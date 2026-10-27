Apple MacBook Pro (2026) लॉन्च, M6 चिप और OLED डिस्प्ले के साथ दमदार परफॉर्मेंस
Apple MacBook Pro (2026) भारत में 2,39,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ है। इसमें M6 चिप, 14.2 इंच OLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है।
Apple MacBook Pro (2026) को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी का नया लैपटॉप M6 चिप, OLED डिस्प्ले और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आया है। इसे खास तौर पर उन यूजर्स के लिए पेश किया गया है, जिन्हें वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग और दूसरे प्रोफेशनल कामों के लिए पावरफुल लैपटॉप चाहिए। इसकी शुरुआती कीमत 2,39,900 रुपये है और इसकी सेल 6 नवंबर से शुरू होगी।
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इतनी है MacBook Pro (2026) की कीमत
भारत में Apple MacBook Pro (2026) के बेस मॉडल की कीमत 2,39,900 रुपये रखी गई है। इसमें 16GB यूनिफाइड मेमोरी और 1TB SSD स्टोरेज मिलता है। ग्राहक ज्यादा मेमोरी और स्टोरेज वाले विकल्प भी चुन सकते हैं। 24GB मेमोरी के लिए 24,000 रुपये और 32GB मेमोरी के लिए 48,000 रुपये एक्सट्रा खर्च करने होंगे।
वहीं, 2TB SSD स्टोरेज के लिए 60,000 रुपये और 4TB स्टोरेज के लिए 1,80,000 रुपये ज्यादा देने होंगे। नैनो-टेक्सचर डिस्प्ले का विकल्प चुनने पर 18,000 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। लैपटॉप स्पेस ब्लैक और सिल्वर कलर में उपलब्ध होगा।
ऐसे हैं नए MacBook Pro के स्पेसिफिकेशंस
नए MacBook Pro में 14.2 इंच का Liquid Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिजॉल्यूशन 3,024 x 1,964 पिक्सल है और इसमें 120Hz तक का ProMotion रिफ्रेश रेट मिलता है। कंपनी के मुताबिक, डिस्प्ले 1,600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और P3 वाइड कलर गैमट को सपोर्ट करता है। इससे वीडियो देखने, फोटो एडिटिंग और दूसरे विजुअल कामों के दौरान बेहतर एक्सपीरियंस मिलने की उम्मीद है। नैनो-टेक्सचर डिस्प्ले का ऑप्शन उन लोगों के लिए काम का हो सकता है, जो ज्यादा रोशनी वाली जगहों पर काम करते हैं।
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पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए इसमें Apple की नई M6 चिप दी गई है, जो 2nm प्रोसेस पर बेस्ड है। इसमें 12-कोर CPU मिलता है, जिसमें दो सुपर कोर, चार परफॉर्मेंस कोर और छह एफिशिएंसी कोर शामिल हैं। Apple का दावा है कि यह M5 चिप की तुलना में पीक कंप्यूट परफॉर्मेंस में दो गुना तक तेज हो सकती है। कंपनी ने M1 चिप वाले 13 इंच MacBook Pro की तुलना में LLM प्रॉम्प्ट प्रोसेसिंग, Blender में रे ट्रेसिंग रेंडरिंग और Affinity में इमेज प्रोसेसिंग के लिए भी बड़े परफॉर्मेंस सुधार के दावे किए हैं।
बैटरी और कनेक्टिविटी ऑप्शंस
बैटरी की बात करें तो MacBook Pro (2026) में 72.4Wh की बैटरी दी गई है। Apple का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 24 घंटे तक वीडियो स्ट्रीमिंग या 16 घंटे तक वायरलेस वेब ब्राउजिंग दे सकता है। इसमें 96W तक वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 7, Bluetooth 6, तीन Thunderbolt 4 पोर्ट, MagSafe 3 चार्जिंग पोर्ट, HDMI पोर्ट, SDXC कार्ड स्लॉट और 3.5mm हेडफोन जैक दिया गया है। साथ ही इसमें वीडियो कॉलिंग के लिए 12 मेगापिक्सल का Center Stage कैमरा भी मिलता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।