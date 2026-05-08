स्टूडेंट्स और वीडियो क्रिएटर्स की मौज! Amazon Summer Sale में MacBook Air और Pro पर ₹40,000 तक की सीधी बचत

अमेज़न पर Apple MacBook की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिससे अब तक की सबसे कम कीमत और बेहतरीन बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। भारी डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI के साथ नया मैकबुक खरीदने का यह सबसे सही समय है।

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अमेजन पर इस समय Apple MacBook की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, जो इसे खरीदारी का एक सुनहरा अवसर बनाती है। यदि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने या हाई-एंड ग्राफिक्स वर्क के लिए एक पावरफुल लैपटॉप की तलाश में हैं, तो MacBook के विभिन्न मॉडल्स जैसे MacBook Air (M1, M2, M3) और MacBook Pro पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट उपलब्ध है।

कीमतों में कटौती के अलावा, अमेज़न कई आकर्षक डील्स भी पेश कर रहा है। इसमें प्रमुख बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर मिलने वाला इंस्टेंट कैशबैक और डिस्काउंट शामिल है, जो प्रभावी कीमत को काफी कम कर देता है। इसके साथ ही, नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे महंगे मॉडल्स को आसान मासिक किश्तों में खरीदना सरल हो गया है। पुराने लैपटॉप को बदलने के लिए एक्सचेन्ज ऑफर के तहत ग्राहक 20,000 रुपये से 30,000 रुपये तक की अतिरिक्त बचत कर सकते हैं।

विशेष रूप से MacBook Air M1 बेस मॉडल अब अपनी सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है, जो छात्रों और ऑफिस प्रोफेशनल के लिए वैल्यू-फॉर-मनी डील है। वहीं, जो लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं, उनके लिए M3 चिपसेट वाले मॉडल्स पर भी भारी कटौती की गई है। कुल मिलाकर, बेहतरीन बैटरी लाइफ, सुपर-फास्ट परफॉरमेंस और प्रीमियम डिजाइन वाले Apple लैपटॉप को सस्ते में पाने का यह सबसे अच्छा समय है। स्टॉक खत्म होने से पहले अमेज़न पर इन डील्स का लाभ उठाएं।

एप्पल का नया MacBook Neo तकनीक और स्टाइल का एक अनोखा संगम है। 2026 के इस लेटेस्ट मॉडल में शक्तिशाली A18 Pro चिप दी गई है, जिसे विशेष रूप से AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और 'एप्पल इंटेलिजेंस' के कार्यों को तेजी से निपटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 13-इंच की शानदार लिक्विड रेटिना डिस्प्ले और 16 घंटे तक की दमदार बैटरी लाइफ के साथ, यह लैपटॉप छात्रों और ऑफिस के काम के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न पर इसकी शुरुआती कीमत 61,990 रुपये है, जो इसे एप्पल लाइनअप में एक किफायती और पावरफुल मशीन बनाती है।

Specifications ऑडियो साइड-फायरिंग स्पीकर्स रंग सिल्वर बैटरी 16 घंटे तक का बैकअप कैमरा 1080p FaceTime HD कैमरा क्यों खरीदें शक्तिशाली A18 Pro चिप शानदार बैटरी लाइफ पोर्टेबिलिटी और डिज़ाइन बेहतरीन डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प भारी प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग या गेमिंग के लिए कम सीमित पोर्ट्स

एप्पल का 2025 मॉडल MacBook Air अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसमें लेटेस्ट M4 चिप दी गई है, जो अपनी अविश्वसनीय गति और एप्पल इंटेलिजेंस (AI) क्षमताओं के लिए जानी जाती है। 13.6-इंच की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले और 16GB की स्टैंडर्ड रैम के साथ, यह लैपटॉप उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बिना किसी समझौते के परफॉरमेंस और पोर्टेबिलिटी चाहते हैं। मिडनाइट कलर में उपलब्ध यह डिवाइस अमेजन पर 96,990 रुपये की आकर्षक कीमत पर मिल रहा है।

Specifications कनेक्टिविटी Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.3 पोर्ट्स दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, मैगसेफ चार्जिंग पोर्ट और हेडफोन जैक बैटरी 18 घंटे तक का बैकअप कैमरा 12MP सेंटर स्टेज कैमरा क्यों खरीदें सुपरचार्ज्ड M4 चिप एप्पल इंटेलिजेंस शानदार बैटरी 12MP सेंटर स्टेज कैमरा क्यों खोजें विकल्प डिस्काउंट की कमी बहुत ज्यादा भारी काम करने पर यह थोड़ा गर्म

एप्पल का नया MacBook Neo (2026 मॉडल) अपने शानदार Indigo रंग और दमदार A18 Pro चिप के साथ बाज़ार में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे विशेष रूप से AI के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 512GB की बड़ी SSD स्टोरेज और 13-इंच की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले के साथ, यह लैपटॉप उन यूज़र्स के लिए है जो स्टाइल और स्टोरेज के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। अमेज़न पर इस पर 12% की आकर्षक छूट मिल रही है।

Specifications रंग Indigo (इंडिगो) - एक प्रीमियम और यूनिक लुक बैटरी 16 घंटे तक का बैकअप सुरक्षा Touch ID कैमरा 1080p FaceTime HD कैमरा क्यों खरीदें पर्याप्त स्टोरेज Indigo कलर और डिज़ाइन A18 Pro की शक्ति पैसा वसूल डील क्यों खोजें विकल्प 8GB रैम हुत भारी वर्कलोड पर सीमित

एप्पल का 2026 MacBook Air अपनी नई और शक्तिशाली M5 चिप के साथ तकनीक की दुनिया में एक नया मील का पत्थर है। यह लैपटॉप न केवल अविश्वसनीय गति प्रदान करता है, बल्कि इसे उन्नत Apple Intelligence (AI) क्षमताओं के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया है। 16GB की रैम और 512GB SSD के साथ यह डिवाइस उन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए है जो बिना किसी समझौते के बेस्ट-इन-क्लास परफॉरमेंस चाहते हैं। मिडनाइट कलर में उपलब्ध यह लैपटॉप अमेज़न पर 12% के भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है।

Specifications सुरक्षा Touch ID और दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट कनेक्टिविटी Wi-Fi 7 और Bluetooth 6 सपोर्ट बैटरी 18 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ कैमरा 12MP सेंटर स्टेज कैमरा क्यों खरीदें शक्तिशाली M5 चिप 16GB स्टैंडर्ड रैम 12MP सेंटर स्टेज कैमरा Wi-Fi 7 सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प काफी अधिक प्रो मॉडल्स की तरह अतिरिक्त पोर्ट्स

एप्पल का 2026 MacBook Air 15-इंच मॉडल उन यूज़र्स के लिए तैयार किया गया है जिन्हें बड़ी स्क्रीन और जबरदस्त पावर की ज़रूरत है। नई M5 चिप और Apple Intelligence (AI) की शक्ति के साथ, यह लैपटॉप पोर्टेबिलिटी और हाई-परफॉरमेंस का एक शानदार संतुलन है। इसमें 15.3-इंच की विशाल लिक्विड रेटिना डिस्प्ले दी गई है, जो प्रोफेशनल काम और मनोरंजन के लिए बेहतरीन है। अमेजन पर इस ग्रेट समर डील में 13,910 रुपये की सीधी बचत हो रही है।

Specifications बैटरी 18 घंटे तक का बैकअप ऑडियो 6-स्पीकर साउंड सिस्टम कैमरा 12MP सेंटर स्टेज कैमरा स्टोरेज 512GB SSD स्टोरेज मैमोरी 16GB यूनिफाइड मेमोरी प्रोसेसर Apple M5 चिप क्यों खरीदें बड़ी और इमर्सिव डिस्प्ले M5 चिप की सुपरफास्ट स्पीड शानदार 6-स्पीकर सिस्टम बेहतर वीडियो कॉलिंग क्यों खोजें विकल्प बजट यूज़र्स की पहुँच से थोड़ा बाहर थोड़ा बड़ा

एप्पल का नया 2026 MacBook Air 13-इंच अपने खूबसूरत Starlight फिनिश और शक्तिशाली M5 चिप के साथ एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करता है। इस लैपटॉप को भविष्य की Apple Intelligence (AI) क्षमताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। 16GB की बेहतरीन रैम और 512GB की तेज़ SSD स्टोरेज के साथ, यह डिवाइस गति और पोर्टेबिलिटी का बेजोड़ उदाहरण है। अमेजन पर इस लेटेस्ट मॉडल पर फिलहाल 12% की शानदार छूट मिल रही है।

Specifications सुरक्षा Touch ID और दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट कनेक्टिविटी Wi-Fi 7 और Bluetooth 6 बैटरी 18 घंटे तक का बैकअप कैमरा 12MP सेंटर स्टेज कैमरा क्यों खरीदें M5 चिप की अद्भुत शक्ति Starlight डिज़ाइन भविष्य के लिए तैयार कनेक्टिविटी 12MP सेंटर स्टेज कैमरा क्यों खोजें विकल्प महंगा विकल्प केवल दो थंडरबोल्ट पोर्ट्स ही

एप्पल का 2026 MacBook Air 15-इंच अब एक बेहद आकर्षक और नए Sky Blue (आसमानी नीला) रंग में उपलब्ध है। यह लैपटॉप नई M5 चिप की ताकत और Apple Intelligence (AI) की बुद्धिमत्ता से लैस है। 15.3-इंच की विशाल डिस्प्ले और 512GB की तेज़ SSD स्टोरेज के साथ, यह उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बड़ी स्क्रीन पर काम करना पसंद करते हैं और स्टाइलिश लुक के साथ-साथ शानदार परफॉरमेंस चाहते हैं। अमेज़न पर इस समर डील में 10% की बचत के साथ बैंक ऑफर्स भी उपलब्ध हैं।

Specifications ऑडियो 6-स्पीकर साउंड सिस्टम कैमरा 12MP सेंटर स्टेज कैमरा स्टोरेज 512GB SSD स्टोरेज मैमोरी 16GB यूनिफाइड मेमोरी क्यों खरीदें बड़ी और स्पष्ट स्क्रीन नया Sky Blue रंग लेटेस्ट कनेक्टिविटी बेहतरीन साउंड क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प कीमत काफी अधिक 13-इंच मॉडल की तुलना में थोड़ा बड़ा

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1. मैकबुक खरीदने के लिए कौन सा महीना सबसे अच्छा है? भारत में मैकबुक खरीदने के लिए सितंबर और अक्टूबर के महीने सबसे अच्छे होते हैं।

अमेजन और फ्लिपकार्ट सेल: अक्टूबर में Amazon Great Indian Festival आती है, जहाँ मैकबुक पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट (20,000 रुपये - 30,000 रुपये तक) मिलता है।

नए मॉडल का लॉन्च: एप्पल अक्सर सितंबर या अक्टूबर में नए मॉडल पेश करता है, जिससे पुराने मॉडल्स की कीमतें तुरंत गिर जाती हैं।

2. क्या एप्पल 10% छात्र छूट देता है? हाँ, एप्पल भारत में छात्रों और शिक्षकों को Education Discount देता है।

यह छूट आमतौर पर 8% से 10% के बीच होती है।

Back to School सेल: हर साल जुलाई से सितंबर के बीच एप्पल एक खास सेल चलाता है, जिसमें डिस्काउंट के साथ-साथ अक्सर Free AirPods या Apple Pencil भी मिलती है। इसके लिए आपको 'UNiDAYS' वेबसाइट पर अपनी छात्र आईडी (ID) वेरिफाई करनी होती है। 3. क्या कोई सस्ता मैकबुक होने वाला है? हाँ, 2026 में MacBook Neo सीरीज एक किफायती विकल्प के रूप में उभरी है।

जैसा कि आपने पिछले विवरणों में देखा, MacBook Neo (A18 Pro chip) की कीमत लगभग 61,990 रुपये से शुरू हो रही है, जो कि प्रोफेशनल मैकबुक की तुलना में काफी सस्ती है।

इसके अलावा, जब भी नया M5 चिप लॉन्च होता है, तो पुराने M2 और M3 मॉडल्स की कीमतें अमेज़न पर काफी कम हो जाती हैं। 4. सबसे सस्ता समय कब होता है? दिवाली सेल (अक्टूबर/नवंबर): यह पूरे साल का सबसे सस्ता समय होता है।

अगस्त : 15 अगस्त के आसपास अमेज़न और क्रोमा जैसे स्टोर्स पर भारी बैंक ऑफर्स मिलते हैं।

नया मॉडल लॉन्च होने के ठीक बाद: जैसे ही नया मॉडल स्टोर में आता है, दुकानदार पुराने स्टॉक को निकालने के लिए भारी डिस्काउंट देते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।