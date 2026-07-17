खतरे में Mac यूजर्स, 83 घंटे तक लगातार क्रैश हो रहे सिस्टम, 'सिरदर्द' बने ये मैलवेयर

Mac यूजर्स पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खबर है कि मैक यूजर्स को ClickLock Stealer और CrashStealer नाम के ये जो मैलवेयर कहर बरपा रहे हैं। यह उनके सिस्टम को तब तक क्रैश करते रहते हैं जब तक इन्हें पासवर्ड न मिल जाए। क्या है पूरा मामला, डिटेल में जानिए

वैसे तो ऐप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अब हैकर्स ने ऐसे मैलवेयर बना लिए हैं, जो ऐप्पल के सिक्योरिटी सिस्टम को बायपास कर सकते हैं। अब Apple के Mac यूजर्स पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खबर है कि मैक यूजर्स को 'ClickLock Stealer' नाम के नए macOS इन्फोस्टीलर से बड़ा खतरा है। डराने वाली बात यह है कि यह मैलवेयर उनके सभी ऐप्स को तब तक लगातार क्रैश करता रहता है, जब तक कि वे अपना लॉगिन पासवर्ड न दे दें। यह टर्मिनल में पेस्ट किए गए कमांड के तौर पर आता है, एक नकली सिस्टम डायलॉग के पीछे पासवर्ड मांगता है, और जब पीड़ित इसे कैंसिल करता है, तो यह दो LaunchAgents इंस्टॉल करके बंद हो जाता है। अगली बार जब आप लॉग इन करते हैं, तो Finder, Dock, Spotlight, Activity Monitor और Terminal जैसे सभी खास ऐप्स अगले 83 घंटों तक हर 210 मिलीसेकंड में बंद होने लगते हैं, और आपको बस एक डेड डेस्कटॉप पर पासवर्ड बॉक्स दिखाई देता है।

33 देशों को लोग प्रभावित ग्रुपआईबी के अनुसार, मई 2026 तक यह मैलवेयर लगभग 33 देशों में कम से कम 100 टारगेट को प्रभावित कर चुका है, और इनमें से आधे यूरोप से हैं। उनके एनालिस्ट के मुताबिक, यह मैलवेयर अभी भी डेवलप किया जा रहा है। जब ग्रुपआईबी ने इसका एनालिसिस किया, तो इसका पता लगाने वाले सिस्टम में यह बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं हुआ। वैसे तो ऐसी घटनाएं रोज नहीं होतीं, लेकिन अगर कोई अपने सिस्टम पर चल रही चीजों को लेकर सावधान नहीं रहता, तो वह इसका शिकार बन सकता है।