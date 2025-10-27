Apple का जादू! अब iPhone बना देश की नई कमाई का जरिया, करोड़ों डॉलर के फोन बन रहे भारत में

संक्षेप: भारत में बना iPhone अब देश की अर्थव्यवस्था का हीरो बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में 42% की बढ़त दर्ज हुई है और भारत पेट्रोलियम एक्सपोर्ट को पीछे छोड़ने की राह पर है। जानिए कैसे Apple के iPhones ने भारत की कमाई को आसमान पर पहुंचा दिया।

iPhone Sale: अगर आप सोचते थे कि भारत की कमाई सिर्फ तेल और पेट्रोल बेचकर होती है, तो अब तस्वीर बदल चुकी है। अब भारत की जेब भर रहा है Apple का iPhone। जी हाँ, Apple का यह प्रीमियम स्मार्टफोन सिर्फ विदेशों में ही नहीं बिक रहा, बल्कि अब भारत से ही बनकर दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट इस साल 42% बढ़कर 22.2 अरब डॉलर पहुंच गया है और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा iPhone के निर्यात का है।

पहले जहां पेट्रोलियम एक्सपोर्ट भारत की सबसे बड़ी कमाई का जरिया था, अब इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर उसकी बराबरी करने की ओर बढ़ रहा है। सरकार की PLI स्कीम और Make in India कैंपेन के चलते भारत में iPhone बनाने की रफ्तार तेज हुई है। यही वजह है कि अब भारत दुनिया के बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब्स में गिना जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था अब नए मोड़ पर है। जहां पहले हमारी सबसे बड़ी कमाई पेट्रोल और डीज़ल बेचने से होती थी, वहीं अब मोबाइल फोन, खासकर iPhone, उस जगह ले रहे हैं।

भारत में बना iPhone, विदेशों में छा गया Apple ने पिछले कुछ सालों में भारत में iPhone का प्रोडक्शन काफी बढ़ा दिया है। अब चेन्नई, कर्नाटक और नोएडा जैसे इलाकों में बड़े-बड़े कारखाने iPhone बना रहे हैं, जो अमेरिका, यूरोप और एशिया के देशों में भेजे जा रहे हैं। इसी वजह से भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट इस साल रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुंच गया करीब 22.2 अरब डॉलर, जो पिछले साल से 42% ज्यादा है।

पेट्रोल की जगह अब टेक्नोलॉजी भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स अब पेट्रोलियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर बनने की राह पर है। जबकि पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात घटकर 30.6 अरब डॉलर रह गया है। इसका मतलब है कि अब भारत सिर्फ तेल नहीं, टेक्नोलॉजी बेचकर भी पैसा कमा रहा है।

Apple बना भारत की कमाई का नया हीरो Apple के iPhone एक्सपोर्ट का हिस्सा इस पूरे ग्रोथ में लगभग 50% है। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान भारत से विदेश जा रहे हैं, उनमें आधे iPhone हैं। यह भारत की Make in India पॉलिसी की बड़ी सफलता है, जिसने कंपनियों को यहां प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।

PLI स्कीम का जादू सरकार की Production Linked Incentive (PLI) स्कीम ने इस ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभाई। इस योजना के तहत जो कंपनियाँ भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाती हैं, उन्हें टैक्स में छूट और सरकारी सपोर्ट मिलता है। Foxconn, Wistron और Pegatron जैसी कंपनियों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत में iPhone बनाना शुरू किया।

भारत बना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब आज भारत सिर्फ iPhone ही नहीं, बल्कि Samsung, Xiaomi और Lava जैसे ब्रांड्स के लिए भी मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। वैश्विक स्तर पर चीन पर निर्भरता कम करने के लिए Apple जैसी कंपनियां अब भारत को नई मंज़िल मान रही हैं।