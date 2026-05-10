महंगा होने से पहले खरीद लो सबसे सस्ता MacBook, बढ़ा सकते हैं दाम, तेजी से खत्म हो रहा Stock

Apple MacBook Neo उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बिक रहा है, जिसकी वजह से ऐप्पल ने इसका प्रोडक्शन काफी बढ़ा दिया है। खबर है कि ऐप्पल आने वाले समय में इसकी कीमत में बढ़ोतरी कर सकता है। इससे पहले कि यह महंगा हो जाए, तुरंत इसे खरीद लीजिए।

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अगर आप भी ऐप्पल का सबसे किफायकी MacBook Neo खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो तुरंत खरीद लीजिए, क्योंकि खबरें हैं कि हैवी डिमांड के चलते ऐप्पल इसकी कीमत में बढ़ोतरी कर सकती है। ऐप्पल का यह किफायती मैकबुक धड़ाधड़ बिक रहा है और डिमांड देख खुद कंपनी भी हैरान है। खबरों के मुताबिक, ऐप्पल का किफायती MacBook Neo उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बिक रहा है, जिसकी वजह से ऐप्पल ने इसका प्रोडक्शन काफी बढ़ा दिया है। एनालिस्ट टिम कल्पान का कहना है कि कंपनी अब लगभग 1 करोड़ यूनिट्स बनाने की योजना बना रही है, जो उसके शुरुआती अनुमान से लगभग दोगुनी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐप्पल ने सप्लायर्स से पहले ही 50 लाख और लैपटॉप तैयार करने को कह दिया है, क्योंकि इसकी मांग लगातार बढ़ रही है और कई बाजारों में इसका स्टॉक लिमिटेड है।

अमेरिका और भारत में MacBook Neo की भारी मांग खबरों के मुताबिक, अमेरिका में ग्राहक नए MacBook Neo के ऑर्डर पाने के लिए दो से तीन हफ्तों का इंतजार कर रहे हैं। भारत में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है, जहां ऐप्पल की आधिकारिक वेबसाइट पर अभी कई वेरिएंट्स के लिए डिलीवरी का समय लगभग तीन हफ्ते दिखाया जा रहा है। इतना लंबा इंतजार आमतौर पर इस बात का संकेत होता है कि मांग ऐप्पल की शुरुआती उम्मीद से कहीं ज्यादा रही है।

ऐप्पल बढ़ा सकती है इसके दाम कल्पान के अनुसार, ऐप्पल अब MacBook Neo में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स और मटेरियल्स पर ज्यादा खर्च कर रहा है। प्रोडक्शन की लागत बढ़ने के कारण, कंपनी भविष्य में इस लैपटॉप की कीमत बढ़ा सकती है।

खबरों के मुताबिक, बाजार में जबर्दस्त मांग के चलते A18 Pro चिप्स का मौजूदा स्टॉक तेजी से खत्म हो जाने के बाद, ऐप्पल को MacBook Neo के प्रोडक्शन में ज्यादा लागत का सामना करना पड़ रहा है। प्रोडक्शन जारी रखने के लिए, कंपनी को अब TSMC से चिप्स की नई सप्लाई की जरूरत पड़ सकती है।

यहां से खरीदें Apple MacBook Neo

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पहले, ऐप्पल "बिनेड" A18 Pro चिप्स का इस्तेमाल करके लागत कम रख पाता था, ये ऐसे प्रोसेसर थे जिनमें मामूली खामियां होती थीं, जिन्हें प्रीमियम iPhone मॉडल्स में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, लेकिन वे MacBook Neo के लिए फिर भी ठीक थे। हालांकि, उम्मीद है कि अगली खेप स्टैंडर्ड हाई-एंड चिप्स पर निर्भर होगी, जिन्हें बनाना ज्यादा महंगा पड़ता है।

इसके साथ ही, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सप्लाई का दबाव भी बढ़ रहा है। एडवांस्ड 3nm चिप बनाने की क्षमता अभी भी सीमित है, क्योंकि AI कंपनियां शक्तिशाली AI प्रोसेसर की भारी मांग कर रही हैं। इसके अलावा, दुनिया भर में बढ़ती मांग के कारण DRAM मेमोरी की कीमतें भी बढ़ रही हैं। इन कारणों से, ऐप्पल आखिरकार MacBook Neo की कीमत बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

इतनी है MacBook Neo की कीमत MacBook Neo की शुरुआती कीमत 69,900 है, जिससे यह ऐप्पल का अब तक का सबसे किफायती लैपटॉप बन गया है। हालांकि, इस समय यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर काफी सस्ता मिल रहा है। इसकी तुलना में, MacBook Air की कीमत आमतौर पर डिस्काउंट से पहले 1 लाख के आस-पास होती है, इसलिए Neo ऐप्पल के लैपटॉप लाइनअप में शामिल होने का एक बहुत सस्ता जरिया है। इसकी कीमत इस डिवाइस को स्टूडेंट्स, पहली बार लैपटॉप इस्तेमाल करने वालों और यहां तक कि विंडोज यूजर्स के लिए भी काफी आकर्षक बना सकती है, जो मैक इकोसिस्टम में आने की सोच रहे हैं।

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