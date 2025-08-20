भारत में बनेगा हर iPhone 17 मॉडल: Apple का ऐतिहासिक फैसला, नहीं सुनी ट्रंप की बात
ऐपल पहली बार सभी iPhone 17 मॉडल्स, जिनमें प्रीमियम प्रो वर्जन भी शामिल हैं, भारत में मैन्युफैक्चर करने जा रहा है। यह कदम चीन पर निर्भरता कम करने और भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव है।
ऐपल ने एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए घोषणा की है कि आने वाले iPhone 17 लाइनअप के सभी मॉडल्स भारत में बनाए जाएंगे। इसमें बेसिक मॉडल से लेकर प्रीमियम Pro वर्जन तक शामिल होंगे। Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार, Apple पांच भारतीय फैक्ट्रियों में इनका प्रोडक्शन शुरू करेगा। इनमें टाटा ग्रुप का तमिलनाडु के होसुर में मौजूद प्लांट और फॉक्सकॉन का बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास का हब बड़ी भूमिका निभाएंगे।
ऐसा पहली बार है जब Apple ने किसी नई iPhone सीरीज के हर मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग एक ही समय पर चीन से हटाकर भारत में करने का फैसला लिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव और बढ़ते टैरिफ से जुड़े जोखिम हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार Apple जैसी कंपनियों को चीन पर डिपेंड रहने के लिए आलोचना की है और अब Apple इस दबाव से बचने के लिए अपनी सप्लाई चेन को डायवर्स बनाना चाहता है। ऐपल ने ट्रंप की मांग के बावजूद भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देना जारी रखा है।
भारत के लिए ऐतिहासिक है ऐपल का फैसला
ऐपल का यह फैसला भारत के लिए भी ऐतिहासिक है। अप्रैल से जुलाई, 2025 के बीच भारत से 7.5 अरब डॉलर के iPhones का एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि पूरे पिछले फाइनेंशियल इयर में यह आंकड़ा 17 अरब डॉलर था। यानी भारत में बने iPhones का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है। Canalys की रिपोर्ट से सामने आया है कि अमेरिका ऐपल का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। 2024 की पहली छमाही में जहां भारत से अमेरिका को 53 प्रतिशत iPhones भेजे गए थे, वहीं जून 2025 तक यह हिस्सा बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया।
भारत में Apple की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी में टाटा ग्रुप अब सबसे बड़ा पार्टनर बनकर सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले दो साल में टाटा ग्रुप भारत में Apple के iPhone प्रोडक्शन का लगभग आधा हिस्सा संभाल लेगा। यह ना सिर्फ भारत की टेक इंडस्ट्री के लिए बड़ा मौका है बल्कि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को भी ग्लोबल लेवल पर नई पहचान देगा।