MacBook 13" 13.3" inch Apple MacBook Sleeve carry Case Bag, (Ultrathin-Snug Fit) Sleeve Soft Neoprene Bag Case Sleeve Cover for 13" 13.3 inch Apple Macbook Pro 13" 13.3 inch / Macbook Air 13" 13.3 inch / Macbook Pro with Retina Display 13" 13.3 inch / 2016 Newest MacBook Pro 13" Inch with / without Touch Bar case Sleeve Carry Case Cover Bag Pouch. (Black)
- for Apple MacBook 13" 13.3" inch Apple MacBook Sleeve carry Case Bag
- (Ultrathin-Snug Fit) Sleeve Soft Neoprene Bag Case Sleeve Cover for 13" 13.3 inch Apple Macbook Pro 13" 13.3 inch / Macbook Air 13" 13.3 inch / Macbook Pro with Retina Display 13" 13.3 inch / 2016 Newest MacBook Pro 13" Inch with / without Touch Bar case Sleeve Carry Case Cover Bag Pouch. (Black)
₹269₹1499
खरीदिये
81% OFF
Oaky Keyboard Cover for 2025-2021 MacBook Air 13 inch M4-M3-M2 Chip [A3240 A3113 A2681] & MacBook Air 15 inch 2025-2021 M4 M3 M2 Chip [A3241 A3114 A2941] Dust-Proof Keyboard Skin Protector - TPU Clear
- Oaky Keyboard Cover for 2025-2021 MacBook Air 13 inch M4-M3-M2 Chip [A3240 A3113 A2681] & MacBook Air 15 inch 2025-2021 M4 M3 M2 Chip [A3241 A3114 A2941] Dust-Proof Keyboard Skin Protector - TPU Clear
₹249₹1299
खरीदिये
67% OFF
Dyazo 13.3 inch Laptop Bag Sleeve Sleeve Bag Cover for 13 inch Apple Mac Book Air Pro Retina 13 13.3 inch MacBook 13.3 inch and all other laptops & Notebooks with front packet and handle (Grey)
- Dyazo 13.3 inch Laptop Bag Sleeve Sleeve Bag Cover for 13 inch Apple Mac Book Air Pro Retina 13 13.3 inch MacBook 13.3 inch and all other laptops & Notebooks with front packet and handle (Grey)
₹299₹899
खरीदिये
76% OFF
Dyazo Laptop Case Compatible for 2022|2023|2024|2025 MacBook Air 13.6 inch Release M4 A3240 M3 A3113 M2 A2681 Models with Touch ID, Plastic Hard Shell Case, Smooth Glossy Finish, Crystal Clear Look
- Dyazo Laptop Case Compatible for 2022|2023|2024|2025 MacBook Air 13.6 inch Release M4 A3240 M3 A3113 M2 A2681 Models with Touch ID
- Plastic Hard Shell Case
- Smooth Glossy Finish
₹499₹2099
खरीदिये
करीब 12 इंच का हो सकता है डिस्प्ले
डिस्प्ले का साइज 13.6-इंच मैकबुक एयर से थोड़ा छोटा होगा, हालांकि पतले बेजल की वजह से इसका ओवरऑल साइज स्टैंडर्ड कीबोर्ड के करीब रह सकता है। यह तरीका 2015 और 2017 के बीच ऐप्पल द्वारा बेचे गए अल्ट्रा-लाइट 12-इंच मैकबुक जैसा होगा, जिसकी पोर्टेबिलिटी के लिए तारीफ की गई थी, लेकिन कमजोर परफॉर्मेंस के लिए अक्सर आलोचना भी हुई थी।
आईफोन वाली चिप के साथ आएगा मैकबुक
इस बार, परफॉर्मेंस शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रेंडफोर्स का दावा है कि नए MacBook में Apple A18 Pro चिप का इस्तेमाल हो सकता है, यह वही चिप है जो iPhone 16 Pro सीरीज में मिलती है। हालांकि यह M-सीरीज प्रोसेसर नहीं है, लेकिन बेंचमार्क अनुमानों से पता चलता है कि पुराने 12-इंच मॉडल में इस्तेमाल होने वाली इंटेल चिप्स के मुकाबले इसमें काफी बड़ा सुधार होगा। रिपोर्ट के अनुसार, सिंगल-कोर परफॉर्मेंस कई गुना ज्यादा है, जबकि हल्के कामों में मल्टी-कोर रिजल्ट ओरिजिनल M1 के करीब पहुंच सकते हैं।
थर्मल एफिशिएंसी भी एक मजबूत पॉइंट हो सकती है, क्योंकि यह चिप बिना एक्टिव कूलिंग के आईफोन के बहुत छोटे चेसिस के अंदर चलने के लिए डिजाइन की गई है। यह डिवाइस लगातार हैवी परफॉर्मेंस के बजाय बैटरी लाइफ और शांत ऑपरेशन को प्राथमिकता देगा। यह पावर यूजर्स के बजाय यात्रियों और रोजमर्रा के काम करने वालों के लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है।
कम होगी कीमत
कीमत अभी भी साफ नहीं है। हालांकि, ट्रेंडफोर्स का सुझाव है कि ऐप्पल इस मॉडल को मैकबुक एयर से नीचे रख सकता है, जिसकी कीमत अभी कुछ मार्केट में लगभग $799 (करीब 72,000 रुपये) से शुरू होती है। आईफोन-क्लास सिलिकॉन का इस्तेमाल करने से Apple को इसकी लागत कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है, खासकर जब मेमोरी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।
यह टाइमिंग शायद संयोग नहीं है। एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि AI सर्वर की डिमांड से जुड़ी DRAM की कमी के कारण 2026 में लैपटॉप की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। एक कम कीमत वाला मैकबुक ऐप्पल को कॉम्पिटिटिव बने रहने में मदद कर सकता है, जबकि PC बनाने वाली कंपनियां सप्लाई और प्राइसिंग के दबाव से जूझ रही हैं।
फिलहाल, कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। लेकिन अगर यह रिपोर्ट सही साबित होती है, तो ऐप्पल एक कॉम्पैक्ट मैकबुक फॉर्मूला पर फिर से काम कर सकता है - इस बार पहले के मुकाबले बहुत कम कमियों के साथ।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।