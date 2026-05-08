स्टूडेंट्स और वीडियो क्रिएटर्स की मौज! Amazon Summer Sale में MacBook Air और Pro पर ₹40,000 तक की सीधी बचत
अमेज़न पर Apple MacBook की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिससे अब तक की सबसे कम कीमत और बेहतरीन बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। भारी डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और नो-कॉस्ट EMI के साथ नया मैकबुक खरीदने का यह सबसे सही समय है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन पर इस समय Apple MacBook की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, जो इसे खरीदारी का एक सुनहरा अवसर बनाती है। यदि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने या हाई-एंड ग्राफिक्स वर्क के लिए एक पावरफुल लैपटॉप की तलाश में हैं, तो MacBook के विभिन्न मॉडल्स जैसे MacBook Air (M1, M2, M3) और MacBook Pro पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट उपलब्ध है।
कीमतों में कटौती के अलावा, अमेज़न कई आकर्षक डील्स भी पेश कर रहा है। इसमें प्रमुख बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर मिलने वाला इंस्टेंट कैशबैक और डिस्काउंट शामिल है, जो प्रभावी कीमत को काफी कम कर देता है। इसके साथ ही, नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे महंगे मॉडल्स को आसान मासिक किश्तों में खरीदना सरल हो गया है। पुराने लैपटॉप को बदलने के लिए एक्सचेन्ज ऑफर के तहत ग्राहक 20,000 रुपये से 30,000 रुपये तक की अतिरिक्त बचत कर सकते हैं।
विशेष रूप से MacBook Air M1 बेस मॉडल अब अपनी सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है, जो छात्रों और ऑफिस प्रोफेशनल के लिए वैल्यू-फॉर-मनी डील है। वहीं, जो लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं, उनके लिए M3 चिपसेट वाले मॉडल्स पर भी भारी कटौती की गई है। कुल मिलाकर, बेहतरीन बैटरी लाइफ, सुपर-फास्ट परफॉरमेंस और प्रीमियम डिजाइन वाले Apple लैपटॉप को सस्ते में पाने का यह सबसे अच्छा समय है। स्टॉक खत्म होने से पहले अमेज़न पर इन डील्स का लाभ उठाएं।
1. Apple 2026 MacBook Neo 13″ Laptop with A18 Pro chip: Built for AI and Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 8GB Unified Memory, 256GB SSD Storage, 1080p FaceTime HD Camera; Silver
एप्पल का नया MacBook Neo तकनीक और स्टाइल का एक अनोखा संगम है। 2026 के इस लेटेस्ट मॉडल में शक्तिशाली A18 Pro चिप दी गई है, जिसे विशेष रूप से AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और 'एप्पल इंटेलिजेंस' के कार्यों को तेजी से निपटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 13-इंच की शानदार लिक्विड रेटिना डिस्प्ले और 16 घंटे तक की दमदार बैटरी लाइफ के साथ, यह लैपटॉप छात्रों और ऑफिस के काम के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न पर इसकी शुरुआती कीमत 61,990 रुपये है, जो इसे एप्पल लाइनअप में एक किफायती और पावरफुल मशीन बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली A18 Pro चिप
शानदार बैटरी लाइफ
पोर्टेबिलिटी और डिज़ाइन
बेहतरीन डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
भारी प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग या गेमिंग के लिए कम
सीमित पोर्ट्स
2. Apple 2025 MacBook Air (13-inch, Apple M4 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB Unified Memory, 256GB) - Midnight
एप्पल का 2025 मॉडल MacBook Air अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसमें लेटेस्ट M4 चिप दी गई है, जो अपनी अविश्वसनीय गति और एप्पल इंटेलिजेंस (AI) क्षमताओं के लिए जानी जाती है। 13.6-इंच की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले और 16GB की स्टैंडर्ड रैम के साथ, यह लैपटॉप उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बिना किसी समझौते के परफॉरमेंस और पोर्टेबिलिटी चाहते हैं। मिडनाइट कलर में उपलब्ध यह डिवाइस अमेजन पर 96,990 रुपये की आकर्षक कीमत पर मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपरचार्ज्ड M4 चिप
एप्पल इंटेलिजेंस
शानदार बैटरी
12MP सेंटर स्टेज कैमरा
क्यों खोजें विकल्प
डिस्काउंट की कमी
बहुत ज्यादा भारी काम करने पर यह थोड़ा गर्म
3. Apple 2026 MacBook Neo 13" Laptop with A18 Pro chip: Built for AI and Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 8GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, 1080p FaceTime HD Camera, Touch ID; Indigo
एप्पल का नया MacBook Neo (2026 मॉडल) अपने शानदार Indigo रंग और दमदार A18 Pro चिप के साथ बाज़ार में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे विशेष रूप से AI के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 512GB की बड़ी SSD स्टोरेज और 13-इंच की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले के साथ, यह लैपटॉप उन यूज़र्स के लिए है जो स्टाइल और स्टोरेज के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। अमेज़न पर इस पर 12% की आकर्षक छूट मिल रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
पर्याप्त स्टोरेज
Indigo कलर और डिज़ाइन
A18 Pro की शक्ति
पैसा वसूल डील
क्यों खोजें विकल्प
8GB रैम
हुत भारी वर्कलोड पर सीमित
4. Apple 2026 MacBook Air 13″ Laptop with M5 chip: AI and Apple Intelligence, 34.46 cm (13.6″) Liquid Retina Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, 12MP Center Stage Camera, Touch ID; Midnight
एप्पल का 2026 MacBook Air अपनी नई और शक्तिशाली M5 चिप के साथ तकनीक की दुनिया में एक नया मील का पत्थर है। यह लैपटॉप न केवल अविश्वसनीय गति प्रदान करता है, बल्कि इसे उन्नत Apple Intelligence (AI) क्षमताओं के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया है। 16GB की रैम और 512GB SSD के साथ यह डिवाइस उन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए है जो बिना किसी समझौते के बेस्ट-इन-क्लास परफॉरमेंस चाहते हैं। मिडनाइट कलर में उपलब्ध यह लैपटॉप अमेज़न पर 12% के भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली M5 चिप
16GB स्टैंडर्ड रैम
12MP सेंटर स्टेज कैमरा
Wi-Fi 7 सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
काफी अधिक
प्रो मॉडल्स की तरह अतिरिक्त पोर्ट्स
5. Apple 2026 MacBook Air 15″ Laptop with M5 chip: AI and Apple Intelligence, 38.91 cm (15.3″) Liquid Retina Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, 12MP Center Stage Camera, Touch ID; Midnight
एप्पल का 2026 MacBook Air 15-इंच मॉडल उन यूज़र्स के लिए तैयार किया गया है जिन्हें बड़ी स्क्रीन और जबरदस्त पावर की ज़रूरत है। नई M5 चिप और Apple Intelligence (AI) की शक्ति के साथ, यह लैपटॉप पोर्टेबिलिटी और हाई-परफॉरमेंस का एक शानदार संतुलन है। इसमें 15.3-इंच की विशाल लिक्विड रेटिना डिस्प्ले दी गई है, जो प्रोफेशनल काम और मनोरंजन के लिए बेहतरीन है। अमेजन पर इस ग्रेट समर डील में 13,910 रुपये की सीधी बचत हो रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी और इमर्सिव डिस्प्ले
M5 चिप की सुपरफास्ट स्पीड
शानदार 6-स्पीकर सिस्टम
बेहतर वीडियो कॉलिंग
क्यों खोजें विकल्प
बजट यूज़र्स की पहुँच से थोड़ा बाहर
थोड़ा बड़ा
6. Apple 2026 MacBook Air 13″ laptop with M5 chip: AI and Apple Intelligence, 34.46 cm (13.6″) Liquid Retina Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, 12MP Center Stage Camera, Touch ID; Starlight
एप्पल का नया 2026 MacBook Air 13-इंच अपने खूबसूरत Starlight फिनिश और शक्तिशाली M5 चिप के साथ एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करता है। इस लैपटॉप को भविष्य की Apple Intelligence (AI) क्षमताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। 16GB की बेहतरीन रैम और 512GB की तेज़ SSD स्टोरेज के साथ, यह डिवाइस गति और पोर्टेबिलिटी का बेजोड़ उदाहरण है। अमेजन पर इस लेटेस्ट मॉडल पर फिलहाल 12% की शानदार छूट मिल रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
M5 चिप की अद्भुत शक्ति
Starlight डिज़ाइन
भविष्य के लिए तैयार कनेक्टिविटी
12MP सेंटर स्टेज कैमरा
क्यों खोजें विकल्प
महंगा विकल्प
केवल दो थंडरबोल्ट पोर्ट्स ही
7. Apple 2026 MacBook Air 15″ Laptop with M5 chip: AI and Apple Intelligence, 38.91 cm (15.3″) Liquid Retina Display, 16GB Unified Memory, 512GB SSD Storage, 12MP Center Stage Camera, Touch ID; Sky Blue
एप्पल का 2026 MacBook Air 15-इंच अब एक बेहद आकर्षक और नए Sky Blue (आसमानी नीला) रंग में उपलब्ध है। यह लैपटॉप नई M5 चिप की ताकत और Apple Intelligence (AI) की बुद्धिमत्ता से लैस है। 15.3-इंच की विशाल डिस्प्ले और 512GB की तेज़ SSD स्टोरेज के साथ, यह उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बड़ी स्क्रीन पर काम करना पसंद करते हैं और स्टाइलिश लुक के साथ-साथ शानदार परफॉरमेंस चाहते हैं। अमेज़न पर इस समर डील में 10% की बचत के साथ बैंक ऑफर्स भी उपलब्ध हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी और स्पष्ट स्क्रीन
नया Sky Blue रंग
लेटेस्ट कनेक्टिविटी
बेहतरीन साउंड क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी अधिक
13-इंच मॉडल की तुलना में थोड़ा बड़ा
1. मैकबुक खरीदने के लिए कौन सा महीना सबसे अच्छा है?
भारत में मैकबुक खरीदने के लिए सितंबर और अक्टूबर के महीने सबसे अच्छे होते हैं।
अमेजन और फ्लिपकार्ट सेल: अक्टूबर में Amazon Great Indian Festival आती है, जहाँ मैकबुक पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट (20,000 रुपये - 30,000 रुपये तक) मिलता है।
नए मॉडल का लॉन्च: एप्पल अक्सर सितंबर या अक्टूबर में नए मॉडल पेश करता है, जिससे पुराने मॉडल्स की कीमतें तुरंत गिर जाती हैं।
2. क्या एप्पल 10% छात्र छूट देता है?
- हाँ, एप्पल भारत में छात्रों और शिक्षकों को Education Discount देता है।
- यह छूट आमतौर पर 8% से 10% के बीच होती है।
- Back to School सेल: हर साल जुलाई से सितंबर के बीच एप्पल एक खास सेल चलाता है, जिसमें डिस्काउंट के साथ-साथ अक्सर Free AirPods या Apple Pencil भी मिलती है। इसके लिए आपको 'UNiDAYS' वेबसाइट पर अपनी छात्र आईडी (ID) वेरिफाई करनी होती है।
3. क्या कोई सस्ता मैकबुक होने वाला है?
- हाँ, 2026 में MacBook Neo सीरीज एक किफायती विकल्प के रूप में उभरी है।
- जैसा कि आपने पिछले विवरणों में देखा, MacBook Neo (A18 Pro chip) की कीमत लगभग 61,990 रुपये से शुरू हो रही है, जो कि प्रोफेशनल मैकबुक की तुलना में काफी सस्ती है।
- इसके अलावा, जब भी नया M5 चिप लॉन्च होता है, तो पुराने M2 और M3 मॉडल्स की कीमतें अमेज़न पर काफी कम हो जाती हैं।
4. सबसे सस्ता समय कब होता है?
दिवाली सेल (अक्टूबर/नवंबर): यह पूरे साल का सबसे सस्ता समय होता है।
अगस्त : 15 अगस्त के आसपास अमेज़न और क्रोमा जैसे स्टोर्स पर भारी बैंक ऑफर्स मिलते हैं।
नया मॉडल लॉन्च होने के ठीक बाद: जैसे ही नया मॉडल स्टोर में आता है, दुकानदार पुराने स्टॉक को निकालने के लिए भारी डिस्काउंट देते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
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