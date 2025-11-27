महंगा पड़ेगा iPhone 17, ऐप्पल 7000 रुपये तक बढ़ा सकती है दाम, सामने आई वजह

संक्षेप: एक टिप्स्टर के अनुसार, iPhone 17 के 256GB और 512GB कॉन्फिगरेशन दोनों के लिए कीमत में 7,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर यह सही निकला, तो दोनों SKU की बदली हुई कीमत 89,900 रुपये और 1,09,900 रुपये हो जाएगी।

Thu, 27 Nov 2025 02:32 PM

अगर आप भी नया iPhone 17 खरीदने का प्लान कर रहें हैं, तो जल्दी खरीद लीजिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि एक टिप्स्टर ने हिंट दिया है कि जल्द इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। iPhone 17 को भारत में सितंबर में लॉन्च किया गया था, जिसमें पिछले मॉडल के मुकाबले बड़े अपग्रेड किए गए थे। इनमें बेस स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाकर 256GB करना भी शामिल था, जिससे iPhone 16 के मुकाबले इसकी कीमत में करीब 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई। अब एक टिप्स्टर का दावा है कि ऐप्पल भारत में iPhone 17 के सभी SKU की कीमत बढ़ा सकता है। ऐसा हैंडसेट की ज्यादा डिमांड और ब्रांड के पास स्टॉक कम होने की वजह से हो रहा है।

भारत में आईफोन 17 की कीमत में होगी बढ़ोतरी (लीक के अनुसार) भारत में iPhone 17 की लॉन्च कीमत 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 82,900 रुपये से शुरू होती है। यह 256GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत 1,02,900 रुपये है। ऐप्पल इंडिया वेबसाइट पर आईफोन 17 फिलहाल इन्हीं कीमतों के साथ लिस्टेड है।

एक्स पर टिप्स्टर योगेश बरार की पोस्ट के अनुसार, iPhone 17 के 256GB और 512GB कॉन्फिगरेशन दोनों के लिए कीमत में 7,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर यह सही निकला, तो दोनों SKU की बदली हुई कीमत 89,900 रुपये और 1,09,900 रुपये हो जाएगी। यह वहीं कीमत है जिस पर भारत में iPhone 16 के 256GB और 512GB वेरिएंट उपलब्ध थे।

टिप्स्टर के मुताबिक, कंपनी अपनी बदली हुई कीमत पर बैंक डिस्काउंट दे सकती है ताकि कुछ खर्च कम किया जा सके। कीमत में यह बढ़ोतरी दो वजहों से हो सकती है - iPhone 17 का स्टॉक कम होना और कस्टमर्स के बीच इसकी ज्यादा डिमांड।

हालांकि, यह अभी पता नहीं है कि मेमोरी कंपोनेंट की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी भी रिपोर्ट की गई कीमत में बदलाव के पीछे है या नहीं। पीसी और स्मार्टफोन मेमोरी चिप्स, खासकर, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी (DRAM), मार्केट में बहुत कम हैं, और इसी वजह से कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो रही है। हाल के दिनों में ऐसे कंपोनेंट की कीमतों में 20-50 परसेंट की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें सैमसंग ने अपनी मेमोरी चिप की कीमतों में 60 परसेंट तक की बढ़ोतरी की है।

ज्यादा कीमत में आ रहे नए फ्लैगशिप फोन इसलिए, हाल ही में लॉन्च हुए सभी फ्लैगशिप स्मार्टफोन अपने पहले के मॉडल की तुलना में काफी ज्यादा कीमत पर पेश किए गए हैं। उदाहरण के लिए, OnePlus 15 को भारत में 72,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, जबकि OnePlus 13 की कीमत 69,999 रुपये थी। दूसरी ओर, नया iQOO 15 और भी बड़े प्राइस गैप के साथ मार्केट में आया है। इसके पिछले मॉडल की लॉन्च कीमत बेस वेरिएंट के लिए 54,999 रुपये थी, जबकि लेटेस्ट मॉडल की कीमत 72,999 रुपये है।