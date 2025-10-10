Apple MacBook Air M4 पर ₹18 हजार की बंपर छूट, लिमिटेड टाइम के लिए डील
ऐपल का मैकबुक मॉडल ग्राहकों को 18 हजार रुपये तक की तगड़ी छूट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। MacBook Air M4 पर खास डिस्काउंट का फायदा लिमिटेड टाइम के लिए दिया गया है।
कैलिफोर्निया की टेक कंपनी Apple सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस वाले डिवाइसेज बनाते हैं और अब Apple ने भारत में अपने लेटेस्ट MacBook Air M4 पर बड़ा डिस्काउंट ऑफर किया है। यह लैपटॉप, जिसे इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था, अब Vijay Sales पर 18 हजार रुपये के साथ डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। अगर आप नया और पावरफुल MacBook Air खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही मौका हो सकता है।
MacBook Air M4 पर डिस्काउंट ऑफर
Vijay Sales पर MacBook Air M4 (16GB RAM + 256GB SSD) का Sky Blue वेरिएंट अब 91,990 रुपये में लिस्टेड है। यह इसकी लॉन्च कीमत 99,900 रुपये से करीब 7,910 रुपये सस्ता है। इसके अलावा, बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस मिलाकर कुल 17,910 रुपये तक का फायदा ग्राहकों को मिल सकता है।
क्या MacBook Air M4 खरीदना चाहिए?
नए MacBook Air M4 में Apple का M4 चिपसेट दिया गया है, जो पिछले M1 और M2 मॉडल्स के मुकाबले बेहतर स्पीड और एनर्जी एफिशिएंसी प्रदान करता है। इसमें 10-कोर CPU दिया गया है, जो रोजमर्रा के कामों से लेकर फोटो और वीडियो एडिटिंग जैसे हेवी टास्क्स को आसानी से हैंडल करता है। एक बड़ा अपग्रेड यह है कि अब यह दो एक्सटर्नल डिस्प्ले को सपोर्ट करता है, जो MacBook Air यूजर्स लंबे समय से चाहते थे।
बेहतर कैमरा और डिजाइन भी
MacBook Air M4 में अब 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसमें Center Stage और Desk View जैसे फीचर्स मौजूद हैं। ये फीचर्स वीडियो कॉल्स के दौरान अपने आप फ्रेम एडजस्ट करते हैं और कंटेंट रिकॉर्डिंग में अतिरिक्त लचीलापन देते हैं। इसके बावजूद, Apple ने Air की सिग्नेचर पतली और हल्की बॉडी बरकरार रखी है, जो इसे अपनी कैटेगरी का सबसे पोर्टेबल लैपटॉप बनाती है।
बैटरी और परफॉर्मेंस एकदम दमदार
कंपनी का दावा है कि यह लैपटॉप एक बार चार्ज करने पर 18 घंटे तक चलता है, यानी ज्यादातर यूजर्स इसे पूरे दिन बिना चार्ज किए यूज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस, डिजइन और बैटरी तीनों ही मामलों में MacBook Air M4 एक बैलेंस्ड पैकेज साबित होता है।
