Apple के Macbook पर 20 हजार रुपये की धांसू छूट, फिर नहीं मिलेगा इतना भारी डिस्काउंट
ग्राहकों को ऐपल का मैकबुक मॉडल एकदम सस्ते में खरीदने का मौका ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स Amazon और Flipkart पर मिलेगा। MacBook Air M4 पर 20 हजार रुपये तक की बड़ी छूट दी जा रही है।
ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon और Flipkart पर इन दिनों Independence Day सेल चल रही है, जहां मोबाइल, टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कई प्रोडक्ट्स पर जबरदस्त छूट मिल रही है। इस सेल के दौरान Apple का लेटेस्ट MacBook Air M4 भी शानदार डिस्काउंट्स के साथ मिल रहा है, जिससे आप बड़ी बचत कर सकते हैं। आइए जानते हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाले बेस्ट डील्स में से आपके लिए कौन सी बेहतर है।
Amazon और Flipkart पर MacBook Air M4 पर ऑफर
ऐपल ने इस साल मार्च में MacBook Air M4 को 99,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। Amazon Great Freedom Festival सेल के दौरान यह लैपटॉप 90,900 रुपये में लिस्टेड है, यानी 9,000 रुपये की सीधी बचत की जा सकती है। इसके अलावा, अगर आपके पास SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 1,350 रुपये का एक्सट्रा इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे इसकी कीमत घटकर 89,550 रुपये रह जाएगी।
वहीं, Flipkart पर M4 MacBook Air छूट के बाद 89,990 रुपये में लिस्टेड है, जिसमें पहले से 9,910 रुपये का प्राइस कट शामिल है। Flipkart Freedom Sale के चलते ICICI बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर 10,000 रुपये का एक्सट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। इस तरह कुल 19,910 रुपये की छूट के बाद इसकी कीमत केवल 79,990 रुपये रह जाती है। साथ ही, Flipkart पुराना डिवाइस एक्सचेंज करने पर 25,000 रुपये तक का एक्सचेंज डिस्काउंट भी दे सकता है।
ऐसे में अगर दोनों की तुलना करें, तो Flipkart का ऑफर MacBook Air M4 पर सबसे ज्यादा बचत का फायदा दे रहा है।
ऐसे हैं MacBook Air M4 के स्पेसिफिकेशंस
MacBook Air (2025) में 13.6 इंच का Liquid Retina डिस्प्ले दिया गया है, जो 500 निट्स की ब्राइटनेस देता है। इसमें Apple का लेटेस्ट M4 चिप है, जो Apple Intelligence फीचर्स को भी सपोर्ट करता है। लैपटॉप में 16GB रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है, और यह macOS Sequoia पर चलता है। इसके फ्रंट में 12MP का Center Stage कैमरा है, जो Desk View और 1080p HD वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है।
मैकबुक में 53.8Wh बैटरी दी गई है, जो 30W USB-C एडॉप्टर से चार्ज होती है और 18 घंटे तक का बैकअप देती है। इसमें बैकलिट Magic Keyboard भी मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए दो Thunderbolt 4 (USB-C) पोर्ट, MagSafe 3 चार्जिंग पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक है। साथ ही यह Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.3 को सपोर्ट करता है। ऑडियो के लिए क्वॉड-स्पीकर साउंड सिस्टम है, जो Spatial Audio और Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आता है।
